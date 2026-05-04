39歳の彼は、アーセン・ベンゲルやアントニオ・コンテといった名監督の下で哲学を育んだ。現役時代に戦術を記した「小さな黒のノート」で知られるファブレガスは、今や直感を頼りに、欧州屈指の若手監督へと成長している。

彼はこう付け加えた。「そのノートを作り始めたのはアーセナルにいた頃だ。16歳の時ではなく、おそらく22、23歳の頃、バルセロナに移る前だった。それからキャリアを通じて書き足していった。監督としてのキャリアを始めた当初は、すべてが初めてのことだったので、そのノートを参照していた。だが今では経験も積んだおかげで、自分の采配にますます自信が持てるようになった。 最も分厚い章はアルセーヌ・ヴェンゲルについてで、すべてが新鮮だった。アントニオ・コンテについても記しており、彼からは大きな衝撃を受けた。すべてが違っていたからだ」

ウェンジャーは、ティエリ・アンリとアーセナルの元共同オーナー兼副会長デビッド・デインと共に、昨年10月、コモがユヴェントスに歴史的な勝利を収めた試合をスタンドで観戦した。ファブレガスは「アーセンと話をしているから、本当に素晴らしい」と語る。「彼は試合後にメッセージをくれる。負けても勝ってもだ。大きな勇気をもらっている。」