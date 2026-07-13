チェルシーの新監督、シャビ・アロンソは記者会見で、アレハンドロ・ガルナチョが移籍すると発表した。「多くのクラブが興味を示している。関係者が納得できる形で決着することを願っている」。





チェルシーは2週間以内にガルナチョを5000万ユーロで売却したい考えで、ローマも関心を示している。