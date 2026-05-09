チェルシー対リヴァプール戦の選手評価：モイセス・カイセドとマルク・ククレラが好プレー。エンツォ・フェルナンデスの機転がブルーズの連敗を止めた。

チェルシーは序盤、ライアン・グラヴェンベルクの20ヤードカーブで先制された。 Liverpoolはヴィルジル・ファン・ダイクがクロスにフリーで合わせたが、バー上に外した。

チェルシーは徐々にペースを握り、マルク・ククレラが裏へ抜け出して角度のあるシュートでママルダシュヴィリを脅威にさらした。ウェスリー・フォファナがニアへ走り込みママルダシュヴィリの視界を遮ると、フェルナンデスの低いFKがゴール隅に吸い込まれ、GKは反応できなかった。

前半終了間際、フェルナンデスは再びママルダシュヴィリの好守に阻まれた。後半もチェルシーが攻勢を強め、コール・パーマーが得点を挙げたが、直前のククレラのポジションがわずかにオフサイドだったため取り消された。 この判定がリヴァプールの反撃を呼ぶ。カーティス・ジョーンズのゴールも取り消され、ドミニク・ソボスライのシュートはフィリップ・ヨルゲンセンに阻まれ、さらにペナルティエリアからの一撃はポストを叩いた。

終盤はリバプールが圧力を強めたが、ファン・ダイクのヘディングがクロスバーを叩いただけで、試合は1－1の引き分けに終わった。

GOALがアンフィールドでのチェルシーの選手たちを採点。