トップリーグ復帰初シーズンに欧州カップ戦出場権を狙うホームチームに対し、チェルシーは序盤から精彩を欠いた。W杯代表落選から間もないコール・パーマーは開始4分で決定機を迎えたが、シュートは弱くGKに阻まれた。

その後もサンダーランドが圧倒。ロベルト・サンチェスがエンツォ・ル・フィーのシュートを好守で阻み、レヴィ・コルウィルもブライアン・ブロビーに最後のタックルで凌いだ。25分、予想通りブラックキャッツが先制。トライ・ヒュームがヘディングで落とし、それをボレーでニアに突き刺した。

チェルシーが前半終了間際に反撃の兆しを見せた。マロ・グストのピンポイントクロスにジョアン・ペドロがヘディングで合わせたが、枠を外した。

後半も流れは変わらず、開始早々にサンダーランドが2点目を奪う。ブロビーがサンチェスに阻まれた直後、彼のミスキックが再開5分でグストのオウンゴールを誘った。

直後、パーマーが遠目から狙ったボールがロビン・ロエフスの手を抜けて1点を返した。しかし6分後、フォファナがウィルソン・イシドールを倒し2枚目のイエローで退場。チェルシーの逆転の望みはほぼ消えた。

チェルシーは悲惨なシーズンを終え、サンダーランドは来季ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。

GOALが「スタジアム・オブ・ライト」でのチェルシー選手を採点する。