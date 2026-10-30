試合はチェルシーが圧倒的な優勢に立つ形で始まった。アウェーチームにとっては、早くも致命的と思えるほどだった。19分までにチェルシーは2点をリード。コナー・ギャラガーの鋭い先制点でスタジアムは沸き立ち、パーマーが冷静にPKを決めると、一方的な試合になるかと思われた。しかし、このカードをよく知る者なら、追い詰められたときのユナイテッドほど危険な相手はいないと知っている。

流れは一変し、その勢いにホームのサポーターは驚かされた。ユナイテッドは単に追いついただけではない。試合をひっくり返したのだ。67分までにアウェーチームが3-2と逆転し、スタンフォード・ブリッジは落ち着かない静寂に包まれた。時計が90分を過ぎ、長いアディショナルタイムに入っても、ユナイテッドはリードを守り続けた。99分17秒を迎えるまで、西ロンドンから勝ち点3を持ち帰るかに見えた。