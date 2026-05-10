コモの驚異的な躍進が祝われる中、監督の評価が高まるにつれ、イングランド復帰の噂も自然に出てきている。チェルシーは同クラブの元MFとの関連が強く噂されており、本人も最近、長期計画ではプレミアリーグが依然として究極の目標だと認めた。将来をめぐる憶測にもかかわらず、このスペイン人監督はスタディオ・ジュゼッペ・シニガリアでポゼッションを重視する哲学に全力を注ぎ続けている。 少数株主としてクラブを運営する彼は、スポーツ方針を完全に掌握。自身の選手時代を象徴する美しいサッカーを追求するため、ロングボール戦術を断固として拒否している。