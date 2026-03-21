スタートから精彩を欠いたチェルシーは、33分に先制点を許した。ジェームズ・ガーナーが背後に放ったスルーパスに、ウェズリー・フォファナの背後から抜け出したベトが反応。このストライカーは飛び出してきたロベルト・サンチェスをかわすループシュートを決め、エバートンに先制をもたらした。

1点ビハインドとなった直後の最初の攻撃で、アウェイのチェルシーは同点に追いつくところだった。コーナーキックのセカンドボールからエンツォ・フェルナンデスが放ったアクロバティックなハーフボレーを、イングランド代表の正GKジョーダン・ピックフォードが阻止。今シーズン屈指のセーブを見せた。

後半もチェルシーはチャンスを作りにくく、セットプレーからエバートンがクリアを失敗した隙にフェルナンデスが再びピックフォードを脅かしたが、直後にホームチームが逆襲し、リードを2点に広げた。イドリッサ・ゲイエがフェルナンデスとマルク・ククレラの間に割り込み、チェルシーからボールを奪ってスペースへ駆け込んだ。セネガル人MFはベトにパスを通すと、ベトの強烈なシュートがサンチェスの足元をすり抜け、ゴールラインを越えた。

ロゼニオール監督は、何らかの起爆剤を求めて復帰したばかりのエステヴァオ・ウィリアンを投入した。この若きブラジル人選手は投入直後にコーナーキックから直接ゴールを狙ったが、その鋭いシュートはクロスバーを直撃した。

しかし、エバートンが3点目を挙げると、チェルシーの夜はさらに暗転した。ピックフォードのロングゴールキックをベトがフォファナより先に競り合い、イリミアン・ンディアイが走り込んでモイセス・カイセドの内側を切り込み、ゴール上隅を突き刺した。

チェルシーはロスタイム5分を経てようやく苦しみから解放されたが、3月の代表戦中断期間を控えて、全大会通算4連敗を確定させる結果となった。

GOALがヒル・ディキンソン・スタジアムでのチェルシーの選手たちを評価する...