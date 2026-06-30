ニューカッスル・ユナイテッドとアストン・ヴィラは、プレミアリーグのクラブの中で最も深刻な財務的打撃を受けた。ニューカッスルは2023～2025年の会計年度でUEFAの「サッカー収益規則」に準拠できなかったため、UEFAと3年間の和解合意を締結した。

両クラブは昨季導入された枠組みに基づきCFCB（クラブ・ファイナンシャル・コンプライアンス・ボード）と3年間の和解合意を締結した。合意期間はクラブが提出した見通し通りに規制を順守できるかによって変わる。

両クラブは2028－29シーズン終了までに最終目標を達成し、完全遵守を実現する必要がある。ニューカッスルは総額1,000万ユーロ（900万ポンド／1,100万ドル）の罰金も科せられ、うち700万ユーロは条件付きだ。