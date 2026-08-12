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チェルシー、エヴァートンとフォレストが争奪戦を繰り広げる主力ストライカーに5000万ポンドの値札設定
チェルシー、デラップの評価額を設定
チェルシーは、新シーズン開幕前にスカッドの整理を進める中で、今夏にデラップを手放す用意がある。 『Standard Sport』によれば、チェルシーはこのFWの完全移籍を認める条件として5000万ポンドを要求している。
チェルシーはわずか12カ月前、イプスウィッチ・タウンからデラップを獲得するために3000万ポンドの契約解除条項を行使していたが、現在は要求額を満たすオファーが届けば売却に応じる構えだ。複数のプレミアリーグクラブが獲得に関心を示しており、エヴァートンとノッティンガム・フォレストがスタンフォード・ブリッジの動向を注視している。デラップは波乱の1年目となった西ロンドンで、全公式戦2ゴールにとどまった。
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アロンソの下での苦戦が再考を促す
デラップはプレシーズンの準備期間中、シャビ・アロンソに強い印象を残すのに苦しんでおり、長期的な将来には疑問符が付いている。昨季、チェルシーが欧州大会出場圏外に終わり、FAカップ決勝でマンチェスター・シティに敗れた中、このFWはインパクトを残せなかった。
アロンソは9月の移籍期限を前に攻撃陣の選択肢を積極的に見極めており、デラップはいまや退団の可能性がある選手の中で目立つ存在となっている。元エヴァートンのスカウトであるブライアン・キングは以前、ロメル・ルカクを例に挙げながら、グディソン・パークがデラップにとって理想的な行き先になるはずだと示唆していた。キングは、ルカクが「期限付き移籍に出て、エヴァートンで本当に名を上げた」と述べ、デラップもその道をたどれる可能性があると指摘した。
スタンフォード・ブリッジでストライカー再編が進行中
デラップの退団の可能性は、チェルシーにおける攻撃陣のより広範な再編の一環として浮上している。クラブ幹部は、ニコラス・ジャクソンとマルク・ギウを含む膨らみすぎた陣容の整理を目指しており、その2人にはローン移籍と完全移籍の両面で関心が寄せられている。
デラップについては、移籍金5000万ポンドの条件を満たすクラブが現れた場合、チェルシーは完全移籍を最優先としているが、一方で複数のDFについても解決策を見いだそうとしている。
ブノワ・バディアシルとアクセル・ディサシの退団をめぐる交渉は継続中で、トシン・アダラビオヨにはベンフィカが関心を示している。その一方で、意思決定を担う関係者は、移籍市場の閉幕前に若手のママドゥ・サールとアーロン・アンセルミノをローン移籍させる可能性を検討している。
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デラップにとって今後数週間が重要に
アロンソは今後、9月1日に夏の移籍市場が閉まる前に、どのように自身のスカッドを編成するかを決めなければならない。エバートンとノッティンガム・フォレストが正式オファーを検討する中、デラップは自身の将来を決める重要な時期を迎えている。新たなプレミアリーグシーズンの開幕を前に、このFWは他クラブで定期的な出場機会を確保しなければ、チェルシーで二次的な役割に甘んじるリスクを負うことになる。
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