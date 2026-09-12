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チェルシー、ハル・シティ戦の敗戦で65年ぶりの不名誉な守備記録を更新
チェルシーにとって望まれなかった守備崩壊
『talkSPORT』によると、チェルシーはスタンフォード・ブリッジでのもどかしい午後にハル・シティに脆弱な守備を突かれ、不名誉な歴史的節目に追い込まれた。モハメド・ベルーミが28分に決めた同点弾によって、チェルシーのクリーンシートなしはリーグ戦20試合連続に伸び、65年ぶりの最長記録となった。
土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われたハルとのフラストレーションの残る2-2の引き分けは、チェルシーにとって新たな不名誉な節目を確定させ、守備の強さを切望するファンの落胆をさらに深めた。さらに悪いことに、チェルシーはこれでリーグ開幕から4試合連続で各試合2失点以上を喫しており、こうした守備崩壊は10年ぶりである。
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スタンフォード・ブリッジで早期の期待がしぼむ
前節のアーセナル戦での敗戦を振り払うべく、シャビ・アロンソ率いるチームは冷徹な姿勢で試合に入った。チェルシーは立ち上がりから即座にハイプレスを仕掛け、相手を自陣に押し込むと、開始7分で先制。 モーガン・ロジャーズがコンスタンティノス・ツォラキスを破った。しかし、チェルシーの序盤の勢いは、高くついた守備のミスによってすぐに崩れた。ジョレル・ハトが自陣ペナルティーエリア内でバウンドしたボールの処理を誤り、ベルーミに同点弾を献上。その直後には、アルジェリア人ウインガーがレヴィ・コルウィルに当たってコースが変わったシュートを決め、再びゴールを奪ってハルが逆転した。
再び苦境に立たされたチェルシーだったが、敗戦を避けるべく後半に反撃した。チェルシーは同点ゴールを目指して攻勢を強め、最後はコール・パーマーのお膳立てからジョアン・ペドロがシュートをネット上部に突き刺し、2-2のドローに持ち込んだ。
アロンソ、チェルシーのパフォーマンスを厳しく批判
今季の全公式戦におけるホーム3試合のうち2試合で3失点を喫しているチェルシーは、この日も見慣れた脆さを露呈し、指揮官を最終結果に強い不満を抱かせた。試合終了後に『BBC Sport』の取材に応じた元バイヤー・レバークーゼン指揮官は、「結果には失望している。勝ちたかった。特にリードしていた時のプレーの一部には失望しなければならない。同点弾の場面ではあまりにも脆かった。もっと良くできる。15分から20分間良いプレーをするだけでは不十分だ。90分間、最高の状態でいなければならない。その流れと強度を保てない時間帯がある。チャンスはあったのだから、もっとできたはずだ」と語った。
守備面の問題に加え、チェルシーは終盤に主導権を握りながらも、勝利をもぎ取る決定力を欠いた。試合の内容と勝ち点3を手にするチャンスを逃したことを振り返り、アロンソは敗れなかったのは幸運だったと認める一方で、終盤の圧力を勝利につなげられなかったことを悔やんだ。「勝ち越し点を奪えるいいチャンスが1、2回あったが、それでも隙はできる」と指揮官は説明。「満足していない。もっと良くできる。結果は妥当だった」と述べた。
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今季2度目のクリーンシートを目指す
チェルシーは今後、金曜日に敵地で行われるブレントフォード戦へと意識を向けることになる。これが代表ウィーク前最後の一戦であり、シャビ・アロンソ監督のチームは今季2度目のクリーンシート獲得に必死となるはずだ。ここまで唯一の無失点試合は、先月のカラバオカップでルートン・タウンに2-0で勝利した一戦のみとなっている。
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