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チェルシー、ブラジルの逸材デネルの獲得を発表 コリンチャンスから8年契約で加入
チェルシー、デンネル加入を発表
夏の移籍市場の閉幕を受け、チェルシーは公式ウェブサイトを通じてデンネル・アウベスの加入を発表した。18歳の左サイドのDFはコリンチャンスから加入し、即座に新たに名称変更されたコブハム・ネクスト・ジェンの各チームに合流する。
クラブの公式声明は次のように伝えている。「チェルシーは、ブラジルのコリンチャンスからデンネルを獲得したことを喜んで発表する。フルバックである同選手は2034年までの契約にサインした」 ロンドンのクラブは南米で最も将来有望な才能の1人を確保した形で、今夏ここまでにハリソン・ベットーニとアルフィー・オズボーンも加わっていたユース部門にデンネルを加えた。
デネル、コリンチャンスとブラジルで輝く
デネルは13歳でコリンチャンスの下部組織に加入し、すぐに各カテゴリーを順調に駆け上がった。昨年には、この10代の選手が輝きを放ち、コリンチャンスU-20はサンパウロ・ユースカップで準優勝を果たした。
同大会を通じて、デネルは3ゴール2アシストを記録。サンパウロとの決勝では先制点も挙げた。クラブでの実績にとどまらず、このフルバックは国際舞台でも印象を残している。ブラジルの世代別代表でもあり、2025年に南米U-17選手権を制したU-17代表の主力メンバーでもあった。
アーセナルDFとの家族のつながり
ブラジルメディアの報道によると、デネルはアーセナルのセンターバック、ガブリエウ・マガリャンイスのいとこだという。この若きフルバックが親族と同じようにプレミアリーグで成功を再現できれば、チェルシーはトップタレントを獲得したことになる。この補強により、モーガン・ロジャースやマクサンス・ラクロワらの獲得に3億ポンド超を投じたチェルシーの慌ただしい夏が締めくくられた。一方で、クラブは売却で約4億ポンドを生み出している。その収入のかなりの部分は、移籍市場最終日にエンソ・フェルナンデスが巨額の1億2500万ポンドでマンチェスター・シティへ加入したことで生まれたもので、これに加えてトシン・アダラビオヨとマルク・ギウの退団もあった。
- AFP
その若手の次は何だろうか？
18歳の同選手は今後、チェルシーのコブハム・ネクストジェンの各チームでトレーニングを行い、イングランドのサッカーへの適応を始めることになる。若きDFは新たな環境に素早く順応し、アカデミーのコーチ陣にアピールすることを目指す。急速な成長を続ければ、このブラジル人選手は近い将来、トップチームでのチャンス獲得に迫り、今後のロンドン・ダービーでいとこと対戦する可能性もある。
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