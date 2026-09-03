夏の移籍市場の閉幕を受け、チェルシーは公式ウェブサイトを通じてデンネル・アウベスの加入を発表した。18歳の左サイドのDFはコリンチャンスから加入し、即座に新たに名称変更されたコブハム・ネクスト・ジェンの各チームに合流する。

クラブの公式声明は次のように伝えている。「チェルシーは、ブラジルのコリンチャンスからデンネルを獲得したことを喜んで発表する。フルバックである同選手は2034年までの契約にサインした」 ロンドンのクラブは南米で最も将来有望な才能の1人を確保した形で、今夏ここまでにハリソン・ベットーニとアルフィー・オズボーンも加わっていたユース部門にデンネルを加えた。