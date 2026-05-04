チェルシーは木曜に控えたアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ準決勝第2戦で8人を交代。試合開始98秒でディレーン・バクワのクロスをタイウォ・アウォニイがファーポストでヘディングで決め、チェルシーが先制された。

チェルシーは直ちに反撃し、エンツォ・フェルナンデスがポストを叩いた。しかし直後、マロ・グストがペナルティエリアでアウォニイを倒し、イゴール・ジェズスにPKを許した。開始15分も経たないうちに0-2となった。

ハーフタイム間近、チェルシーはPKを得た。アボットとデリーの頭部衝突でデリーが担架で運ばれ12分間中断した後、パーマーのキックはセルスが止めた。

後半もフォレストの勢いは止まらない。途中出場のギブス＝ホワイトが裏へ抜け出し、アウォニイが今夜2点目を決めた。

ジョアン・ペドロはVARで取り消されたものの得点を記録し、パーマーも再三チャンスを作った。そして後半アディショナルタイム、ペドロの鮮やかなオーバーヘッドがネットを揺らし、9時間に及ぶ得点干ばつに終止符を打った。それでもチェルシーは9位のまま。欧州大会出場へ望みは薄れている。

GOALがスタンフォード・ブリッジでのチェルシーの選手たちを評価する…