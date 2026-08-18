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チェルシー、マンチェスター・シティのターゲットであるエンソ・フェルナンデスのプレミアリーグ代役候補を特定 大型移籍での退団に備えか
マンチェスター・シティ、アルゼンチン代表スター獲得への動きを加速
マンチェスター・シティのフェルナンデスへの関心は、新指揮官エンツォ・マレスカの下で厳しいシーズンの滑り出しとなったことを受けて強まっている。その課題の大きさは、アーセナルに0-3で敗れたコミュニティー・シールドでも明白だった。さらに、中盤の要であるロドリが6500万ポンドでバルセロナ移籍に近づいているとの報道もあり、その結果は一層重いものとなった。この突然の穴埋めを迫られたシティはウェスト・ロンドンに目を向けているが、アルゼンチン代表に120億ポンドの値札を設定しているチェルシーに対し、オファーを出す期限には最近間に合わなかった。
その期限を逃したにもかかわらず、シティは2022年ワールドカップ優勝メンバーの獲得をなお諦めていない。今夏はエリオット・アンダーソンの加入を含め、すでに多額の資金を投じているシティだが、リールのアイユーブ・ブアディ獲得にも近づいている。ただ、アル・カーディシーヤにティジャニ・ラインデルスを失う見通しの中盤を安定させるうえで、フェルナンデスは依然として最重要ターゲットのままだ。
もっとも、この移籍成立はさらに高額な案件となっている。『The Telegraph』によれば、移籍市場閉幕までの残り時間が少なくなり、適切な後釜を確保する時間がほとんど残されていないことから、チェルシーは当初の1億2000万ポンドを超える額まで要求額を引き上げたという。
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チェルシー、後継者としてボーンマスの新星をターゲットに
フェルナンデスがエティハドに移籍することになれば、シャビ・アロンソはすでに、チェルシーの中盤を託す存在としてボーンマスの若手アレックス・スコットを後任候補に選定していると、『Metro』が報じている。西ロンドンのクラブはすでにこのイングランドU-21代表に対して感触を探っており、以前には正式に6400万ポンドのオファーを提示したものの、ボーンマスに拒否されていた。
ボーンマスは、この司令塔は非売品だとの姿勢を崩していない。ただ、スコットと現行契約の残りが2年となっていることから、チェルシーは好機を見いだしているという。かつてはアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドも元ブリストル・シティのこの選手を注視していたが、現在は別のターゲットに移っており、22歳の獲得レースでチェルシーが優位に立つ可能性がある。
フェルナンデス、ブリッジで冷ややかな歓迎へ
フェルナンデスの去就を巡る憶測は、チェルシーのファンに歓迎されていない。スタンフォード・ブリッジで行われたレアル・ソシエダとの最近のプレシーズン親善試合では、このMFが投入された際、ホームサポーターの一部からブーイングの大合唱を浴びた。この冷ややかな反応は、マンチェスター・シティへの移籍報道が続いていることに加え、アルゼンチンの最近の大会制覇後の祝賀で物議を醸した関与にも起因している。
ただ、シティが史上最高額のオファーを再び提示した場合、かつての指揮官のもとへ加わる誘惑は抗いがたいものになるかもしれない。チェルシー首脳陣も、売却が実現すればスコットだけでなく、チーム全体への再投資に充てられる多額の資金を確保できると認識している。
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大型契約の成立へ、残された時間はわずかだ
移籍市場の閉幕が急速に近づく中、今後数日間は両クラブの当面の進路を決定づけるものになりそうだ。マンチェスター・シティは、ロドリの差し迫った退団によって生じる大きな穴を埋めるべく時間との厳しい戦いに直面しているが、エティハドのクラブは今や、チェルシーが新たに引き上げた要求額を満たすためにクラブ史上最高額の移籍金を投じるべきかどうかを見極めなければならない。マレスカ監督のチームが土壇場でオファーを出す決断を下すにせよ、あるいは最終的に別の選択肢に目を向けざるを得なくなるにせよ、この夏最も劇的な移籍攻防において、チェルシーは依然として主導権を握る圧倒的に有利な立場にある。
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