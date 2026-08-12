デラップの退団の可能性は、チェルシーにおける攻撃陣のより広範な再編の一環として浮上している。クラブ幹部は、ニコラス・ジャクソンとマルク・ギウを含む膨らみすぎた陣容の整理を目指しており、その2人にはローン移籍と完全移籍の両面で関心が寄せられている。

デラップについては、移籍金5000万ポンドの条件を満たすクラブが現れた場合、チェルシーは完全移籍を最優先としているが、一方で複数のDFについても解決策を見いだそうとしている。

ブノワ・バディアシルとアクセル・ディサシの退団をめぐる交渉は継続中で、トシン・アダラビオヨにはベンフィカが関心を示している。その一方で、意思決定を担う関係者は、移籍市場の閉幕前に若手のママドゥ・サールとアーロン・アンセルミノをローン移籍させる可能性を検討している。