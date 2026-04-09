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チェルシー戦での物議を醸す采配に、リヴァプールファンは怒りからアルネ・スロット監督にブーイングを浴びせた。
アンフィールドはングモハの交代に怒った
リヴァプール対チェルシー戦、開始1時間が過ぎた頃、スロット監督はングモハに代えてアレクサンダー・イサクを投入した。スコアは1－1の同点。この交代にホームサポーターの一部が即座にブーイングを送った。ングモハはリヴァプールの攻撃の起点となっており、彼の交代にスタジアムは驚愕した。
ライアン・グラヴェンベルフの先制点でリヴァプールがリードしたが、エンツォ・フェルナンデスのゴールでチェルシーが同点に追いついていた。ングモハの交代表示が映し出されると、スタンドの反応は瞬く間にその日の話題となった。接戦の中で活きのいい若手を下げた采配に、サポーターは明確に反発した。
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マッコイスト、アンフィールドの反応に驚いた
元スコットランド代表FWアリー・マッコイストは、TNTスポーツの解説で、アンフィールドの観客の珍しい反応に触れた。彼は「アンフィールドであれほどの声はめったに聞かないが、気持ちは分かる。コディ・ガクポとの単純な交代かと思ったが、彼は左サイドでプレーし、内にも切り込める」と語った。
ングモハ、古巣相手に好プレー
イングランドのユース代表であるングモハは、古巣相手に左ウイングで存在感を示した。ドリブル成功率は80％に達し、グラヴェンベルクの先制点をアシスト。鋭い突破でチェルシーの守備を何度も脅かし、守備でもボール奪取5回、クリア1回、インターセプト1回を記録した。 彼が退いた後、左にガクポ、中央にイサクが入ったが、観客の興奮は収まらなかった。
- AFP
スロットへの監視が強化されている
スタンドの反応は、スロット監督がリヴァプールを率いる中で注目すべき瞬間だった。スロット監督はングモハの出場時間を慎重に管理しているが、ファンは10代の彼が重要な試合でより長くプレーし、チームに大きな影響を与えることを期待している。
この引き分けで順位は危うくなった。リヴァプールは1ポイント差でアストン・ヴィラに先行しているが、ヴィラは日曜にバーンリー戦を控える。4位のリヴァプールは、来季CL出場権獲得に向けてまだ有利だ。