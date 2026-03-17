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Sean Walsh

翻訳者：

チェルシー対PSG戦の選手評価：ママドゥ・サールとモイセス・カイセドのミスが逆転の望みを断ち切り、ブルーズはチャンピオンズリーグ史上最悪の敗北を喫した

チェルシーのチャンピオンズリーグの戦いは、ラウンド16の第2戦でパリ・サンジェルマンに0-3で敗れ、180分間の合計スコア8-2という結果で、あっけなく幕を閉じた。この合計スコアでの敗北は、欧州カップ戦のノックアウトステージにおけるクラブ史上最大の敗戦となり、2020年にバイエルン・ミュンヘンに喫した7-1の大敗と並ぶ記録となった。

この夜、PSGが先制点を挙げ、試合開始からわずか6分でリードを4点差に広げた。急遽右サイドバックを務めたママドゥ・サールが、GKマトヴェイ・サフォノフからチェルシーのディフェンスの裏へ送られたロングボールを処理しきれず、その隙にクヴィチャ・クヴァラツヘリアが飛び込んでロベルト・サンチェスの頭上を越えるシュートを放った。

それから10分も経たないうちに、PSGはさらに1点を追加した。モイセス・カイセドが中盤でボールを失い、アウェイチームが素早くカウンターを仕掛けた。アシュラフ・ハキミが最終的にボールを戻すと、ブラッドリー・バルコラがゴール上隅にシュートを叩き込んだ。

30分にはクヴァラツヘリアが再びネットを揺らしたが、オフサイドの判定でゴールは認められなかった。その後、バルコラがチェルシーのハイラインを振り切って抜け出したが、シュートは枠を外れた。前半終了間際、サフォノフはゴール前でジョアン・ペドロとコール・パーマーのシュートを2度見事にセーブし、続くコーナーキックからの素早いカウンターでバルコラのシュートをサンチェスが防いだ。

リアム・デラップがサフォノフに再びセーブを強いた直後、PSGが再び得点を挙げた。クヴァラツヘリアがボールをハキミに流し、ハキミはペナルティエリアの端でアンドレイ・サントスにボールを奪われたが、こぼれ球がセニー・マユルの足元に転がり、彼はそれをゴール上隅に流し込んだ。

ホームチームが5人の交代枠を使い切った後、トレヴォ・チャロバが負傷で担架で運び出され、チェルシーは10人で試合を終えなければならなかったが、PSGはペースを落とし、追加時間も与えられず、ホームチームはすぐに苦境から解放された。

GOALがスタンフォード・ブリッジでのチェルシーの選手たちを評価する...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    ロベルト・サンチェス（5/10）：

    PSGの赤い矢が猛スピードで攻め込んでくる中、いくつかの好セーブを見せた。公平に言えば、失点についてはどうすることもできなかった。

    ママドゥ・サール（3/10）：

    ロゼニオール監督によって右サイドバックに起用されたが、立ち位置が定まらなかった。第2戦の先制点につながるクリアミスを犯し、その後立て直せなかった。ハーフタイムで交代。スタンフォード・ブリッジでの試合とは別に、アフリカネイションズカップ優勝メダルも剥奪されており、この20歳にとっては多方面で悲惨な一夜となった。

    トレヴォ・チャロバ（4/10）：

    チャンピオンズリーグ初出場のサールへのサポートはほとんどなかった。セットプレー時の攻撃では有用なターゲットとなったが、チェルシーはその身長差を活かすことができなかった。負傷により担架で運び出された。

    ジョレル・ハト（5/10）：

    左サイドバックではなく、珍しくセンターバックとして先発出場した。チェルシーの中でも比較的落ち着きのある選手の一人で、時折相手陣地へ果敢に攻め込んだ。

    マルク・ククレジャ（4/10）：

    いつもの鋭さとエネルギーに欠けていた。若手の多いチェルシーにとって、EURO2024優勝者の経験がチームを導くために不可欠だったが、彼はピッチ上の他の選手と同様に、どうすべきか分からずにいた。

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    中盤

    モイセス・カイセド（3/10）：

    PSGの技術に長けたMF陣に翻弄され、ボール支配権を失った結果、アウェイチームのこの日の2点目を許した。チャロバが担架で運び出された後、右サイドバックとして試合を終えた。

    アンドレイ・サントス (3/10)：

    同様に、赤いユニフォームの相手選手たちに全く太刀打ちできなかった。ポゼッション重視の欧州トップチームと互角に戦えるレベルに、チェルシーがいかに遠く離れているかを痛感させる一戦となった。

    コール・パーマー（5/10）：

    序盤にはPSGのディフェンスの裏へ鋭いパスを何本か通したが、試合を完全に掌握することはできなかった。60分時点で交代させられた3人の選手の一人。 

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    攻撃

    ペドロ・ネト（4/10）：

    時折、素晴らしいプレーの片鱗を見せたが、これほど攻撃力のあるPSGを相手に、印象を残すにはそれ以上の持続的な脅威が必要だった。

    ジョアン・ペドロ（5/10）：

    PSGのペナルティエリア周辺で好位置に持ち込んだが、決定力に欠けていた。60分で交代した。

    エンツォ・フェルナンデス (4/10)：

    フェルナンデスのような選手の問題点は、得点やアシストがないと存在感が薄れてしまうことだ。この試合は左サイドでスタートしたが、求められるインパクトを残せなかった。彼も60分で交代した。

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    サブメンバーとマネージャー

    ジョシュ・アチェアンポン（5/10）：

    チェルシーで唯一万全のコンディションにある右サイドバックが、ハーフタイムにサールと交代で出場した。

    ロメオ・ラビア（4/10）：

    中盤の戦いに人数を加えるために投入された。しかしPSGが引き続き試合を支配していたため、その効果はほとんどなかった。

    アレハンドロ・ガルナチョ（5/10）：

    ベンチから出場し、活発な動きを見せたが、結果にはつながらなかった。

    リアム・デラップ（5/10）：

    攻撃面で動き回ったが、ゴールを決めることはできなかった。

    トシン・アダラビオヨ（5/10）：

    チェルシーがすでに合計スコアで6点差をつけられていた中、守備の厚みを増すために投入された。

    リアム・ロゼニオール（2/10）：

    チャンピオンズリーグのノックアウトステージにおいて、チェルシー史上最年少の先発メンバーを起用したが、この若手に賭けた采配が裏目に出た。サールを本来のポジションとは異なる場所で起用した判断だけで、逆転の望みは完全に絶たれた。

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