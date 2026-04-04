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Palmer Pedro Estevao Chelsea GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

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チェルシー対ポート・ヴェイル戦の選手評価：ジョアン・ペドロとエステヴァンが苦戦するブルーズをFAカップ準決勝へ導く――しかしコール・パーマーは得点を阻まれ、無得点試合が7試合に伸びた

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チェルシー 対 ポート・ヴェイル

チェルシーは、物議を醸した1週間を振り切り、FAカップ準々決勝でポート・ヴェイルを圧倒した。土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われた試合で7-0の大勝を収め、番狂わせを回避した。 リアム・ロゼニオール監督が、副キャプテンのエンツォ・フェルナンデスがレアル・マドリード移籍の可能性について発言したことで2試合の出場停止処分を受けたことを認めたほか、マルク・ククレジャもバルセロナに関する同様の発言や、クラブ首脳陣の成功戦略を批判したことで譴責を受けたことで、ブルーズは危機的状況に陥っていた。

チェルシーが先制点を奪うまで、60秒余りしかかからなかった。ペドロ・ネトが蹴ったインスイングのコーナーキックが、選手で埋め尽くされたゴール前6ヤードエリアに流れ込み、ポート・ヴェイルのGKジョー・ガウチはボールをパンチで弾き返すしかなかったが、そのボールはジョレル・ハトの元へ。ハトはゴールライン上で数人の選手をかわす低いシュートを叩き込んだ。

前半中盤、ブルーズはそのリードを2点に広げた。再びネトが攻めの起点となり、フルバックのリアム・ゴードンを振り切ってアンドレイ・サントスの放ったロングボールに合わせ、ジョアン・ペドロへパス。ペドロはボールをコントロールしてターンし、至近距離からゴールを決めた。

チェルシーはハーフタイム直前に3点目を追加した。マロ・グストが遅れて走り込んでポート・ヴェイルのペナルティエリアに突入し、強烈なシュートを放ったが、ガウチに弾き返された。しかし、そこにいたコール・パーマーがリバウンドをジョーダン・ガブリエルに当ててゴールに流し込み、オウンゴールとなった。

後半開始直後、ペドロとサントスの2人のブラジル人選手がペナルティエリアの端で連携し、ウィングのエステヴァオにパスを通したが、彼のシュートはポストの外側に当たった。しかし、チェルシーの次のゴールはすぐに訪れた。57分、コーナーキックの2本目のセットプレーから、グストの絶妙なクロスをトシン・アダラビオヨがヘディングでゴール隅に叩き込んだ。

チェルシーは容赦なく得点を重ねようとしており、エステヴァオは再びポストを叩いた。試合終了まで残り20分を切ったところで、このブラジル人選手がコーナーキックからサントスにパスを出し、ホームチームは5点目を挙げた。

エステヴァオがようやく自らネットを揺らした瞬間、オフサイドの判定でゴールは取り消された。ハトが危険なエリアへ走り込んだアレハンドロ・ガルナチョにパスを送り、彼がポストを叩いたものの、チェルシーの背番号41が主審の笛が鳴る前にリバウンドを押し込んだ。しかし、VARの確認によりエステヴァオが実際にはオンサイドであったことが判明し、ついにゴールが認められた。

チェルシーが7点目を奪うチャンスはまだ残っていた。タイラー・マグロワールがガルナチョを倒し、自らペナルティスポットに立ち、ガウチを逆方向に欺いてゴールを決め、試合の得点を締めくくった。

GOALがスタンフォード・ブリッジでのチェルシーの選手たちを評価する...

