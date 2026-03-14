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Chelsea vs Newcastle United Premier LeagueGetty/GOAL

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チェルシー対ニューカッスルの選手評価：ジョアン・ペドロ、どこへ行った？！ ストライカーが姿を消す中、マグパイズがウェスリー・フォファナとトレヴォ・チャロバのミスを突き、ブルーズのトップ4入りの望みに打撃

スタンフォード・ブリッジで行われたプレミアリーグの試合で、アンソニー・ゴードンのゴールによりニューカッスル・ユナイテッドが1-0で勝利し、チェルシーはチャンピオンズリーグ出場権争いにおいて決定的な後れをとった。 チェルシーは懸命に戦ったものの、ベストな状態からは程遠い様子だった。ジョアン・ペドロは攻撃面でほとんど脅威を与えられず、途中出場のリアム・デラップも同点に追いつく絶好のチャンスを逃した。ニューカッスルが前半に決めた決勝点では、トレヴォ・チャロバとウェズリー・フォファナの両選手が判断ミスを犯し、ジョー・ウィロックに背後へ抜けられる隙を与えてしまった。ゴードンは誰にも阻まれることなく、ボールを押し込んだ。

ホームのチェルシーは試合開始から勢いよく攻め込み、序盤から不安定なアウェイチームを押し込んだ。リース・ジェームズの絶妙なコーナーキックからフォファナがヘディングを放ったが、ボールはネットの上部に当たった。また、コール・パーマーがペナルティエリアの端から放った鋭いシュートはゴール上隅をかすめて外れ、これが前半におけるブルーズ（チェルシー）の最大の好機だった。

しかし、試合開始から18分、ニューカッスルが先制点を挙げた。このゴールは試合の流れとは全く逆の展開であり、チェルシー側からすれば完全に防げたはずのものだった。チャロバがポジションを外れた隙に、ウィロックがジェームズの背後から抜け出し、誰にも阻まれることなくゴール前に侵入。ゴードンにパスを送り、ゴードンは至極簡単なタップインで決めた。フォファナはゴードンを追いかけることさえせず、おそらくオフサイドの旗が出るのを待っていたようだが、それは上がらなかった。

チェルシーの規律のなさが再び頭をもたげ始めた。サイドでボールコントロールに失敗したフォファナがゴードンを倒したが、チャロバがカバーに入っていたため、イエローカードで済んだのは幸運だった。マグパイズのコーナーキックから、ジェームズがマリック・ティアウにラグビータックルで倒れ込ませたが、VARチェックの結果、PKは免れた。

パーマーのカーブをかけたシュートは、飛び出したアーロン・ラムズデールにセーブされた。一方、アウェイチームが2点目を狙う中、反対側ではジェイコブ・ラムジーのシュートがディフレクトされ、ロベルト・サンチェスがこれを防いだ。

リアム・ロゼニオール監督はハーフタイムにデラップを投入する交代を行い、このストライカーは即座に存在感を示した。ジェイコブ・マーフィーからボールを奪い、ペナルティエリア外から放った強烈なシュートはセーブされた。

チェルシーは試合の流れを取り戻そうと攻勢に出たが、後半の決定的な場面の多くでデラップが中心となって活躍した。23歳のデラップは、ジェームズのピンポイントのクロスからチームにとってこの試合最大のチャンスを掴んだが、シュートはクロスバーを越えてしまい、決定機を逃した。次のチャンスでも惜しくもゴールには届かず、パーマーのクロスからのヘディングシュートはポストをかすめて外れた。

チェルシーは終盤に攻勢を強めたものの、決して決定的な迫力を見せることはなく、サンチェスがゴードンのシュートを阻んだ。チャロバは至近距離からヘディングを放ったがわずかに枠を外れ、ペドロのシュートはクロスバーを越えていった。アディショナルタイムに訪れた、結果的にチームにとって最後の決定機となった場面で、ジェームズが中距離から放った沈むフリーキックは、ラムズデールを完全に欺いたものの、ポストの基部に当たって跳ね返った。

GOALがスタンフォード・ブリッジでの試合におけるチェルシーの選手たちを評価する...

