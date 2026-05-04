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Palmer Fernandez Chelsea Forest GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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チェルシー対ノッティンガム・フォレストの選手評価：コール・パーマーとマルク・ククレラは散々なプレーで、ブルーズはまたも屈辱を味わい、トップ5入りの望みは消えた。

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チェルシー 対 ノッティンガム・フォレスト

チェルシーのプレミアリーグトップ5入りは、月曜日にノッティンガム・フォレストに1-3で敗れて消えた。コール・パーマーがPKを失敗し、リーグ6連敗。来シーズンのチャンピオンズリーグ出場はほぼ絶望的だ。

チェルシーは木曜に控えたアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ準決勝第2戦で8人を交代。試合開始98秒でディレーン・バクワのクロスをタイウォ・アウォニイがファーポストでヘディングで決め、チェルシーが先制された。

チェルシーは直ちに反撃し、エンツォ・フェルナンデスがポストを叩いた。しかし直後、マロ・グストがペナルティエリアでアウォニイを倒し、イゴール・ジェズスにPKを許した。開始15分も経たないうちに0-2となった。

ハーフタイム間近、チェルシーはPKを得た。アボットとデリーの頭部衝突でデリーが担架で運ばれ12分間中断した後、パーマーのキックはセルスが止めた。

後半もフォレストの勢いは止まらない。途中出場のギブス＝ホワイトが裏へ抜け出し、アウォニイが今夜2点目を決めた。

ジョアン・ペドロはVARで取り消されたものの得点を記録し、パーマーも再三チャンスを作った。そして後半アディショナルタイム、ペドロの鮮やかなオーバーヘッドがネットを揺らし、9時間に及ぶ得点干ばつに終止符を打った。それでもチェルシーは9位のまま。欧州大会出場へ望みは薄れている。

GOALがスタンフォード・ブリッジでのチェルシーの選手たちを評価する…

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ロバート・サンチェス（5/10）：

    失点場面では無力だったが、それ以外はまずまず。後半中盤に頭部負傷で交代。

    マロ・グスト（3/10）：

    アウォニイを愚かなファウルで倒しPKを献上。ハーフウェイラインを越えてボールを運んだが、クロスはペドロの1点につながっただけ。

    トレヴォ・チャロバ（4/10）：

    アウォニイの2得点を許したが、数回良いタックルを見せた。

    トシン・アダラビオヨ（4/10）：

    ジェズスに翻弄され、ボールを持った際の判断も鈍かった。ハーフタイムにコルウィルと交代。

    マルク・ククレラ（2/10）：

    バクワに完全に置き去りにされ、先制点をアシストされた。さらにPKにつながるクロスを許し、その後は動揺からサイドラインへボールを蹴り出す場面が目立った。

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  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    中盤

    ロメオ・ラビア（4/10）：

    ポジショニングが甘く、フォレストにチェルシーの中盤裏へ何度も侵入された。ボールを持ったときの貢献度も低かった。60分前にサントスと交代。

    モイセス・カイセド（4/10）：

    中盤を支配できず、3失点目のビルドアップではギブス＝ホワイトをマークから外した。

    エンツォ・フェルナンデス（5/10）：

    1-0の場面でポストに弾かれたのは不運だったが、以降は精彩を欠いた。

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    コール・パーマー（2/10）：

    悲惨なPKが今日の出来を象徴した。カーブをかけたシュートはわずかに枠を外れ、それ以外のプレーも低調。コンディションの問題かは不明だが、かつての輝きは影も形もない。

    ジョアン・ペドロ（4/10）：

    持ち前のボールキープは影を潜め、前半には危険なダイブで警告を免れた。デリーの負傷後左サイドに移っても改善は見られなかったが、終盤のアクロバティックな一撃でホームサポーターを沸かせた。

    ジェシー・デリー（5/10）：

    序盤に守備で抜かれたが、プレミアデビュー戦としては十分な自信を示した。前半終了間際のPKで負傷し、途中交代したのは不運だった。

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    リアム・デラップ（3/10）：

    前半終了間際にデリーに代わって出場したが、フォレストの守備陣に完全に封じ込まれた。フラストレーションが爆発し、抗議の末に警告を受けた。

    レヴィ・コルウィル (4/10)：

    前十字靭帯負傷から復帰し今季初出場したが、動きは鈍かった。

    アンドレイ・サントス (5/10):

    ラビアの代役として出場したが、中盤では基本のパス以外に貢献できなかった。

    フィリップ・ヨルゲンセン（6/10）：

    流血したサンチェスに代わり出場も、攻撃の幅を広げられず。

    カルム・マクファーレン（3/10）：

    FAカップ準決勝で好パフォーマンスを見せた選手を起用したのは理解できるが、チームはフォレストの攻勢に全く準備できていなかった。ベンチに攻撃的オプションが少なく、流れを変える交代は期待できなかったものの、チームを鼓舞する采配もほとんど見られなかった。

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