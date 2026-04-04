チェルシー対ポート・ヴェイル戦の選手評価：ジョアン・ペドロとエステヴァンが苦戦するブルーズをFAカップ準決勝へ導く――しかしコール・パーマーは得点を阻まれ、無得点試合が7試合に伸びた

チェルシーが先制点を奪うまで、60秒余りしかかからなかった。ペドロ・ネトが蹴ったインスイングのコーナーキックが、選手で埋め尽くされたゴール前6ヤードエリアに流れ込み、ポート・ヴェイルのGKジョー・ガウチはボールをパンチで弾き返すしかなかったが、そのボールはジョレル・ハトの元へ。ハトはゴールライン上で数人の選手をかわす低いシュートを叩き込んだ。

前半中盤、ブルーズはそのリードを2点に広げた。再びネトが攻めの起点となり、フルバックのリアム・ゴードンを振り切ってアンドレイ・サントスの放ったロングボールに合わせ、ジョアン・ペドロへパス。ペドロはボールをコントロールしてターンし、至近距離からゴールを決めた。

チェルシーはハーフタイム直前に3点目を追加した。マロ・グストが遅れて走り込んでポート・ヴェイルのペナルティエリアに突入し、強烈なシュートを放ったが、ガウチに弾き返された。しかし、そこにいたコール・パーマーがリバウンドをジョーダン・ガブリエルに当ててゴールに流し込み、オウンゴールとなった。

後半開始直後、ペドロとサントスの2人のブラジル人選手がペナルティエリアの端で連携し、ウィングのエステヴァオにパスを通したが、彼のシュートはポストの外側に当たった。しかし、チェルシーの次のゴールはすぐに訪れた。57分、コーナーキックの2本目のセットプレーから、グストの絶妙なクロスをトシン・アダラビオヨがヘディングでゴール隅に叩き込んだ。

チェルシーは容赦なく得点を重ねようとしており、エステヴァオは再びポストを叩いた。試合終了まで残り20分を切ったところで、このブラジル人選手がコーナーキックからサントスにパスを出し、ホームチームは5点目を挙げた。

エステヴァオがようやく自らネットを揺らした瞬間、オフサイドの判定でゴールは取り消された。ハトが危険なエリアへ走り込んだアレハンドロ・ガルナチョにパスを送り、彼がポストを叩いたものの、チェルシーの背番号41が主審の笛が鳴る前にリバウンドを押し込んだ。しかし、VARの確認によりエステヴァオが実際にはオンサイドであったことが判明し、ついにゴールが認められた。

チェルシーが7点目を奪うチャンスはまだ残っていた。タイラー・マグロワールがガルナチョを倒し、自らペナルティスポットに立ち、ガウチを逆方向に欺いてゴールを決め、試合の得点を締めくくった。

GOALがスタンフォード・ブリッジでのチェルシーの選手たちを評価する...