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ロバート・サンチェス（5/10）：

    週半ばのヨルゲンセンの不振を受けて先発に復帰したが、大きなミスを犯さないよう努めるあまり、不安定なプレーが目立った。得点差がさらに広がるのを防ぐため、2度ほど好セーブを見せた。

    マロ・グスト（5/10）：

    ロゼニオール監督が戦術を変更したため、ハーフタイムで交代した。相手FWのバーンズをほぼ封じ込めたものの、フランス人FW自身は攻撃面でほとんど脅威を与えられなかった。

    ウェスリー・フォファナ（3/10）：

    タッチミスが原因でゴードンに抜け出され、退場を免れた。また、両者の競り合いでは、フォファナがボールにわずかに触れただけで、PKを献上するのを免れた。全体的に神経質なプレーで、時折綱渡り状態に見えた。失点シーンでは、突進してくるニューカッスルのウインガーを止めることさえ試みなかった。

    トレヴォ・チャロバ（4/10）：

    ゴードンのゴールシーンでは完全にポジションを外しており、ウィロックがチェルシーのハーフを自由に駆け抜けるのを許してしまった。

    マルク・ククレラ（5/10）：

    マーフィーの動きを封じ込めたが、敗戦後の慰めにはならないだろう。このスペイン人選手は素早く飛び込んでデラップにパスを出し、デラップはシュートをバーの上に外した。

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    中盤

    リース・ジェームズ（6/10）：

    中盤で先発出場し、献身的なプレーを見せたが、試合を支配することはできなかった。ハーフタイムに本来のポジションである右サイドバックに戻ると、クロスは時折脅威となったが、このイングランド代表選手はティアウに対してラグビーのようなタックルを仕掛け、警告を免れた。終盤のフリーキックはポストを直撃し、非常に不運だった。

    モイセス・カイセド（5/10）：

    粗いタックルで警告を受けたもう一人のチェルシーのスター選手。カイセドは懸命にプレーしたが実を結ばず、60分頃に交代となった。

    エンツォ・フェルナンデス（5/10）：

    このアルゼンチン人選手も後半にポジションを変更された。フェルナンデスは、普段なら脅威となるような攻撃的なポジションを見つけるのに苦労した。

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-NEWCASTLEAFP

    攻撃

    コール・パーマー（6/10）：

    予想通り、パルマーは時折ブルーズの明るい存在となったが、ラムズデールやニューカッスルの守備陣を攻略することはできなかった。依然として、過去のシーズンに見せた輝かしいベストコンディションからは程遠い。

    アレハンドロ・ガルナチョ（5/10）：

    リブラメントとの興味深い対決で、何かを起こそうとする姿勢は見せた。しかし、決定力に欠ける点が時折もどかしさを感じさせた。

    ジョアン・ペドロ（4/10）：

    前半は中央で全く存在感を示せず、後半はデラップの後方に下がったが、やはり目立たなかった。今季18ゴールを挙げた脅威的な選手とは程遠い姿だった。

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    リアム・デラップ（6/10）：

    ハーフタイムに投入され、ペドロよりもはるかに脅威を与えたが、得点のチャンスを活かせず、それが記憶に残ることになるだろう。絶好のチャンスを空振りし、巧みなヘディングシュートもポストを数センチ外れた。

    ロメオ・ラビア（5/10）：

    カイセドに代わって出場し、堅実なプレーを見せたが、試合の流れを変えるほどの活躍はなかった。

    ジョレル・ハト（評価なし）：

    レギュラータイムの残り10分でフォファナと交代したが、ブルーズが攻勢を強める中、ほとんど出番がなかった。

    リアム・ローゼニオール（4/10）：

    ブルーズのヘッドコーチは、チームがペースに全くついていけていないのを目の当たりにし、先制点を許した後は勝利の兆しすら見られなかった。ハーフタイムの采配で流れを変えることはできたが、決定力に欠け、ロゼニオールは戦略を練り直す必要がある。

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