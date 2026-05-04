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チェルシー監督就任の噂があるセスク・ファブレガスが、プレミアリーグ復帰を明かした。
プレミアリーグでの未来
同世代屈指の名MFとしてイングランドサッカー界を席巻したファブレガスは、現在、監督として注目されている。彼はセリエBで苦戦していたコモを、セリエAで欧州カップ戦出場を争うチームに再生させた。それでも「将来はプレミアリーグに復帰したい」と率直に語っている。
「プレミアリーグは世界最高だ」とファブレガスは『テレグラフ・スポーツ』に語った。「その考えは一貫している。 選手としても、監督としても、ファンとしてもそう感じる。チェルシー時代にジョゼ・モウリーニョが「まだ30年働ける」と言ったように、ここで10年過ごしても、12年後や15年後にプレミアリーグへ行くチャンスはある。
サッカーは予測不能で、状況は一瞬で変わる。今日は最高でも、明日は最悪かもしれない。だから今を楽しみたい。ここで得る経験は素晴らしい。未来はどうなるか、見ていこう」
- AFP
巨匠たちから学ぶ教訓
39歳の彼は、アーセン・ベンゲルやアントニオ・コンテといった名監督の下で哲学を育んだ。現役時代に戦術を記した「小さな黒のノート」で知られるファブレガスは、今や直感を頼りに、欧州屈指の若手監督へと成長している。
彼はこう付け加えた。「そのノートを作り始めたのはアーセナルにいた頃だ。16歳の時ではなく、おそらく22、23歳の頃、バルセロナに移る前だった。それからキャリアを通じて書き足していった。監督としてのキャリアを始めた当初は、すべてが初めてのことだったので、そのノートを参照していた。だが今では経験も積んだおかげで、自分の采配にますます自信が持てるようになった。 最も分厚い章はアルセーヌ・ヴェンゲルについてで、すべてが新鮮だった。アントニオ・コンテについても記しており、彼からは大きな衝撃を受けた。すべてが違っていたからだ」
ウェンジャーは、ティエリ・アンリとアーセナルの元共同オーナー兼副会長デビッド・デインと共に、昨年10月、コモがユヴェントスに歴史的な勝利を収めた試合をスタンドで観戦した。ファブレガスは「アーセンと話をしているから、本当に素晴らしい」と語る。「彼は試合後にメッセージをくれる。負けても勝ってもだ。大きな勇気をもらっている。」
「ロングボール」戦術の否定
チェルシーなど古巣の監督候補として名前が挙がっても、ファブレガスはポゼッション重視のサッカーへの信念を曲げない。選手時代を象徴する原則を妥協するくらいなら、サッカー界を去るとまで語る。
「自分は自分の信じるままに指導している。このゲームが大好きだからだ。結果のためだけなら指導はしない。すでに20年間プレーし、家族も豊かな生活を送っている。素晴らしいクラブでプレーできたことに感謝している。だから、もう証明する必要はない。 私は情熱があるから指導をする。自分のスタイルでやりたい。どんな方法でも選手を説得し、これが正しいと納得させれば勝てる。だが私には信念がある。ロングボールやセカンドボールを多用したいなら、申し訳ないが私は向いていない。そうは感じないからだ。その情熱を伝えることはできない」とファブレガスは語った。
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コモでの完全な支配
ファブレガスはコモで監督兼少数株主として、スポーツ方針に大きな影響を持つ。ハルトノ兄弟の下、彼はトレーニング施設の設計やピッチ寸法の指定など、ビジョンをゼロから形にする自由を与えられている。
「サッカーに関する決定はすべて私が下しています」と彼は説明した。「スポーツディレクターは私と共に日々の業務に携わり、サッカーに対する考え方も同じです。選手の獲得にはデータやスカウトを活用しますが、最終決定は私の確信に基づくものです。 私を深く信頼し、サッカーに関するあらゆる決定を任せてくれる会長がいることは、本当に幸せで幸運だ。私にとって、それは極めて重要なことだ」