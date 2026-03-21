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Chelsea WSL splitGetty/GOAL

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チェルシー対ロンドン・シティ・ライオネッス戦の選手評価：王者の座が危うい！ヨハンナ・リッティン・カネリッドが得点を挙げたものの、ブルーズはWSL優勝争いで再びつまずく

土曜日の午後、チェルシーの女子スーパーリーグ連覇への望みは、ロンドン・シティ・ライオネッスに阻まれ、事実上絶たれた。ザ・デンで行われた試合で、ブルーズは1-1の引き分けに追い込まれた。前半早々に先制したものの、ソニア・ボンパストール監督が主力選手をベンチに留めた采配が裏目に出た。ホームチームは後半に攻勢を強め、1点を奪い返して引き分けに持ち込んだ。

予想通り、試合の序盤から勢いよく攻め込んだのはチェルシーで、ボールを支配し、早い段階でライオネスのゴールキーパー、エレネ・レテを脅かした。アギー・ビーバー＝ジョーンズは開始15分以内にシュートを放ったがセーブされ、ホームチームはWSL王者による数本の危険なコーナーキックを凌いだ。しかし、ブルーズが先制点を挙げるまで、それほど長く待つ必要はなかった。 ヨハンナ・リッティン・カネリッドがスピードを上げてライオネスのディフェンス陣の中央を突破し、ゴールへと迫ると、ボールをネットに流し込んだ。

ライオネスの称賛すべき点は、決して屈しなかったことだ。1点差でハーフタイムを迎えた後、彼女たちは新たなエネルギーを帯びて日差しの下に戻り、後半の大部分でチェルシーを後手に回らせた。ゴール前のハンナ・ハンプトンへの猛攻を受け、ソニア・ボンパストール監督は交代を敢行し、キーラ・ウォルシュ、ルーシー・ブロンズ、ナオミ・ギルマという3人の強力な選手を投入した。

しかし、この補強はかえって事態を悪化させたように見えた。試合終了10分前、ライオネッスは同点に追いついた。イゾベル・グッドウィンが最も高く跳び上がり、ヘディングでハンプトンを越えてゴールを決め、試合を振り出しに戻した。そこから試合は激しい展開となり、両チームとも勝ち越し点を目指し攻め続けた。結局、勝ち点は分け合い、同日午後にマンチェスター・シティがトッテナムを楽に下したことで、チェルシーのタイトル防衛への望みは事実上絶たれた。

GOALが『ザ・デン』でのチェルシーの選手たちを評価する...

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ハンナ・ハンプトン（7/10）：

    後半、ライオネッスが同点ゴールを狙って攻め込む中、何度か好セーブを見せたが、最終的にその守りを破られた。

    ショケ・ヌスケン（6/10）：

    前半はニキータ・パリスの脅威をうまく封じ込め、後半に彼女が交代で退いたのを見て安堵したに違いない。

    カデイシャ・ブキャナン（5/10）：

    ブルーズが1-0とリードした後、大きなプレッシャーにさらされ、事態がさらに悪化する前にボンパストール監督は彼女をギルマと交代させた。

    フェール・ブールマン（6/10）：

    全体的には良いプレーを見せたが、ライオネッスに同点ゴールを許す混乱の一因となった。

    クロエ・サーウィ（5/10）：

    前半はそれほど忙しくなかったが、後半早々にプレッシャーにさらされ、試合終了30分前に交代となった。

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  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    中盤

    アレクシア・ポッター（5/10）：

    エリン・カスバートと共に中盤をしっかりと守り抜いた。

    エリン・カスバート（6/10）：

    チェルシーのミッドフィールドにおける最大の脅威だったが、前線へのチャンスを数回しか作り出せなかった。

    ヴィーケ・カプテイン（4/10）：

    10番として期待された活躍は見られず、ボールに触れる機会もほとんどなかった。

  • London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    アグネス・ビーバー＝ジョーンズ（7/10）：

    試合終了までまだかなりの時間が残っていたにもかかわらず、ボンパストール監督に交代させられるまで、間違いなくチェルシーで最も活躍していた選手だった。

    ヨハンナ・リッティン・カネリッド（8/10）：

    見事なゴールを作り出し、その過程でスピードと決定力を存分に発揮した。

    アリッサ・トンプソン（6/10）：

    左サイドで脅威となったが、期待したほどの決定的なチャンスは作り出せなかった。

  • London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    キーラ・ウォルシュ（6/10）：

    中盤でさらに闘志を見せ、その活躍の代償としてイエローカードを受けた。

    ルーシー・ブロンズ（4/10）：

    チェルシーに失点を許さないよう投入されたが、その任務は果たせなかった。

    ナオミ・ギルマ（5/10）：

    残り25分間、守備に追われる場面が多かった。

    サンディ・ボルチモア（4/10）：

    試合にほとんど影響を与えられなかった。

    ローレン・ジェームズ（5/10）：

    最後の10分間に出場し、カウンター攻撃の脅威を与えようとしたが、全くスペースを与えられなかった。

    ソニア・ボンパストール（4/10）：

    主力選手をベンチに置いたのは大きな賭けだったが、結局チェルシーがその代償を払うことになった。

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