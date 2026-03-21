チェルシー対ロンドン・シティ・ライオネッス戦の選手評価：王者の座が危うい！ヨハンナ・リッティン・カネリッドが得点を挙げたものの、ブルーズはWSL優勝争いで再びつまずく

予想通り、試合の序盤から勢いよく攻め込んだのはチェルシーで、ボールを支配し、早い段階でライオネスのゴールキーパー、エレネ・レテを脅かした。アギー・ビーバー＝ジョーンズは開始15分以内にシュートを放ったがセーブされ、ホームチームはWSL王者による数本の危険なコーナーキックを凌いだ。しかし、ブルーズが先制点を挙げるまで、それほど長く待つ必要はなかった。 ヨハンナ・リッティン・カネリッドがスピードを上げてライオネスのディフェンス陣の中央を突破し、ゴールへと迫ると、ボールをネットに流し込んだ。

ライオネスの称賛すべき点は、決して屈しなかったことだ。1点差でハーフタイムを迎えた後、彼女たちは新たなエネルギーを帯びて日差しの下に戻り、後半の大部分でチェルシーを後手に回らせた。ゴール前のハンナ・ハンプトンへの猛攻を受け、ソニア・ボンパストール監督は交代を敢行し、キーラ・ウォルシュ、ルーシー・ブロンズ、ナオミ・ギルマという3人の強力な選手を投入した。

しかし、この補強はかえって事態を悪化させたように見えた。試合終了10分前、ライオネッスは同点に追いついた。イゾベル・グッドウィンが最も高く跳び上がり、ヘディングでハンプトンを越えてゴールを決め、試合を振り出しに戻した。そこから試合は激しい展開となり、両チームとも勝ち越し点を目指し攻め続けた。結局、勝ち点は分け合い、同日午後にマンチェスター・シティがトッテナムを楽に下したことで、チェルシーのタイトル防衛への望みは事実上絶たれた。

GOALが『ザ・デン』でのチェルシーの選手たちを評価する...