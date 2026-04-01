チェルシー、プレミアリーグ史上最大の税引前損失を発表

2025年6月30日締めの決算報告書によると、2億6240万ポンドという驚異的な赤字が明らかになった。この数字は、2011年にマンチェスター・シティが記録したプレミアリーグの過去最高額である1億9750万ポンドを上回るものである。 これは、チェルシーが1億2840万ポンドの黒字を計上してからわずか12ヶ月後の出来事だが、その黒字は、クラブの親会社の子会社であるブルーコ・ミッドコへのチェルシー・ウィメン売却（約2億ポンド）によるものであり、その影響は極めて大きかった。

クラブ幹部は、この大幅な業績悪化の原因として、2024-25シーズンを通じての運営費の急増を挙げている。衝撃的な赤字額にもかかわらず、チェルシーはFIFAクラブワールドカップへの参加による収入に支えられ、過去2番目の高水準となる4億9090万ポンドの収益を計上した。