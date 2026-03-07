試合開始18分、レックサムが衝撃の先制点を奪った。カラム・ドイルのロングスルーパスがベンワ・バディアシレとトシン・アダラビオヨを抜き去って走り込んだサム・スミスに通り、ストライカーは飛び出さなかったロベルト・サンチェスの足元をすり抜けるシュートを決めた。この先制点が、後に熱戦となる試合の幕開けとなった。

前半終了間際、チェルシーはわずかな幸運に助けられて同点に追いついた。リアム・デラップが中盤から力強くボールを運び攻撃を仕掛け、アレハンドロ・ガルナチョにワイドへ展開。ガルナチョのシュートはジョージ・トマソンにゴールライン上でクリアされたが、そのボールはゴールキーパーのアーサー・オコンクウォに直撃し、跳ね返ってネットを揺らした。

後半の大半をレックサムが圧力をかけ続けた結果、残り10分強でチェルシーは再びリードを許した。クリアされたコーナーキックからジョシュ・ウィンダスが放ったハーフボレーを、ドイルが驚異的な機転でフリック。サンチェスを置き去りにしてホームチームを再び先制させた。しかしその喜びも束の間、ブルーズは数分以内に再び同点に追いついた。 アンドレイ・サントスがレックサムのペナルティエリア際でこぼれ球を諦めず、ジョシュ・アチェンポンへのスルーパスを送り、アチェンポンがネット上部に突き刺した。

90分の終了間際にもドラマは続いた。チェルシーが勝ち越し点を狙う中、ペドロ・ネトが華麗な連携プレーの末に放った強烈なシュートがクロスバーを直撃。一方、延長戦突入間際にガナルチョへの危険なタックルでVAR判定を受けたジョージ・ドブソンが退場処分となった。

延長戦開始6分、チェルシーが今夜初めてリードを奪う。ダリオ・エッスゴの深いクロスがバックポストでフリーのガルナチョに届き、彼はボレーでポストに当ててゴールを決めた。

しかし試合はそこで終わらなかった。チェルシーは再びコーナーキックを処理しきれず、キーファー・ムーアがヘディングでつなぎ、ルイス・ブラントがバックポストで押し込んだ。しかし長いVARチェックの末、ブラントがわずか数センチのオフサイドと判定され、同点ゴールは取り消された。

レックサムはチェルシーに総攻撃を仕掛け、延長戦終了間際のロスタイムにルイス・オブライエンのカーブをかけたシュートがファーポストをかすめてゴールを掠めるなど、合法的な同点弾に迫った。しかし試合最後の攻撃でチェルシーが4点目を追加。ジョアン・ペドロがカウンターで独走し、18ヤードから放ったシュートが決まり、ブルーズの準々決勝進出を決めた。

