Jorgensen Fofana Chelsea PSGGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

チェルシー対PSG戦 選手評価：フィリップ・ヨルゲンセンのミスがブルーズにチャンピオンズリーグ突破の難関を突きつけ、リアム・ローゼニオールの経験不足が露呈

ゴールキーパーのフィリップ・ヨルゲンセンのミスが、チェルシーをチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のパリ・サンジェルマン戦（第1戦）で5-2の敗戦に追い込む結果となった。 マロ・グストとエンツォ・フェルナンデスのゴールにより、チェルシーはフランスの首都で引き分けに持ち込むかに見えたが、ヨルゲンセンが自陣ペナルティエリアの端でボールを奪われ、ヴィティーニャに得点を許した。さらに後半、クヴィチャ・クヴァラツケリアが2点を追加し、チェルシーは敗戦を喫した。

PSG は、チェルシーのペナルティエリア内でブラッドリー・バルコラがボールを受け、落ち着いてハーフボレーをクロスバーに叩き込み、早い段階で先制点を挙げました。チェルシーは、ヨルゲンセンがウスマン・デンベレのシュートをクロスバーに弾き、バルコラのカーブのかかったシュートをポストの外にそらしたおかげで、何とか試合の流れを取り戻すことができました。

リアム・ロゼニオール監督率いるチームは、フェルナンデスがチェルシーの右サイドでスペースに立つグストを見つけ、このサイドバックがマットベイ・サフォノフをかわす低いシュートを決めて同点に追いついた。しかし、PSGのゴールキーパーはコール・パーマーのシュートをセーブして名誉挽回を果たし、その数秒後には、デンベレが素早いカウンター攻撃を決め、ホームチームが再びリードを奪った。

チェルシーはその後も好プレーを続け、60分前に再び同点に追いついた。ペドロ・ネトが左サイドを突破し、フェルナンデスに横パス。フェルナンデスはサイドフットでゴールを決めた。PSGは反撃の糸口をつかめず、3点目を献上する形となった。ヨルゲンセンのパスをバルコラがインターセプトし、ヴィティーニャが空いたゴールにボールを浮かせて決めたのだ。

ジョアン・ペドロの3度目の同点弾はオフサイドで取り消されたが、途中出場のクヴァラツヘリアがボックス外から見事なカーブシュートを決め、さらにロスタイムにも追加点を奪い、ルイス・エンリケ率いるチームは来週スタンフォード・ブリッジで行われる第2戦を前に優位に立った。

GOALがパルク・デ・プランスでのチェルシー選手を採点...

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    フィリップ・ヨルゲンセン (3/10):

    1-0の場面でデンベレとバルコラの決定機を好セーブで防ぎ、あらゆるプレーに自信に満ちたプレーを見せていたが、バルコラにカットされた酷いパスがヴィティーニャのゴールを招き、全てを台無しにした。同様の状況でPSGに追加点を献上しかねない場面もあり、クヴァラツケリアの2点目も手に触れたものの防ぎきれなかった。

    マロ・グスト（7/10）：

    守備の仕事をしっかりこなしつつ、右サイドから脅威を与えようとした。冷静さを保ち、チェルシーの最初の同点ゴールを決めた。

    ウェズリー・フォファナ（4/10）：

    PSGの2得点とも自身のディフレクションがきっかけ。試合が進むにつれ動揺が目立った。2点目のデムベレとの対決では防ぎようがなかったが、その後は完全に場違いな動きが目立った。

    トレヴォ・チャロバー（5/10）：

    自陣ペナルティエリアで幾度か重要な介入を見せたが、デンベレの得点につながる場面でポジションを外されたことに苛立ちを隠せないだろう。

    マルク・ククレラ（6/10）：

    ドゥエの脅威を特に効果的に封じ、成熟した守備を見せつけた。

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    中盤

    リース・ジェームズ (6/10):

    先制点ではバルコラにマークを続けるべきところをボールを追う判断ミスがあったが、それ以外はほぼ完璧なプレー。数本の危険なクロスは報われなかった。

    モイセス・カイセド（7/10）：

    PSGの2点目ではタックルを失敗したが、それ以外は至る所で活躍。ボールを奪い返すと同時に、巧みなパスで前線へつなげた。

    エンツォ・フェルナンデス（7/10）：

    リーダーとしての成長を続け、グストへのアシスト提供後、自らも見事なフィニッシュで得点を決めるなど、攻撃の決定的な存在であることを証明した。

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    攻撃

    コール・パーマー (5/10):

    ネヴェスのマークを振り切れた時は常に脅威だったが、思うように試合を支配できなかった。デンベレが得点する直前にセーブされたシュートは、もっと上手く処理すべきだった。

    ジョアン・ペドロ（5/10）：

    前線でボールをキープしようと懸命に動き回ったが、ほとんどの場合で数的不利に陥った。努力は評価できるが、今回は成果に結びつかなかった。

    ペドロ・ネト（6/10）：

    浮き沈みの激しいプレーだったが、ボールを奪い返しフェルナンデスの得点チャンスを創出した点は見事だった。しかしロスタイムにボールボーイを押した愚かな行為で自らトラブルを招いた。

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    サブスクリプションとマネージャー

    リアム・デラップ（N/A）：

    途中出場後すぐにチャンスを迎えたが、落ち着きを欠いた。

    ロメオ・ラビア（評価対象外）：

    パルマーと交代し、最後の10分間をプレーした。

    アレハンドロ・ガルナチョ（評価対象外）：

    4-2でチェルシーが追い上げる中、投入された。

    リアム・ローゼニアー（3/10）：

    チームは75分間好プレーを見せたが、ヨルゲンセンを先発起用した判断が最終的に大きく裏目に出た。交代策を遅らせすぎた上、4-2の時点でガルナチョを投入して同点を目指すという未熟な判断を下した。この結果をそのままブリッジに持ち帰るべきだった。

