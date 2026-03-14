チェルシー対ニューカッスルの選手評価：ジョアン・ペドロ、どこへ行った？！ ストライカーが姿を消す中、マグパイズがウェスリー・フォファナとトレヴォ・チャロバのミスを突き、ブルーズのトップ4入りの望みに打撃

ホームのチェルシーは試合開始から勢いよく攻め込み、序盤から不安定なアウェイチームを押し込んだ。リース・ジェームズの絶妙なコーナーキックからフォファナがヘディングを放ったが、ボールはネットの上部に当たった。また、コール・パーマーがペナルティエリアの端から放った鋭いシュートはゴール上隅をかすめて外れ、これが前半におけるブルーズ（チェルシー）の最大の好機だった。

しかし、試合開始から18分、ニューカッスルが先制点を挙げた。このゴールは試合の流れとは全く逆の展開であり、チェルシー側からすれば完全に防げたはずのものだった。チャロバがポジションを外れた隙に、ウィロックがジェームズの背後から抜け出し、誰にも阻まれることなくゴール前に侵入。ゴードンにパスを送り、ゴードンは至極簡単なタップインで決めた。フォファナはゴードンを追いかけることさえせず、おそらくオフサイドの旗が出るのを待っていたようだが、それは上がらなかった。

チェルシーの規律のなさが再び頭をもたげ始めた。サイドでボールコントロールに失敗したフォファナがゴードンを倒したが、チャロバがカバーに入っていたため、イエローカードで済んだのは幸運だった。マグパイズのコーナーキックから、ジェームズがマリック・ティアウにラグビータックルで倒れ込ませたが、VARチェックの結果、PKは免れた。

パーマーのカーブをかけたシュートは、飛び出したアーロン・ラムズデールにセーブされた。一方、アウェイチームが2点目を狙う中、反対側ではジェイコブ・ラムジーのシュートがディフレクトされ、ロベルト・サンチェスがこれを防いだ。

リアム・ロゼニオール監督はハーフタイムにデラップを投入する交代を行い、このストライカーは即座に存在感を示した。ジェイコブ・マーフィーからボールを奪い、ペナルティエリア外から放った強烈なシュートはセーブされた。

チェルシーは試合の流れを取り戻そうと攻勢に出たが、後半の決定的な場面の多くでデラップが中心となって活躍した。23歳のデラップは、ジェームズのピンポイントのクロスからチームにとってこの試合最大のチャンスを掴んだが、シュートはクロスバーを越えてしまい、決定機を逃した。次のチャンスでも惜しくもゴールには届かず、パーマーのクロスからのヘディングシュートはポストをかすめて外れた。

チェルシーは終盤に攻勢を強めたものの、決して決定的な迫力を見せることはなく、サンチェスがゴードンのシュートを阻んだ。チャロバは至近距離からヘディングを放ったがわずかに枠を外れ、ペドロのシュートはクロスバーを越えていった。アディショナルタイムに訪れた、結果的にチームにとって最後の決定機となった場面で、ジェームズが中距離から放った沈むフリーキックは、ラムズデールを完全に欺いたものの、ポストの基部に当たって跳ね返った。

GOALがスタンフォード・ブリッジでの試合におけるチェルシーの選手たちを評価する...