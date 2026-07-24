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チェルシー、クリスタル・パレスのマクセンス・ラクロワを5200万ポンドで獲得間近
ブルース、ラクロワの獲得に近づく
『The Athletic』によると、チェルシーはクリスタル・パレスのセンターバック、ラクロワを約5200万ポンド（6900万ドル）で獲得し、金曜にメディカルチェックを行う。契約は2032年まで。パレスは後任としてアウクスブルクのマツィマ、トラブゾンスポールのンワイウを検討している。
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プレミアリーグでの躍進が評価される
ラクロワは6月以降、コモのDFヤコボ・ラモンなど他の候補と共にチェルシーの主要な移籍ターゲットに浮上。プレミアリーグで2シーズン急成長した彼に、チェルシーは獲得を集中。市場価値も当初の1,800万ユーロから大幅に上昇し、高額移籍金となっている。
フランス人ディフェンダーが輝きを放つ
身長190cmのDFは昨季クリスタル・パレスの守備の要として55試合に出場し、コミュニティ・シールドとカンファレンス・リーグを制した。2024年にヴォルフスブルクから加入してからの安定感から、2026年W杯のフランス代表にも選ばれた。
スタンフォード・ブリッジへの加入は守備陣の序列を再編し、バディアシレ、アダラビオヨ、フォファナ、チャロバ、サールの将来にも影響が及ぶ見込みだ。
- Avalon.red
アロンソが守備陣を再編
移籍が正式に完了次第、新監督のシャビ・アロンソはプレシーズン残りの期間でラクロワを迅速に守備体制に組み込む必要がある。チェルシー首脳陣も新シーズンに向けてチームバランスを保つため、出場機会の少ない数名のセンターバックの去就を決定しなければならない。一方、クリスタル・パレスは守備の安定性を維持するため、移籍市場が閉じる前に後任を確保するプレッシャーに直面している。
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