チェルシー女子対レスター戦：サム・カーが歴史に名を刻む！ストライカーがクラブ記録を達成し、ローレン・ジェームズの活躍でチャンピオンズリーグ出場権を獲得。

試合開始から13分、ニアム・チャールズの完璧なクロスをカーが頭で合わせ、先制点。先週、チェルシーでのWSL通算得点を63に伸ばしフラン・カービーに並んだカー。この92試合目で64点目となるヘディング弾で、元チームメイトの記録を更新した。 ロンドンでの契約満了が迫り、米国復帰が噂されるストライカーにとって、これがWSL最後の2試合の1つとなる可能性もあったため、記録更新はまさにふさわしいものだった。

レスターは週半ばにアーセナルに0-7で敗れ、今月下旬の降格プレーオフでWSL2三位チャールトンとの対戦が確定していた。 チェルシー戦の結果が降格回避を左右するわけではないが、残された時間の中で自信を取り戻すにはパフォーマンス向上が不可欠だった。それでも序盤の失点で勢いを失い、対応しきれなかったジェームズの鮮やかなプレーでさらに士気が下がった。

膝の怪我から復帰して以降、ほぼ全試合で存在感を示す彼女は、自由な動きでレスターの最終ライン裏へ次々とパスを送り込んだ。前半6分間だけで2本の美しいシュートを決め、ハーフタイム前に試合の行方を決定づけた。

1点目はペナルティエリア角からマークをかわし、カーブを掛けて上隅へ。2点目はほぼ同じ距離からのフリーキックがクロスバーに当たりネットに吸い込まれた。

レスターにとって、この試合は収穫があった。ルーシー・ブロンズが周囲を確認せず、ハンナ・ハンプトンに代わって先発したリヴィア・ペンへ不用意なバックパスを送った。これをシャノン・オブライエンが奪ってゴールした。 レスターは上位5チームとの10試合で3点目となるこの得点を守り、試合終了まで粘り強くゴール前を固めた。一方、ボンパストール監督は来週のFAカップ準決勝マンチェスター・シティ戦を見据え、交代カードを次々と切った。

チェルシーが本気を出していれば大勝も可能だったが、トップ3入りが確定したため監督は選手管理を優先した。CL予選回避には2位が理想的。連覇は逃したものの、リーグカップ制しFAカップも残っており、WSLの最低限の目標は達成した。

GOALがキングパワー・スタジアムでのチェルシーの選手を採点する。