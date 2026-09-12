チェルシー、ハル・シティ戦の敗戦で65年ぶりの不名誉な守備記録を更新

今季の全公式戦におけるホーム3試合のうち2試合で3失点を喫しているチェルシーは、この日も見慣れた脆さを露呈し、指揮官を最終結果に強い不満を抱かせた。試合終了後に『BBC Sport』の取材に応じた元バイヤー・レバークーゼン指揮官は、「結果には失望している。勝ちたかった。特にリードしていた時のプレーの一部には失望しなければならない。同点弾の場面ではあまりにも脆かった。もっと良くできる。15分から20分間良いプレーをするだけでは不十分だ。90分間、最高の状態でいなければならない。その流れと強度を保てない時間帯がある。チャンスはあったのだから、もっとできたはずだ」と語った。

守備面の問題に加え、チェルシーは終盤に主導権を握りながらも、勝利をもぎ取る決定力を欠いた。試合の内容と勝ち点3を手にするチャンスを逃したことを振り返り、アロンソは敗れなかったのは幸運だったと認める一方で、終盤の圧力を勝利につなげられなかったことを悔やんだ。「勝ち越し点を奪えるいいチャンスが1、2回あったが、それでも隙はできる」と指揮官は説明。「満足していない。もっと良くできる。結果は妥当だった」と述べた。