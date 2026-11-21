エミリアーノ・マルティネス：5/10

前半にカルバート＝ルーウィンのシュートを2度防ぎ、チェルシーを試合にとどめた。目の前の守備組織が崩れ、リーズの3点目と4点目では完全に無防備な状態に置かれた。

ジョシュ・アチェンポン：5/10

9分には遠距離からシュートを放ち、序盤から積極性を見せた。しかし、サイドでのオカフォーの動きに対応しきれず、73分にマロ・ギュストと交代した。

ウェズレイ・フォファナ：4/10

空中戦では一定の強さを見せたものの、リーズの素早い攻守の切り替えに対して最終ラインを統率できなかった。74分のいら立ちが表れたファウルは、まとまりを欠いたこの日のプレーを象徴していた。

リーヴァイ・コルウィル：5/10

パスを的確につなぎ、前線に出て相手のペナルティーエリア内でも脅威となったが、ヘディングと終盤のシュートはいずれもブロックされた。ボールを収めるカルバート＝ルーウィンに中央のスペースを支配されるのを防げなかった。

ペップ・チャバリア：4/10

左サイドでジェイデン・ボーグルが繰り返すオーバーラップに押し込まれた。攻撃でもほとんど貢献できず、終盤にジェオバニー・ケンダと交代した。