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Sean Walsh

翻訳者：

チェルシー対PSG戦の選手評価：ママドゥ・サールとモイセス・カイセドのミスが逆転の望みを打ち砕き、ブルーズはチャンピオンズリーグ史上最悪の敗北を喫する

チェルシーのチャンピオンズリーグの戦いは、ラウンド16の第2戦でパリ・サンジェルマンに0-3で敗れ、180分間の合計スコア8-2という結果で、あっけなく幕を閉じた。この合計スコアでの敗北は、欧州カップ戦のノックアウトステージにおけるクラブ史上最大の敗戦となり、2020年にバイエルン・ミュンヘンに喫した7-1の大敗を上回るものとなった。

この夜、PSGが先制点を挙げ、試合開始からわずか6分でリードを4点差に広げた。急遽右サイドバックを務めたママドゥ・サールが、GKマトヴェイ・サフォノフからチェルシーのディフェンスの裏へ送られたロングボールを処理しきれず、その隙にクヴィチャ・クヴァラツヘリアが飛び込んでロベルト・サンチェスの頭上を越えるシュートを放った。

それから10分も経たないうちに、PSGはさらに1点を追加した。モイセス・カイセドが中盤でボールを失い、アウェイチームが素早くカウンターを仕掛けた。アシュラフ・ハキミが最終的にボールを戻すと、ブラッドリー・バルコラがゴール上隅にシュートを叩き込んだ。

30分にはクヴァラツヘリアが再びネットを揺らしたが、オフサイドの判定でゴールは認められなかった。その後、バルコラがチェルシーのハイラインを振り切って抜け出したが、シュートは枠を外れた。前半終了間際、サフォノフはゴール前でジョアン・ペドロとコール・パーマーのシュートを2度見事にセーブし、続くコーナーキックからの素早いカウンターでバルコラのシュートをサンチェスが防いだ。

リアム・デラップがサフォノフに再びセーブを強いた直後、PSGが再び得点を挙げた。クヴァラツヘリアがボールをハキミに流し、ハキミはペナルティエリアの端でアンドレイ・サントスにボールを奪われたが、こぼれ球がセニー・マユルの足元に転がり、彼はそれをゴール上隅に流し込んだ。

ホームチームが5人の交代枠を使い切った後、トレヴォ・チャロバが負傷で担架で運び出され、チェルシーは10人で試合を終えなければならなかったが、PSGはペースを落とし、追加時間も与えられず、ホームチームはすぐに苦しみから解放された。

GOALがスタンフォード・ブリッジでのチェルシーの選手たちを評価する...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    ロベルト・サンチェス（5/10）：

    PSGの赤い矢が猛スピードで攻め込んでくる中、いくつかの好セーブを見せた。正直なところ、失点についてはどうすることもできなかった。

    ママドゥ・サール（3/10）：

    ロゼニオール監督によって右サイドバックに起用されたが、立ち位置が定まらなかった。第2戦の先制点につながるクリアミスを犯し、その後立て直せなかった。ハーフタイムで交代。スタンフォード・ブリッジでの試合とは別に、アフリカネイションズカップ優勝メダルが剥奪される事態も重なり、20歳の彼にとっては多方面で悲惨な一夜となった。

    トレヴォ・チャロバ（4/10）：

    チャンピオンズリーグ初出場のサールへのサポートはほとんどなかった。セットプレー時の攻撃では有用なターゲットとなったが、チェルシーはその身長差を活かすことができなかった。負傷により担架で運び出された。

    ジョレル・ハト（5/10）：

    左サイドバックではなく、珍しくセンターバックとして先発出場した。チェルシーの中でも比較的落ち着きのある選手の一人で、時折相手陣地へ果敢に攻め込んだ。

    マルク・ククレラ（4/10）：

    いつもの鋭さとエネルギーに欠けていた。若手の多いチェルシーにとって、EURO 2024優勝者の経験による指導が切実に必要とされていたが、彼はピッチ上の他の選手と同様に、どうすべきか分からずにいた。

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    中盤

    モイセス・カイセド（3/10）：

    PSGの技術に長けたMF陣に翻弄され、ボール支配権を失った結果、アウェイチームのこの日の2点目を許した。チャロバが担架で運び出された後、右サイドバックとして試合を終えた。

    アンドレイ・サントス (3/10)：

    同様に、赤いユニフォームの相手選手たちに全く太刀打ちできなかった。ポゼッション重視の欧州トップチームと互角に戦えるレベルに、チェルシーがいかに遠く離れているかを痛感させる一戦となった。

    コール・パーマー（5/10）：

    序盤にはPSGのディフェンスの裏へ鋭いパスを何本か通したが、試合を完全に掌握することはできなかった。60分時点で交代させられた3人の選手の一人。 

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    攻撃

    ペドロ・ネト（4/10）：

    時折、素晴らしいプレーの片鱗を見せたが、これほど攻撃力のあるPSGを相手に、印象を残すにはそれ以上の持続的な脅威が必要だった。

    ジョアン・ペドロ（5/10）：

    PSGのペナルティエリア周辺で好位置に持ち込んだが、決定力に欠けていた。60分で交代した。

    エンツォ・フェルナンデス (4/10):

    フェルナンデスのような選手の問題点は、得点やアシストがないと存在感が薄れてしまうことだ。この試合は左サイドでスタートしたが、求められるインパクトを残せなかった。彼も60分で交代した。

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    サブメンバーとマネージャー

    ジョシュ・アチェアンポン（5/10）：

    チェルシーで唯一万全のコンディションにある右サイドバックが、ハーフタイムにサールの代役として投入された。

    ロメオ・ラビア（4/10）：

    中盤の戦いに人数を加えるために投入された。しかしPSGが支配を続けたため、その効果はほとんど見られなかった。

    アレハンドロ・ガルナチョ（5/10）：

    ベンチから出場し、活発な動きを見せたが、結果にはつながらなかった。

    リアム・デラップ（5/10）：

    攻撃面で動き回ったが、ゴールを決めることはできなかった。

    トシン・アダラビオヨ（5/10）：

    チェルシーがすでに合計スコアで6点差をつけられていた中、守備の厚みを増すために投入された。

    リアム・ロゼニオール（2/10）：

    チャンピオンズリーグのノックアウトステージにおいて、チェルシー史上最年少の先発メンバーを起用したが、この若手に賭けた采配が裏目に出た。サールを本来のポジションとは異なる場所で起用した判断だけで、逆転の望みは完全に絶たれた。

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