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ロバート・サンチェス（6/10）：

    セーブする場面は一度もなかった。ボールを足元に収めて、落ち着いてプレーしていた。

    マロ・グスト（9/10）：

    チェルシーが早い段階でリードを奪い、そのまま逃げ切る展開の中で、多くの場面で存在感を示した。最終ラインまで華麗に切り込んでペナルティエリアに突入し、ガブリエルのオウンゴールを誘発。その後、トシンがヘディングで決めるための完璧なクロスを供給した。アチェアンポンに休息を与える役割を果たした。

    ウェスリー・フォファナ (6/10)：

    今シーズン度々ピンチを招いてきたチェルシーのディフェンダーにとって、静かで目立った活躍のない一日だった。

    トシン・アダラビオヨ（8/10）：

    下位リーグの相手に対し、パスでやや冒険的なプレーを見せた。高く跳び上がってヘディングでチェルシーのこの日の4点目、そして2024年の加入以来クラブ通算7点目を決めた。

    ジョレル・ハト（8/10）：

    試合開始わずか1分でチェルシー加入後2得点目を挙げた。激しいコーナーキックの混戦からペナルティエリア内でこぼれ球に最も素早く反応した。ガルナチョへのパスでポート・ヴェイルの守備陣を切り裂き、エステバオの6点目をアシストした。

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  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-PORT VALEAFP

    中盤

    ロメオ・ラビア（6/10）：

    比較的シンプルなプレーに終始し、チェルシーの2人のセンターMFの中ではサントスの方がより果敢なプレーを見せた。2023年の移籍以来、カヴマ＝マククイーンと交代してピッチを去ったため、ブルーズでのフル出場はまだ果たせていない。

    アンドレイ・サントス（8/10）：

    チェルシーで最も果敢な守備的ミッドフィルダーとして主導権を握り、横パスの連係ではポート・ヴェイルの守備を崩せないと早々に悟り、より直接的なプレーへと切り替えた。ペドロのゴールをアシストした後、エステヴァオのコーナーキックから自らもゴールを決めた。

    コール・パーマー（6/10）：

    負傷離脱中のジェームズと内部処分中のフェルナンデスの不在により、初めてチェルシーのキャプテンを務めた。試合の長い時間帯でプレーに関与するため、信じられないほど深く下がる必要があった。至近距離からのシュートを枠に収めることはできなかったが、ガブリエルにオウンゴールを誘った。エスゴと交代した。

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    攻撃

    ペドロ・ネト（8/10）：

    最終スコアに与えた影響はそれ以上に大きかったように感じられたが、記録上はアシスト1本にとどまった。両足を使いこなす能力でポート・ヴェイルの守備陣を翻弄した。ガルナチョと交代した。

    ジョアン・ペドロ（9/10）：

    深く下がる場面でも、ペナルティエリア内で相手ディフェンダーを翻弄する場面でも、ポート・ヴェイルの守備陣を翻弄した。見応えのあるゴールで、その価値は十分だった。デラップと交代した。

    エステヴァオ（9/10）：

    前半は左サイドでプレーしたが、試合に大きな影響を与えることはできなかった。しかし、後半に得意の右サイドに戻ると一気に活気づいた。サントスのゴールをアシストするコーナーキックを蹴り、何度かチャンスを逃した後、チェルシーの6点目を決めて自身も得点に絡んだ。

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    アレハンドロ・ガルナチョ（7/10）：

    ネトと交代で出場。エステヴァオがゴールを決める前に、おそらく得点すべき場面でポストを叩いた。試合終了間際にPKを獲得し、自ら決めた。

    ダリオ・エッスゴ（6/10）：

    スタンフォード・ブリッジでの初出場を果たし、パーマーの代役として出場した。

    リアム・デラップ（5/10）：

    ペドロと交代で出場したが、ほとんどプレーに関与できなかった。かつて所属し、父ロリーがカルト的な人気を博したストーク・シティというライバル相手に、勝利を収めることはできなかった。

    ライアン・カヴマ＝マククイーン（評価なし）：

    ラビアに代わってデビューを果たした。

    ジョシュ・アチェアンポン（評価なし）：

    グストに代わって終盤に投入された。

    リアム・ロゼニオール（8/10）：

    もしチェルシーがここで躓いていたら、特にフェルナンデスの騒動の最中ということもあり、ロゼニオールの監督としての立場は疑問視されていたはずだ。ブルーズは圧倒的な結果とパフォーマンスを見せ、当面は批判を封じ込めることに成功した。

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