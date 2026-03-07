Goal.com
チェルシー対レックサム戦 選手評価：アレハンドロ・ガルナチョが救世主に！ブルーズのウインガーがFAカップ番狂わせを回避する決定的な活躍でハリウッド的な展開を打ち破る

チェルシーはFAカップ5回戦で10人となったレックサムを延長戦の末に4-2で下し、土曜日に北ウェールズで勝利を収めた。この見応えある試合でブルーズは2度リードを許したが、2度の同点弾を奪い返した。その後VAR判定による退場処分で、リアム・ロゼニオ監督率いるチームは試合終了時、相手より1人多い状態でピッチを去ることとなった。

試合開始18分、レックサムが衝撃の先制点を奪った。カラム・ドイルのロングスルーパスがベンワ・バディアシレとトシン・アダラビオヨを抜き去って走り込んだサム・スミスに通り、ストライカーは飛び出さなかったロベルト・サンチェスの足元をすり抜けるシュートを決めた。この先制点が、後に熱戦となる試合の幕開けとなった。

前半終了間際、チェルシーはわずかな幸運に助けられて同点に追いついた。リアム・デラップが中盤から力強くボールを運び攻撃を仕掛け、アレハンドロ・ガルナチョにワイドへ展開。ガルナチョのシュートはジョージ・トマソンにゴールライン上でクリアされたが、そのボールはゴールキーパーのアーサー・オコンクウォに直撃し、跳ね返ってネットを揺らした。

後半の大半をレックサムが圧力をかけ続けた結果、残り10分強でチェルシーは再びリードを許した。クリアされたコーナーキックからジョシュ・ウィンダスが放ったハーフボレーを、ドイルが驚異的な機転でフリック。サンチェスを置き去りにしてホームチームを再び先制させた。しかしその喜びも束の間、ブルーズは数分以内に再び同点に追いついた。 アンドレイ・サントスがレックサムのペナルティエリア際でこぼれ球を諦めず、ジョシュ・アチェンポンへのスルーパスを送り、アチェンポンがネット上部に突き刺した。

90分の終了間際にもドラマは続いた。チェルシーが勝ち越し点を狙う中、ペドロ・ネトが華麗な連携プレーの末に放った強烈なシュートがクロスバーを直撃。一方、延長戦突入間際にガナルチョへの危険なタックルでVAR判定を受けたジョージ・ドブソンが退場処分となった。

延長戦開始6分、チェルシーが今夜初めてリードを奪う。ダリオ・エッスゴの深いクロスがバックポストでフリーのガルナチョに届き、彼はボレーでポストに当ててゴールを決めた。

しかし試合はそこで終わらなかった。チェルシーは再びコーナーキックを処理しきれず、キーファー・ムーアがヘディングでつなぎ、ルイス・ブラントがバックポストで押し込んだ。しかし長いVARチェックの末、ブラントがわずか数センチのオフサイドと判定され、同点ゴールは取り消された。

レックサムはチェルシーに総攻撃を仕掛け、延長戦終了間際のロスタイムにルイス・オブライエンのカーブをかけたシュートがファーポストをかすめてゴールを掠めるなど、合法的な同点弾に迫った。しかし試合最後の攻撃でチェルシーが4点目を追加。ジョアン・ペドロがカウンターで独走し、18ヤードから放ったシュートが決まり、ブルーズの準々決勝進出を決めた。

GOALがレースコース・グラウンドでのチェルシー選手を採点...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ロバート・サンチェス (4/10):

    アストン・ヴィラ戦勝利でベンチ外となった後、先発に復帰。レックサムのスミスが得点した場面では、ゴールラインから出ず角度を狭めることを拒んだ。ターゲットマンのデラップへのロングボールは成功したが、自陣ペナルティエリア内でプレッシャーを受けた際のショートパスは効果的ではなかった。

    ママドゥ・サール（6/10）：

    チェルシーで最も守備意識の高い選手であり、20歳の彼はそれを達成するために特別なプレーを必要としなかった。時折右サイドを駆け上がり、足元のボールにも安定感を見せた。ギウとの交代でピッチを離れた。

