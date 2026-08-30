チェルシー対ブライトン戦で、プレミアリーグの審判団が20年ぶりに無線ヘッドセットの使用を断念

問題の核心は、標準的な音声フィルタリング技術の深刻な不具合にあった。報道によると、非常に大きな観客の騒音がシステム上で遮断されず、オリバー主審と副審たちは互いに何を話しているのかを明確に聞き取ることが事実上不可能な状態だったという。

通常であれば、ファンのチャントや叫び声、歌声は高性能ヘッドセットによって抑えられ、ピッチ全体で明確なコミュニケーションが可能になる。しかし、この重要な機能が日曜日に作動しなかったため、審判団はこの技術の使用を完全に断念し、慌ただしい残り時間を裁くにあたっては従来のレフェリング手法に全面的に頼るしかなかった。