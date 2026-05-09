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Enzo Fernandez Chelsea HICGetty Images
Tom Maston

翻訳者：

チェルシー対リヴァプール戦の選手評価：モイセス・カイセドとマルク・ククレラが好プレー。エンツォ・フェルナンデスの機転がブルーズの連敗を止めた。

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リヴァプール 対 チェルシー

チェルシーは土曜日のリヴァプール戦で1－1の引き分けに持ち込み、プレミアリーグでの連敗を止めた。エンツォ・フェルナンデスのフリーキックで勝ち点1を獲得したが、6位でのチャンピオンズリーグ出場権獲得は依然として厳しい状況だ。

チェルシーは序盤、ライアン・グラヴェンベルクの20ヤードカーブで先制された。 Liverpoolはヴィルジル・ファン・ダイクがクロスにフリーで合わせたが、バー上に外した。

チェルシーは徐々にペースを握り、マルク・ククレラが裏へ抜け出して角度のあるシュートでママルダシュヴィリを脅威にさらした。ウェスリー・フォファナがニアへ走り込みママルダシュヴィリの視界を遮ると、フェルナンデスの低いFKがゴール隅に吸い込まれ、GKは反応できなかった。

前半終了間際、フェルナンデスは再びママルダシュヴィリの好守に阻まれた。後半もチェルシーが攻勢を強め、コール・パーマーが得点を挙げたが、直前のククレラのポジションがわずかにオフサイドだったため取り消された。 この判定がリヴァプールの反撃を呼ぶ。カーティス・ジョーンズのゴールも取り消され、ドミニク・ソボスライのシュートはフィリップ・ヨルゲンセンに阻まれ、さらにペナルティエリアからの一撃はポストを叩いた。

終盤はリバプールが圧力を強めたが、ファン・ダイクのヘディングがクロスバーを叩いただけで、試合は1－1の引き分けに終わった。

GOALがアンフィールドでのチェルシーの選手たちを採点。

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    ゴールキーパーとディフェンス

    フィリップ・ヨルゲンセン（5/10）：

    グラヴェンベルクの失点場面では、もっと防げたはずと悔やんでいるだろう。ボールを持った判断も疑問が残った。後半、ソボスライのシュートを好セーブで止めた。

    マロ・グスト（4/10）：

    10代のングモハに翻弄され、攻撃面でも貢献薄。

    ウェスリー・フォファナ (6/10):

    ガクポは動きが少なかったが、しっかりマークした。ゴール前への巧みな走り込みでフェルナンデスの同点弾をアシスト。

    レヴィ・コルウィル (8/10)：

    前十字靭帯（ACL）の怪我から久々の先発。落ち着きを見せ、数回見事なカバーとブロックで存在感を示した。

    ジョレル・ハト（6/10）：

    フリンポンのスピードに苦戦しイエローカードを受けたが、それ以外は及第点。

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    中盤

    アンドレイ・サントス（5/10）：

    先制点は、グラヴェンベルクへの対応がもう少し早ければ防げたかもしれない。中盤ではきめ細やかで堅実なプレーを見せたが、60分の交代までリスクを十分に冒せなかった。

    モイセス・カイセド（8/10）：

    立ち上がりに時間を要したが、前半中盤以降は試合を支配。ククレラを背後へ抜け出させるスルーパスは秀逸で、流れを読んでボールを奪い返した。

    エンツォ・フェルナンデス（6/10）：

    最終ラインでボールを受けると後ろに下げることが多かった。だが、巧みなフリーキックで同点ゴールを演出した。

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    コール・パーマー（5/10）：

    いくつかの好プレーを見せたが、試合の大半はより深く下がって関与せざるを得なかった。

    ジョアン・ペドロ（6/10）：

    コナテの背後へ何度も走り込んだが得点は奪えず。試合終了15分前に迎えたシュートチャンスも枠外へ。

    マルク・ククレラ（8/10）：

    急造右SBジョーンズを翻弄し、背後を突いた。不慣れなポジションながら終始脅威を与え、ママルダシュヴィリに好セーブを強いた。

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    リース・ジェームズ（6/10）：

    60分に怪我から復帰し、中盤で安定したプレーを見せた。

    カルム・マクファーレン（7/10）：

    立ち上がりの鈍さを除けば、ククレラを前線起用した暫定監督の采配は高く評価できる。後半はもっと交代で流れを変えたかった。

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