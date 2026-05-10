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チェルシー移籍が噂されるセスク・ファブレガスの評価が再上昇。そのなか、コモがクラブ史上初めて欧州大会出場権を獲得した。
ベンテゴディでの歴史的瞬間
コモは日曜日、ヘラス・ヴェローナを1-0で下し、来季の欧州カップ戦出場権を確保した。71分、アナスタシオス・ドゥヴィカスが今季13点目を決めて先制。この勝利で「ラリアーニ」のトップ6入りは確定し、7位アタランタとの差は10ポイントに広がった。 2024年に正式就任したファブレガス監督は、クラブを再構築し、昇格から2年で欧州復帰を果たした。
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ファブレガス、感慨深い道のりを振り返る
試合終了のホイッスルが鳴り、感極まったファブレガスはDAZNにこう語った。 「今日はとても幸せで誇りに思う。2年前、我々はセリエAに昇格し、今日、ヨーロッパの大会出場権を得た。チームもクラブもファンも成長した。言葉にできないほどだ。20年後もこの日を覚えているだろう。」 39歳の彼はさらに、現代サッカーの精神的な負担について言及。「SNSのせいですべてが早く過ぎ、プレッシャーも大きい。楽しむことが大切だ。これまで何個トロフィーを取ったかは覚えていないが、まだ先は長い。」
プレミアリーグでの野心と戦術的ビジョン
コモの驚異的な躍進が祝われる中、監督の評価が高まるにつれ、イングランド復帰の噂も自然に出てきている。チェルシーは同クラブの元MFとの関連が強く噂されており、本人も最近、長期計画ではプレミアリーグが依然として究極の目標だと認めた。将来をめぐる憶測にもかかわらず、このスペイン人監督はスタディオ・ジュゼッペ・シニガリアでポゼッションを重視する哲学に全力を注ぎ続けている。 少数株主としてクラブを運営する彼は、スポーツ方針を完全に掌握。自身の選手時代を象徴する美しいサッカーを追求するため、ロングボール戦術を断固として拒否している。
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チャンピオンズリーグ出場権を巡る熾烈な争い
65ポイントで6位のクラブはカンファレンスリーグ出場権を確保済みだが、より上位の欧州カップ戦を争うレースは依然として激しい。残り2試合で、コモは67ポイントの5位ローマを2ポイント差で追っている。 チャンピオンズリーグの座も射程圏だ。優勝したインテル（85点）はもはや届かないが、2位ナポリ（70点）はユヴェントス（68点）、ACミラン（67点）と激戦中。ファブレガス率いるチームは、この混戦で上位が足踏みするチャンスを逃すべきではない。