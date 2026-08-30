AFP
翻訳者：
チェルシー対ブライトン戦で、プレミアリーグの審判団が20年ぶりに無線ヘッドセットの使用を断念
スタンフォード・ブリッジで発生した異例の技術的停電
『BBC Sport』によると、オリバーはスタンフォード・ブリッジでの試合の後半開始時、通信機器を持たずにピッチへ現れた。チェルシーがブライトンに4-3で勝利する中、プレミアリーグの審判団は、この20年で初めてとみられる無線機なしの対応を強いられた。
審判がこれまでバッテリーパックや通信回線の問題を経験したことはあったが、今回は完全に異例のケースだった。この状況はまったく回復不可能と判断され、オリバー、アシスタントのスチュアート・バートとジェームズ・メインウェアリング、そして第4審判のトム・ブラモールは、直接の音声連絡なしで職務をこなさなければならなかった。
- Getty Images Sport
観客の騒音が主審の通信システムを妨害
問題の核心は、標準的な音声フィルタリング技術の深刻な不具合にあった。報道によると、非常に大きな観客の騒音がシステム上で遮断されず、オリバー主審と副審たちは互いに何を話しているのかを明確に聞き取ることが事実上不可能な状態だったという。
通常であれば、ファンのチャントや叫び声、歌声は高性能ヘッドセットによって抑えられ、ピッチ全体で明確なコミュニケーションが可能になる。しかし、この重要な機能が日曜日に作動しなかったため、審判団はこの技術の使用を完全に断念し、慌ただしい残り時間を裁くにあたっては従来のレフェリング手法に全面的に頼るしかなかった。
VAR、前例のない通信遮断に対応へ
ヘッドセットが外されると、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）のアンドリュー・キッチンが、オリバーと直接会話できない状況で、どうすれば効果的に職務を果たせるのかという重大な問題が直ちに浮上した。主審が特定の事象についてVARに説明できることは、現代のレフェリング手順における根幹の一つと見なされている。
その結果、キッチンは主審の腕時計に直接送られるメッセージを使うバックアップシステムを通じて、業務を継続せざるを得なかった。さらに、映像担当審判は別の無線連絡手段によってブラモールと意思疎通を図ることも可能だった。つまりVARは、映像フィードに対する自身の目視判断のみに基づいて、必要不可欠なチェックを実施しなければならなかったのである。
- Getty Images Sport
プレミアリーグの審判団の今後は？
プレミアリーグは今後の試合でこのような通信障害が再び起きないよう、この技術的トラブルを調査する可能性が高い。技術チームは次節を前に、機器に対して徹底的なテストを実施するとみられる。一方で、オリバーと同僚の審判団は今後の国内および欧州での担当試合に向けて準備を進めることになり、次にピッチに立つ際には標準の通信機器一式が完全に機能することを間違いなく願っているはずだ。
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