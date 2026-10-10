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チェルシー、ブライトンの新星ルカ・ヴスコヴィッチ獲得レースに参戦 市場価値は6500万ユーロに急騰
チェルシーが台頭するブライトンの新星を獲得候補に挙げる
『TEAMtalk』によると、チェルシーはブライトンのセンターバック、ブスコビッチを優先的な補強ターゲットに定めたという。19歳の同選手は急速な台頭を受け、欧州屈指の若手DFの1人として着実に地位を築きつつある。
チェルシーは才能あふれるクロアチア代表を綿密にチェックしているが、獲得には極めて厳しい争奪戦が待ち受けている。欧州の強豪バイエルン・ミュンヘンとバルセロナも、この高い評価を受ける10代の選手に強い関心を示している。
ブスコビッチは直近の夏の移籍市場でトッテナムからアメックス・スタジアムに加入したばかりだ。しかし、序盤戦での傑出したパフォーマンスは、すでに欧州大陸のビッグクラブの注目を集めている。
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ブライトンに巨額の利益
ブライトンが最新の守備の逸材を売却する決断を下せば、再び莫大な資金を手にすることになりそうだ。南海岸のクラブは、わずか数カ月前にブスコビッチの獲得へ推定4600万ポンドを投じたと報じられている。
その市場価値は、昨季のハンブルガーSVでの大成功を収めたローン移籍を経て急騰した。『Transfermarkt』のデータによれば、1年前の評価額はわずか1800万ユーロだったが、現在は6500万ユーロという見事な額まで跳ね上がっている。
ブスコビッチがいずれ大型移籍を実現させるのは、完全に避けられない流れに見える。アメックスを後にした複数の著名スターたちに続き、高額な移籍を果たす運命にあるようだ。
おなじみの移籍ルート
ブライトンの優れたリクルート網は、資金力で勝るライバルクラブが目を付けるはるか前から、世界的な才能を一貫して発掘してきた。この非常に効果的な戦略によって、同クラブは世界でも有数の魅力的な若手有望株を獲得し、育成することを可能にしてきた。
ブライトンは、こうした賢明な投資から莫大な移籍金を生み出してきた驚異的な実績を誇る。モイセス・カイセド、ジョアン・ペドロ、アレクシス・マック・アリスター、カルロス・バレバは、市場における最も華々しい成功例の一部として際立っている。
チェルシーも、この実績ある才能輩出の場を十分に理解している。ロンドンのクラブは近年、ブライトンからカイセドとペドロの両方を獲得しており、ブスコビッチに再び高額な動きを見せるのは極めて理にかなった一手だ。
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重要な決断が待っている
チェルシーが今後数カ月のうちに関心を正式なオファーへと発展させる決断を下した場合、バイエルンが手強い競合相手となる見込みだ。ブンデスリーガの強豪は、ドイツでの目覚ましい成長ぶりを綿密に追跡した上で、この10代の選手を長期的な獲得候補としていると報じられている。
ブスコビッチは今後、キャリアの次の段階を見据える中で、自身の将来の選択肢を慎重に見極めなければならない。現時点では、このセンターバックはブライトンの指揮下で与えられた現在の役割に完全に集中し続けることになる。
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