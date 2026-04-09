チェルシー戦での物議を醸す采配に、リヴァプールファンは怒りからアルネ・スロット監督にブーイングを浴びせた。

リヴァプール対チェルシー戦、開始1時間が過ぎた頃、スロット監督はングモハに代えてアレクサンダー・イサクを投入した。スコアは1－1の同点。この交代にホームサポーターの一部が即座にブーイングを送った。ングモハはリヴァプールの攻撃の起点となっており、彼の交代にスタジアムは驚愕した。

ライアン・グラヴェンベルフの先制点でリヴァプールがリードしたが、エンツォ・フェルナンデスのゴールでチェルシーが同点に追いついていた。ングモハの交代表示が映し出されると、スタンドの反応は瞬く間にその日の話題となった。接戦の中で活きのいい若手を下げた采配に、サポーターは明確に反発した。







