チェルシー、クリスタル・パレスのマクセンス・ラクロワを5200万ポンドで獲得間近

身長190cmのDFは昨季クリスタル・パレスの守備の要として55試合に出場し、コミュニティ・シールドとカンファレンス・リーグを制した。2024年にヴォルフスブルクから加入してからの安定感から、2026年W杯のフランス代表にも選ばれた。

スタンフォード・ブリッジへの加入は守備陣の序列を再編し、バディアシレ、アダラビオヨ、フォファナ、チャロバ、サールの将来にも影響が及ぶ見込みだ。