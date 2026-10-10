『TEAMtalk』によると、チェルシーはブライトンのセンターバック、ブスコビッチを優先的な補強ターゲットに定めたという。19歳の同選手は急速な台頭を受け、欧州屈指の若手DFの1人として着実に地位を築きつつある。

チェルシーは才能あふれるクロアチア代表を綿密にチェックしているが、獲得には極めて厳しい争奪戦が待ち受けている。欧州の強豪バイエルン・ミュンヘンとバルセロナも、この高い評価を受ける10代の選手に強い関心を示している。

ブスコビッチは直近の夏の移籍市場でトッテナムからアメックス・スタジアムに加入したばかりだ。しかし、序盤戦での傑出したパフォーマンスは、すでに欧州大陸のビッグクラブの注目を集めている。