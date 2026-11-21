チェルシーは立ち上がりから高い位置でプレスをかけ、25分にエメガのゴールで先制した。しかし、その3分後には大きく空いた最終ラインの背後をオカフォーに突かれた。
カイセドが早い時間帯に負傷し、中盤は守備の要を失った。後半にはロジャーズのハンドによるPKでカルバート＝ルーウィンに逆転を許す。リードを追うため高い最終ラインを敷いたアロンソ率いるチームはカウンターで攻略され、58分にオカフォーが再び得点。アディショナルタイムにはアーロンソンがゴールを決め、1-4の大敗が決まった。
チェルシーは立ち上がりから高い位置でプレスをかけ、25分にエメガのゴールで先制した。しかし、その3分後には大きく空いた最終ラインの背後をオカフォーに突かれた。
カイセドが早い時間帯に負傷し、中盤は守備の要を失った。後半にはロジャーズのハンドによるPKでカルバート＝ルーウィンに逆転を許す。リードを追うため高い最終ラインを敷いたアロンソ率いるチームはカウンターで攻略され、58分にオカフォーが再び得点。アディショナルタイムにはアーロンソンがゴールを決め、1-4の大敗が決まった。
前半にカルバート＝ルーウィンのシュートを2度防ぎ、チェルシーを試合にとどめた。目の前の守備組織が崩れ、リーズの3点目と4点目では完全に無防備な状態に置かれた。
9分には遠距離からシュートを放ち、序盤から積極性を見せた。しかし、サイドでのオカフォーの動きに対応しきれず、73分にマロ・ギュストと交代した。
空中戦では一定の強さを見せたものの、リーズの素早い攻守の切り替えに対して最終ラインを統率できなかった。74分のいら立ちが表れたファウルは、まとまりを欠いたこの日のプレーを象徴していた。
パスを的確につなぎ、前線に出て相手のペナルティーエリア内でも脅威となったが、ヘディングと終盤のシュートはいずれもブロックされた。ボールを収めるカルバート＝ルーウィンに中央のスペースを支配されるのを防げなかった。
左サイドでジェイデン・ボーグルが繰り返すオーバーラップに押し込まれた。攻撃でもほとんど貢献できず、終盤にジェオバニー・ケンダと交代した。
序盤は試合のテンポをコントロールし、巧みにファウルを誘っていたが、負傷により22分に交代を余儀なくされた。この交代が戦術面での試合の転換点となった。
隣からカイセドがいなくなると中盤で圧倒され、47分にはオカフォーへの不用意なファウルで警告を受けた。深い位置から飛び出すリーズの中盤の選手を追うには、フィジカル面で物足りなかった。
16分のエステヴァンのチャンスを演出したが、それ以外は攻撃の最終局面で相手に囲まれた。スペースを見つけられず、リーズのコンパクトな陣形も崩せなかった。
鋭いパスを通して25分のエメガの先制点をアシストしたが、後半には痛恨のハンドでPKを与え、それまでの貢献を帳消しにした。チェルシーがリードを許してからは、存在感が完全に薄れた。
チェルシーのサイドで最も脅威となり、16分にはジェームズ・トラッフォードを脅かしたほか、積極的なドリブルでグドムンドソンを苦しめた。64分にペドロ・ネトとの交代を命じられた。
チェルシーで最も際立った選手。25分に左足で低いシュートを正確に決めた。ダニー・ウェルベックと交代するまで、背後への動きで相手の最終ラインを揺さぶり続けた。
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22分に負傷したカイセドに代わって出場したが、試合のテンポに苦しみ、カイセドのボール奪取力を補えなかった。
前線にフィジカル面の強さを加えるため64分に投入されたが、76分のCKから迎えたヘディングのチャンスを逃した。
64分に投入され、危険なクロスを何本か送り込んだものの、リーズの引いた守備を崩すには至らなかった。
すでに勝負が決した73分、右サイドを安定させるためアチェンポンに代わって出場した。
終盤にチャバリアに代わって出場。残り時間は少なかったが、巧みなボールタッチを見せ、FKも獲得した。
カイセドの交代後、戦術面での代替策を用意できず、中盤が圧倒されても高い最終ラインを維持した。PKで失点した後、チームは深刻なもろさを見せた。