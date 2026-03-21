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Sean Walsh

翻訳者：

チェルシー対エバートンの選手評価：リアム・ロゼニオール、これは危機だ！ロベルト・サンチェスとウェズリー・フォファナが酷いプレーを見せ、ブルーズはチャンピオンズリーグ出場権争いで後退

チェルシーは土曜日の夜に行われたプレミアリーグの試合で、ヒル・ディキンソン・スタジアムへの初遠征でエバートンに0-3で完敗し、屈辱を味わった。ブルーズは火曜日のチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに同じスコアで敗れた雪辱を晴らそうとしていたが、デイヴィッド・モイーズ率いるトフィーズに足元をすくわれ、順位表ではリアム・ローゼニオール率いるチームとの差が2ポイントに縮まった。

スタートから精彩を欠いたチェルシーは、33分に先制点を許した。ジェームズ・ガーナーが背後に放ったスルーパスに、ウェズリー・フォファナの背後から抜け出したベトが反応。このストライカーは飛び出してきたロベルト・サンチェスをかわすループシュートを決め、エバートンに先制をもたらした。

1点ビハインドとなった直後の最初の攻撃で、アウェイのチェルシーは同点に追いつくところだった。コーナーキックのセカンドボールからエンツォ・フェルナンデスが放ったアクロバティックなハーフボレーを、イングランド代表の正GKジョーダン・ピックフォードが阻止。今シーズン屈指のセーブを見せた。

後半もチェルシーはチャンスを作りにくく、セットプレーからエバートンがクリアを失敗した隙にフェルナンデスが再びピックフォードを脅かしたが、直後にホームチームが逆襲し、リードを2点に広げた。イドリッサ・ゲイエがフェルナンデスとマルク・ククレラの間に割り込み、チェルシーからボールを奪ってスペースへ駆け込んだ。セネガル人MFはベトにパスを通すと、ベトの強烈なシュートがサンチェスの足元をすり抜け、ゴールラインを越えた。

ロゼニオール監督は、何らかの起爆剤を求めて復帰したばかりのエステヴァオ・ウィリアンを投入した。この若きブラジル人選手は投入直後にコーナーキックから直接ゴールを狙ったが、その鋭いシュートはクロスバーを直撃した。

しかし、エバートンが3点目を挙げると、チェルシーの夜はさらに暗転した。ピックフォードのロングゴールキックをベトがフォファナより先に競り合い、イリミアン・ンディアイが走り込んでモイセス・カイセドの内側を切り込み、ゴール上隅を突き刺した。

チェルシーはロスタイム5分を経てようやく苦しみから解放されたが、3月の代表戦中断期間を控えて、全大会通算4連敗を確定させる結果となった。

GOALがヒル・ディキンソン・スタジアムでのチェルシーの選手たちを評価する...

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ロバート・サンチェス（2/10）：

    現在負傷中のフィリップ・ヨルゲンセンにポジションを奪われたことで自信は完全に失われたようで、ベトのシュートをすり抜かれて2点目を許してしまった。ボールを持った際のプレーも軽率で、試合序盤にボールを奪われた際も、ベトに直接ゴールを献上しなかったのは運が良かったと言える。

    マロ・グスト（5/10）：

    前半だけで何度も前線に上がっていたが、パスが通ることはほとんどなかった。今週初めに体調を崩していたため、ハーフタイムにガルナチョと交代した。

    ウェスリー・フォファナ（3/10）：

    試合を通してベトに圧倒された。最近、懸念されるほどひどいパフォーマンスが続いている。

    ジョレル・ハト（5/10）：

    エバートンのハイプレスやフィジカル的な脅威に動じなかった唯一のチェルシーのディフェンダーだった。

    マルク・ククレラ（4/10）：

    今回も、ククレラが戦いで縮こまるのではなく、リーダーとして立ち上がってくれていれば、チェルシーはもっと良かったはずだ。

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  • Moises CaicedoGetty Images

    中盤

    モイセス・カイセド（3/10）：

    中盤で先発したが、精彩を欠いた。右サイドバックに移ると、さらに悪化した。1億1600万ポンドの男にとって、悩ましい一夜となった。出場停止となるイエローカードを受ける前に、アダラビオヨと交代した。

    ロメオ・ラビア（4/10）：

    久々の先発出場で印象を残すチャンスを得たが、目立たず、時折苦戦する場面も見られた。60分前にサントスと交代した。

    エンツォ・フェルナンデス（5/10）：

    チェルシーがゴールを狙う際、最も可能性が高かったのはこのアルゼンチン人選手を通じたルートだったが、好調のピックフォードに阻まれた。

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    コール・パーマー（5/10）：

    ボールを追い求め、何かを起こそうとライン間を動き回ったが、青いユニフォームの選手たちの壁に何度も阻まれた。

    ジョアン・ペドロ（4/10）：

    エバートンの巨漢ディフェンダーたちに押し込まれ、試合に絡めなかった。終盤にデラップと交代した。

    ペドロ・ネト（4/10）：

    両サイドで全く活気を生み出せず、最終的にエステヴァオと交代した。

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    サブメンバーとマネージャー

    アレハンドロ・ガルナチョ（4/10）：

    ハーフタイムにグストと交代で出場。ほとんど存在感を示せなかった。

    アンドレイ・サントス（4/10）：

    ラビアに代わって出場。エバートンの2点目につながるゲイエにインターセプトされたパスを送った。

    エステヴァオ・ウィリアン（6/10）：

    ネトと交代で出場。即座にチェルシーで最も目立つ選手となった。

    リアム・デラップ（評価なし）：

    3-0とリードされた状況でペドロと交代した。

    トシン・アダラビオヨ（評価なし）：

    カイセドに代わって終盤に投入された。

    リアム・ロゼニオール（3/10）：

    新監督就任による勢いを失ったチェルシーは苦境に立たされている。4連敗の悔しさを噛みしめながら迎える代表戦期間中は、長い道のりになりそうだ。

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