チェルシーの新監督、シャビ・アロンソは記者会見で、アレハンドロ・ガルナチョが移籍すると発表した。「多くのクラブが興味を示している。関係者が納得できる形で決着することを願っている」。
チェルシーは2週間以内にガルナチョを5000万ユーロで売却したい考えで、ローマも関心を示している。
チェルシーの新監督、シャビ・アロンソは記者会見で、アレハンドロ・ガルナチョが移籍すると発表した。「多くのクラブが興味を示している。関係者が納得できる形で決着することを願っている」。
チェルシーは2週間以内にガルナチョを5000万ユーロで売却したい考えで、ローマも関心を示している。
アルゼンチン代表でワールドカップに出場し、レアル・マドリードが獲得を狙うエンツォ・フェルナンデスについても敏感な話題だ。「エンツォと話をしたか？ はい、しましたが、会話の内容は非公開です。残留させたいか？ はい、もちろん」。
スペイン人監督は、インテルとの争奪戦を制してアタランタから獲得したマルコ・パレストラについても語った。「彼は現代サッカーに適応する資質を備えている。汎用性が高く、4バックや5バックでもプレーでき、左サイドもこなせる。フィジカルも強い」。
最後に、ニコ・ジャクソンについて：「彼はアジアツアーに参加する予定で、彼と一緒に仕事ができるのを楽しみにしている」。
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