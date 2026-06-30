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チェルシー、ニューカッスル、ノッティンガム・フォレスト、アストン・ヴィラがUEFAの財務規則に違反し、罰金処分を受けた。最も重い処分はニューカッスルに科された。
ニューカッスル・ユナイテッドとアストン・ヴィラは厳しい処分を受ける見通しだ
ニューカッスル・ユナイテッドとアストン・ヴィラは、プレミアリーグのクラブの中で最も深刻な財務的打撃を受けた。ニューカッスルは2023～2025年の会計年度でUEFAの「サッカー収益規則」に準拠できなかったため、UEFAと3年間の和解合意を締結した。
両クラブは昨季導入された枠組みに基づきCFCB（クラブ・ファイナンシャル・コンプライアンス・ボード）と3年間の和解合意を締結した。合意期間はクラブが提出した見通し通りに規制を順守できるかによって変わる。
両クラブは2028－29シーズン終了までに最終目標を達成し、完全遵守を実現する必要がある。ニューカッスルは総額1,000万ユーロ（900万ポンド／1,100万ドル）の罰金も科せられ、うち700万ユーロは条件付きだ。
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プレミアリーグ4クラブが給与上限違反で制裁
CFCBは、クラブ収益の70％を支出上限とする「選手団費用ルール」にも広範な違反があることを確認した。アストン・ヴィラ、チェルシー、ニューカッスル、ノッティンガム・フォレストの4クラブは2025年にこの上限を超過した。制裁は違反の重大度と各クラブの財務状況に応じて異なる。
CFCB第1審判部は、アストン・ヴィラ、チェルシー、ニューカッスル、ノッティンガム・フォレスト（以上イングランド）、OGCニース、RCストラスブール（以上フランス）、AEKアテネ（ギリシャ）、ACFフィオレンティーナ（イタリア）、フェネルバフチェ（トルコ）が2025年のスクワッドコスト比率70%超えを認定した。 （トルコ）の9クラブが2025年の選手団コスト比率70％超えを報告し、同規則違反と認定された。各クラブには、超過率と超過額に応じて算定された罰金が科された。
条件付き罰金と選手登録枠の制限
罰金はクラブの財政を圧迫するだけでなく、一部のクラブには競技面での制限も科される。アストン・ヴィラとRCストラスブールは「重大な」違反とされ、UEFA大会での新選手登録が制限された。一方で、UEFAはヴィラとチェルシーの財政改善兆候を評価し、両クラブへの罰金の一部を条件付きとした。
前シーズンに制裁を受けたヴィラとチェルシーについては、CFCB第一部会が和解合意の見通しに沿った2024～2025年の選手人件費比率改善を考慮した。 この結果、2026年も選手コスト比率をさらに削減することを条件に、一部罰金が科された。ヴィラの罰金総額は2250万ユーロ（約1900万ポンド／2600万ドル）、チェルシーは300万ユーロである。
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決済義務の詳細内訳
和解合意の対象となったニューカッスルとユヴェントスは、現在UEFAの厳格な監督下にある。合意は財政面だけでなく、2028年まで選手管理と収支均衡も義務づける。中間目標を達成できなければ、欧州大会への出場停止という更なる制裁が科される可能性がある。
両クラブは、違反の程度に応じた罰金の支払いと、UEFAクラブ大会「リストA」への選手登録数制限を承諾した。 この制限は、各シーズンに合意条件を満たしたかどうかで条件付きまたは無条件となる。さらに、年間目標を達成し、達成できない場合は追加の財政・競技制裁（リストAの登録制限強化や次回のUEFA大会出場停止など）が科される。