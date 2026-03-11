PSG は、チェルシーのペナルティエリア内でブラッドリー・バルコラがボールを受け、落ち着いてハーフボレーをクロスバーに叩き込み、早い段階で先制点を挙げました。チェルシーは、ヨルゲンセンがウスマン・デンベレのシュートをクロスバーに弾き、バルコラのカーブのかかったシュートをポストの外にそらしたおかげで、何とか試合の流れを取り戻すことができました。

リアム・ロゼニオール監督率いるチームは、フェルナンデスがチェルシーの右サイドでスペースに立つグストを見つけ、このサイドバックがマットベイ・サフォノフをかわす低いシュートを決めて同点に追いついた。しかし、PSGのゴールキーパーはコール・パーマーのシュートをセーブして名誉挽回を果たし、その数秒後には、デンベレが素早いカウンター攻撃を決め、ホームチームが再びリードを奪った。

チェルシーはその後も好プレーを続け、60分前に再び同点に追いついた。ペドロ・ネトが左サイドを突破し、フェルナンデスに横パス。フェルナンデスはサイドフットでゴールを決めた。PSGは反撃の糸口をつかめず、3点目を献上する形となった。ヨルゲンセンのパスをバルコラがインターセプトし、ヴィティーニャが空いたゴールにボールを浮かせて決めたのだ。

ジョアン・ペドロの3度目の同点弾はオフサイドで取り消されたが、途中出場のクヴァラツヘリアがボックス外から見事なカーブシュートを決め、さらにロスタイムにも追加点を奪い、ルイス・エンリケ率いるチームは来週スタンフォード・ブリッジで行われる第2戦を前に優位に立った。

GOALがパルク・デ・プランスでのチェルシー選手を採点...