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Gianluca Minchiotti

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チェルシー、シャビ・アロンソ監督がガルナチョへの関心を認め、「すべての人にとって良い結果になることを願っている」と語った。

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アレハンドロ・ガルナチョ

ブルーズの監督は、パレストラ、エンツォ・フェルナンデス、ニコ・ジャクソンについても言及した。

チェルシーの新監督、シャビ・アロンソは記者会見で、アレハンドロ・ガルナチョが移籍すると発表した。「多くのクラブが興味を示している。関係者が納得できる形で決着することを願っている」。


チェルシーは2週間以内にガルナチョを5000万ユーロで売却したい考えで、ローマも関心を示している。

  • エンツォ・フェルナンデス

    アルゼンチン代表でワールドカップに出場し、レアル・マドリードが獲得を狙うエンツォ・フェルナンデスについても敏感な話題だ。「エンツォと話をしたか？ はい、しましたが、会話の内容は非公開です。残留させたいか？ はい、もちろん」。



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  • ジム

    スペイン人監督は、インテルとの争奪戦を制してアタランタから獲得したマルコ・パレストラについても語った。「彼は現代サッカーに適応する資質を備えている。汎用性が高く、4バックや5バックでもプレーでき、左サイドもこなせる。フィジカルも強い」。


  • ニコ・ジャクソン

    最後に、ニコ・ジャクソンについて：「彼はアジアツアーに参加する予定で、彼と一緒に仕事ができるのを楽しみにしている」。


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