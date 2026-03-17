チェルシー対PSG戦の選手評価：ママドゥ・サールとモイセス・カイセドのミスが逆転の望みを断ち切り、ブルーズはチャンピオンズリーグ史上最悪の敗北を喫した

この夜、PSGが先制点を挙げ、試合開始からわずか6分でリードを4点差に広げた。急遽右サイドバックを務めたママドゥ・サールが、GKマトヴェイ・サフォノフからチェルシーのディフェンスの裏へ送られたロングボールを処理しきれず、その隙にクヴィチャ・クヴァラツヘリアが飛び込んでロベルト・サンチェスの頭上を越えるシュートを放った。

それから10分も経たないうちに、PSGはさらに1点を追加した。モイセス・カイセドが中盤でボールを失い、アウェイチームが素早くカウンターを仕掛けた。アシュラフ・ハキミが最終的にボールを戻すと、ブラッドリー・バルコラがゴール上隅にシュートを叩き込んだ。

30分にはクヴァラツヘリアが再びネットを揺らしたが、オフサイドの判定でゴールは認められなかった。その後、バルコラがチェルシーのハイラインを振り切って抜け出したが、シュートは枠を外れた。前半終了間際、サフォノフはゴール前でジョアン・ペドロとコール・パーマーのシュートを2度見事にセーブし、続くコーナーキックからの素早いカウンターでバルコラのシュートをサンチェスが防いだ。

リアム・デラップがサフォノフに再びセーブを強いた直後、PSGが再び得点を挙げた。クヴァラツヘリアがボールをハキミに流し、ハキミはペナルティエリアの端でアンドレイ・サントスにボールを奪われたが、こぼれ球がセニー・マユルの足元に転がり、彼はそれをゴール上隅に流し込んだ。

ホームチームが5人の交代枠を使い切った後、トレヴォ・チャロバが負傷で担架で運び出され、チェルシーは10人で試合を終えなければならなかったが、PSGはペースを落とし、追加時間も与えられず、ホームチームはすぐに苦境から解放された。

GOALがスタンフォード・ブリッジでのチェルシーの選手たちを評価する...