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Chelsea GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

チェルシー対サンダーランドの選手評価：コール・パーマーもブルーズを救えなかった。ウェスリー・フォファナの退場による惨敗で欧州敗退が確定。

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サンダーランド 対 チェルシー

チェルシーの苦しいシーズンは、日曜日のサンダーランド戦で2-1の敗北を喫し、10位で終了。ヨーロッパ大会出場も逃した。一時流れを取り戻したブルーズだったが、後半にフォファナの退場で逆転の望みは消えた。

トップリーグ復帰初シーズンに欧州カップ戦出場権を狙うホームチームに対し、チェルシーは序盤から精彩を欠いた。W杯代表落選から間もないコール・パーマーは開始4分で決定機を迎えたが、シュートは弱くGKに阻まれた。

その後もサンダーランドが圧倒。ロベルト・サンチェスがエンツォ・ル・フィーのシュートを好守で阻み、レヴィ・コルウィルもブライアン・ブロビーに最後のタックルで凌いだ。25分、予想通りブラックキャッツが先制。トライ・ヒュームがヘディングで落とし、それをボレーでニアに突き刺した。

チェルシーが前半終了間際に反撃の兆しを見せた。マロ・グストのピンポイントクロスにジョアン・ペドロがヘディングで合わせたが、枠を外した。

後半も流れは変わらず、開始早々にサンダーランドが2点目を奪う。ブロビーがサンチェスに阻まれた直後、彼のミスキックが再開5分でグストのオウンゴールを誘った。

直後、パーマーが遠目から狙ったボールがロビン・ロエフスの手を抜けて1点を返した。しかし6分後、フォファナがウィルソン・イシドールを倒し2枚目のイエローで退場。チェルシーの逆転の望みはほぼ消えた。

チェルシーは悲惨なシーズンを終え、サンダーランドは来季ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。

GOALが「スタジアム・オブ・ライト」でのチェルシー選手を採点する。

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ロバート・サンチェス（5/10）：

    前線の不注意で守備の穴を突かれ、失点はやむを得ず。後半開始直後に好セーブ。

    マロ・グスト（4/10）：

    ペドロへの好クロスなど攻撃面でチャンスを作った。オウンゴールについては本人にしか説明できない。

    ウェスリー・フォファナ（3/10）：

    ブロビーに苦戦し、ハンドでPKを取られる寸前だった。何度かターンで捕まり、イシドールを倒して2枚目のイエローを受けた。

    レヴィ・コルウィル（6/10）：

    序盤にブロッビーのシュートを阻む好守を見せた。守備自体は安定していたが、周囲のサポートが機能せず。

    ジョレル・ハト（3/10）：

    先制点直前の空中戦で圧倒され、ボールを持ったプレーにも自信が欠けた。2点目の場面でも孤立し、すぐに交代。

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  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    中盤

    モイセス・カイセド（5/10）：

    動きが重く、パスも鈍かった。1対1でも苦戦。

    エンツォ・フェルナンデス (5/10)：

    いつもの影響力を示せず、もどかしさを露わに。おそらく最後の試合となった一戦では、終盤にイエローカードを受けた。

    コール・パーマー (6/10)：

    イングランド代表落選直後。序盤の絶好機は決めきれなかったが、右ハーフスペースで存在感を示し、ミドルシュートで得点を挙げた。

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEAAFP

    攻撃

    ペドロ・ネト（6/10）：

    積極的に動き回り脅威となり、パーマーのゴールにつながるアシストを記録。レッドカードで途中交代。

    ジョアン・ペドロ（5/10）：

    数ヤードの至近距離からヘディングを外した。前線で孤立し、効果的に関与できなかった。

    マルク・ククレラ（4/10）：

    攻守の切り替えで迷いが見られ、先制点の場面では位置取りが甘かった。致命的なミスを犯したが、コルウィルに救われた。

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    リース・ジェームズ（6/10）：

    中盤で落ち着きをもたらし、ククレラが守備に専念できるようにした。

    トレヴォ・チャロバ（6/10）：

    フォファナの守備の穴を埋めるために投入され、重要なインターセプトを1回決めた。

    ジョシュ・アチェアンポン（評価なし）：

    終盤に投入され守備を固めた。

    リアム・デラップ（評価なし）：

    終盤に投入されたが、今回も決定的な活躍はできなかった。

    カルム・マクファーレン（4/10）：

    暫定監督としての任期を望む形で終えられなかった。チェルシーは試合開始から散漫なプレーが目立ち、自業自得の結果となった。