    トシン・アダラビオヨ（3/10）：

    今シーズン初めてではないが、チェルシーの若手センターバックの中で最も経験豊富な彼が、スミスの先制点につながるロングボールに足が止まった。事実上諦めてしまい、バディアシレとサンチェスに後始末を任せた。当然ながら、試合を通じて同様の局面で反応が遅かった。

    ブノワ・バディアシレ（3/10）：

    先制点につながるスミスの動きについていけなかった。トシン同様、明らかにペースが合っていなかった。

    中盤

    ジョシュ・アチェンポン (7/10):

    ウイングバックの役割を押し上げられた。ピッチのそれほど高い位置でも必ずしも不自然ではなかったが、完全に自然な動きとは言い難い場面もあった。しかし、見事なゴールを決めた後、グストと交代した。

    ロメオ・ラビア（5/10）：

    長期離脱を経て10月以来の先発出場を果たした。試合勘の不足が目立ち、普段の彼らしからぬ緩いタッチや乱れたパスがそれを如実に物語っていた。エッスゴと交代。

    アンドレイ・サントス（6/10）：

    80分間試合の流れを掴めなかったが、突然目覚めたように全てのボールに絡み、アチェンポンへのアシストでチェルシーの2点目となる同点ゴールを演出した。

    ジョレル・ハト（6/10）：

    ウイングバックとしてスタートしたが、頻繁に中央のミッドフィールドに下がり、時には10番の位置にも入った。チェルシーで最も良いパフォーマンスを見せた選手の一人で、ボール保持時に大きな成熟度と自信を見せた。ククレラと交代でピッチを離れた。

    攻撃

    ペドロ・ネト（5/10）：

    週半ばの出場停止処分を終え、すぐに先発に復帰。しかし、この試合での精彩を欠いたプレーぶりから、水曜日のチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマン戦では再びベンチに回される可能性も十分にある。レックサムの監督周辺でほとんど脅威を与えられなかった。延長戦でデリーと交代。

    リアム・デラップ (6/10):

    ボールをうまくキープし、ボールを持って最終ラインまで力強く突破して、チェルシーの最初の同点ゴールを効果的に生み出した。しかし、自身は得点のチャンスはなさそうで、ペドロと交代した。

    アレハンドロ・ガルナチョ（8/10）：

    前半終了間際の同点弾の起点となり、執拗なドリブルで諦めずに攻め続けドブソンを退場させた。さらに見事なボレーで試合を決めた。まさに輝かしい夜となった。

    サブスクリプションとマネージャー

    マルク・ギウ（5/10）：

    センターバックのサールと交代出場。貴重な出場機会を活かせなかった。

    ダリオ・エッスゴ（7/10）：

    クラブワールドカップでの出場のみだったチェルシーでの国内公式戦デビューを果たす。ラビアにはなかった躍動感と鋭さを見せ、ガルナチョへの素晴らしいアシストを記録。

    マルク・ククレラ（6/10）：

    ハトと交代出場。彼の投入後はチェルシーのプレーがより成熟したものに見えたが、当然ながらレックサムの退場がそれを助長した。

    マロ・グスト（5/10）：

    得点者アチェンポンと交代出場。守備ラインをキープし、ネトの内側への侵入を許した。

    ジョアン・ペドロ（7/10）：

    おそらく休養を期待していたが、チェルシーが試合を決めることができなかったため、好調のブラジル人選手が後半終了間際に投入された。ククレラと同様、ペドロの出場だけでアウェイチームのプレッシャーが和らいだ。試合終了間際のシュートで決勝点を挙げた。

    ジェシー・デリー（6/10）：

    延長戦でチェルシーが3-2とリードした後、ネトに代わって出場。

    リアム・ロゼニオール（5/10）：

    チェルシーは試合の大半で2部リーグのホームチームに劣勢を強いられ、数的優位が勝利の決め手となった。ローゼニオ監督は満足していないだろうが、大規模なローテーションが敗退に繋がらなかったことに安堵しているはずだ。

