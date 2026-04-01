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チェルシー、プレミアリーグ史上最大の税引前損失を発表
スタンフォード・ブリッジで記録的な数字
2025年6月30日締めの決算報告書によると、2億6240万ポンドという驚異的な赤字が明らかになった。この数字は、2011年にマンチェスター・シティが記録したプレミアリーグの過去最高額である1億9750万ポンドを上回るものである。 これは、チェルシーが1億2840万ポンドの黒字を計上してからわずか12ヶ月後の出来事だが、その黒字は、クラブの親会社の子会社であるブルーコ・ミッドコへのチェルシー・ウィメン売却（約2億ポンド）によるものであり、その影響は極めて大きかった。
クラブ幹部は、この大幅な業績悪化の原因として、2024-25シーズンを通じての運営費の急増を挙げている。衝撃的な赤字額にもかかわらず、チェルシーはFIFAクラブワールドカップへの参加による収入に支えられ、過去2番目の高水準となる4億9090万ポンドの収益を計上した。
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PSRの基準を遵守する
ファンにとっても監督にとっても極めて重要な点として、チェルシーはプレミアリーグの「収益性・持続可能性規則（PSR）」を遵守し続けていると主張している。この規則では、3年間の移動平均期間における損失を概ね1億500万ポンドに制限しているが、同クラブは特定の「加算項目」を活用することで、この制限内に収めている。現在のリーグ規則の下では、インフラプロジェクト、アカデミー、女子チームに関連する経費は控除対象となっている。
これらの認められた控除措置により、クラブはここ数シーズンにポイント減点処分を受けた他のトップリーグのチームのような運命を免れたとみられている。クラブに近い情報筋は、今後の事業運営が「すべての規制要件を満たすよう完全に構築されている」と確信しており、2025-26会計年度には収益が7億ポンドを大幅に上回ると予想されている。
ボーリー時代の代償
2022年夏、トッド・ボーリー率いるコンソーシアムがロマン・アブラモビッチからクラブの経営権を引き継いで以来、チェルシーは移籍市場を一変させ、新戦力の獲得に約15億ポンドを投じてきた。しかし、クラブ側は、昨夏の移籍売却額がプレミアリーグ史上最高額であったことを挙げ、成功した選手放出が収支のバランスを保った要因であると主張している。また、内部関係者によると、エージェントへの支払額はリーグ平均並みか、それ以下であったという。
財務報告書では、女子チームに関する最新情報も明らかにされた。チェルシー・フットボール・クラブ・ウィメン・リミテッドは、女子サッカーの人気拡大により同期間に2,130万ポンドという堅調な収益を上げたにもかかわらず、1,710万ポンドの赤字を計上した。
- AFP
アブラモビッチの遺産への対応
同クラブは、前オーナー体制による余波にも対処している。チェルシーは、アブラモビッチ体制下におけるエージェントへの支払いに規則違反があったことを認めたため、イングランドサッカー協会（FA）から金銭的な制裁を受ける見通しだ。科される罰金は、2022年のクラブ買収当初にボーリー・コンソーシアムが特別に確保しておいた資金で支払われるとみられている。
これは、前体制下で行われた4,750万ポンドの未公表の支払いについて、プレミアリーグが最近行った調査を受けたものだ。クラブは先月、勝ち点剥奪は免れたものの、1,075万ポンドの罰金と、1年間の移籍禁止処分（執行猶予付き）を科された。リーグ側は、比較的寛大な競技上の制裁措置の理由として、調査を通じてのチェルシーの「協力」を挙げたが、クラブは今後のUEFAコンプライアンスに関して執行猶予付きの処分下にある。