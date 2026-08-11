アルザスへの移籍は、2025年5月にチェルシーのUEFAカンファレンスリーグ制覇、そして同じ夏のFIFAクラブワールドカップ優勝で重要な役割を果たしたヨルゲンセンにとって、キャリアを再び活性化させる極めて重要な機会となる。昨季は4つの異なる大会で12試合に出場し、国内2つのカップ戦でチームのベスト4進出にも貢献したものの、正GKの座をロベルト・サンチェスに奪われた。ストラスブールはチェルシーとの戦略的パートナーシップを生かし、最終ラインを強化した。