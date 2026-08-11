ZUMA Press Wire
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チェルシー、フィリップ・ヨルゲンセンの退団を発表 GKがRCストラスブールへ1シーズンのレンタル移籍
チェルシーGK、期限付き移籍決定
チェルシーは、24歳のGKヨルゲンセンが買い取りオプションなしの1シーズンのレンタルでリーグ・アンのストラスブールへ移籍することを正式に発表した。デンマーク人守護神は、この1年でスタンフォード・ブリッジでの出場機会が大幅に減少したことを受け、フランス移籍を選択した。ストラスブールは、欧州トップリーグで実績のある選手を加えることで守備陣を強化するため、このGKの獲得に動いた。
- Pro Sports Images
チェルシーが期限付き移籍での武者修行を希望
この移籍は、2024年夏にビジャレアルから加入して以来チェルシーで36試合に出場してきたヨルゲンセンにとって、新たな章の始まりとなる。 火曜午前に発表された公式声明で、チェルシー首脳陣はフランスでのこのGKの挑戦に全面的な支援を示し、次のように述べた。「フランスでの期間を通じて、フィリプを支えていくことを楽しみにしている。幸運を、フィリプ！」
デンマーク人GK、出場機会を求める
アルザスへの移籍は、2025年5月にチェルシーのUEFAカンファレンスリーグ制覇、そして同じ夏のFIFAクラブワールドカップ優勝で重要な役割を果たしたヨルゲンセンにとって、キャリアを再び活性化させる極めて重要な機会となる。昨季は4つの異なる大会で12試合に出場し、国内2つのカップ戦でチームのベスト4進出にも貢献したものの、正GKの座をロベルト・サンチェスに奪われた。ストラスブールはチェルシーとの戦略的パートナーシップを生かし、最終ラインを強化した。
- Getty Images Sport
クラブに新たなシーズンが待っている
前季のリーグ・アンで8位だったストラスブールは、8月21日にマルセイユとの難しいアウェーゲームで新シーズンをスタートする。一方、チェルシーはその3日後、フラムとのロンドン・ダービーで2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦を迎える。ヨルゲンセンには、競争の激しいシーズン開幕を前に、ストラスブールの陣容に素早く溶け込み、ゴールマウスの定位置を確保することが期待される。
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