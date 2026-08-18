マンチェスター・シティのフェルナンデスへの関心は、新指揮官エンツォ・マレスカの下で厳しいシーズンの滑り出しとなったことを受けて強まっている。その課題の大きさは、アーセナルに0-3で敗れたコミュニティー・シールドでも明白だった。さらに、中盤の要であるロドリが6500万ポンドでバルセロナ移籍に近づいているとの報道もあり、その結果は一層重いものとなった。この突然の穴埋めを迫られたシティはウェスト・ロンドンに目を向けているが、アルゼンチン代表に120億ポンドの値札を設定しているチェルシーに対し、オファーを出す期限には最近間に合わなかった。

その期限を逃したにもかかわらず、シティは2022年ワールドカップ優勝メンバーの獲得をなお諦めていない。今夏はエリオット・アンダーソンの加入を含め、すでに多額の資金を投じているシティだが、リールのアイユーブ・ブアディ獲得にも近づいている。ただ、アル・カーディシーヤにティジャニ・ラインデルスを失う見通しの中盤を安定させるうえで、フェルナンデスは依然として最重要ターゲットのままだ。

もっとも、この移籍成立はさらに高額な案件となっている。『The Telegraph』によれば、移籍市場閉幕までの残り時間が少なくなり、適切な後釜を確保する時間がほとんど残されていないことから、チェルシーは当初の1億2000万ポンドを超える額まで要求額を引き上げたという。