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imago-sport-1074807193.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

翻訳者：

チェルシー、フィリップ・ヨルゲンセンの退団を発表　GKがRCストラスブールへ1シーズンのレンタル移籍

移籍情報
フィリップ・ヨルゲンセン
チェルシー
プレミアリーグ
ストラスブール
リーグ・アン

チェルシーは、GKフィリップ・ヨルゲンセンがリーグ・アンのRCストラスブールへ1シーズンの期限付き移籍を完了したと発表した。24歳のデンマーク代表は、買い取りオプションのない単純レンタルで2026-27シーズンをフランスで過ごすことになる。スタンフォード・ブリッジでトップチームの出場機会が減っていた中、定期的なプレー機会を求めての移籍となる。

  • チェルシーGK、期限付き移籍決定

    チェルシーは、24歳のGKヨルゲンセンが買い取りオプションなしの1シーズンのレンタルでリーグ・アンのストラスブールへ移籍することを正式に発表した。デンマーク人守護神は、この1年でスタンフォード・ブリッジでの出場機会が大幅に減少したことを受け、フランス移籍を選択した。ストラスブールは、欧州トップリーグで実績のある選手を加えることで守備陣を強化するため、このGKの獲得に動いた。


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    チェルシーが期限付き移籍での武者修行を希望

    この移籍は、2024年夏にビジャレアルから加入して以来チェルシーで36試合に出場してきたヨルゲンセンにとって、新たな章の始まりとなる。 火曜午前に発表された公式声明で、チェルシー首脳陣はフランスでのこのGKの挑戦に全面的な支援を示し、次のように述べた。「フランスでの期間を通じて、フィリプを支えていくことを楽しみにしている。幸運を、フィリプ！」

  • デンマーク人GK、出場機会を求める

    アルザスへの移籍は、2025年5月にチェルシーのUEFAカンファレンスリーグ制覇、そして同じ夏のFIFAクラブワールドカップ優勝で重要な役割を果たしたヨルゲンセンにとって、キャリアを再び活性化させる極めて重要な機会となる。昨季は4つの異なる大会で12試合に出場し、国内2つのカップ戦でチームのベスト4進出にも貢献したものの、正GKの座をロベルト・サンチェスに奪われた。ストラスブールはチェルシーとの戦略的パートナーシップを生かし、最終ラインを強化した。

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  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    クラブに新たなシーズンが待っている

    前季のリーグ・アンで8位だったストラスブールは、8月21日にマルセイユとの難しいアウェーゲームで新シーズンをスタートする。一方、チェルシーはその3日後、フラムとのロンドン・ダービーで2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦を迎える。ヨルゲンセンには、競争の激しいシーズン開幕を前に、ストラスブールの陣容に素早く溶け込み、ゴールマウスの定位置を確保することが期待される。

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