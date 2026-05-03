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Kerr James Chelsea GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

チェルシー女子対レスター戦：サム・カーが歴史に名を刻む！ストライカーがクラブ記録を達成し、ローレン・ジェームズの活躍でチャンピオンズリーグ出場権を獲得。

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チェルシーFCウィメン
サム・カー
ローレン・ジェームズ
WSL
レスター・シティWFC 対 チェルシーFCウィメン
特集＆コラム

日曜日のレスター・シティ戦で、サム・カーはチェルシーの歴史に再び名を刻んだ。彼女の得点が3－1の勝利の口火を切り、ブルーズの来季チャンピオンズリーグ出場を決めた。 土曜にマンチェスター・ユナイテッドがブライトンに敗れたため、3位以内を確保するには1点で十分だった。それでも最下位相手に圧倒し、勝ち点3を獲得した。カーがクラブ通算最多得点を更新し、その後ローレン・ジェームズが2得点を追加した。

試合開始から13分、ニアム・チャールズの完璧なクロスをカーが頭で合わせ、先制点。先週、チェルシーでのWSL通算得点を63に伸ばしフラン・カービーに並んだカー。この92試合目で64点目となるヘディング弾で、元チームメイトの記録を更新した。 ロンドンでの契約満了が迫り、米国復帰が噂されるストライカーにとって、これがWSL最後の2試合の1つとなる可能性もあったため、記録更新はまさにふさわしいものだった。

レスターは週半ばにアーセナルに0-7で敗れ、今月下旬の降格プレーオフでWSL2三位チャールトンとの対戦が確定していた。 チェルシー戦の結果が降格回避を左右するわけではないが、残された時間の中で自信を取り戻すにはパフォーマンス向上が不可欠だった。それでも序盤の失点で勢いを失い、対応しきれなかったジェームズの鮮やかなプレーでさらに士気が下がった。

膝の怪我から復帰して以降、ほぼ全試合で存在感を示す彼女は、自由な動きでレスターの最終ライン裏へ次々とパスを送り込んだ。前半6分間だけで2本の美しいシュートを決め、ハーフタイム前に試合の行方を決定づけた。

1点目はペナルティエリア角からマークをかわし、カーブを掛けて上隅へ。2点目はほぼ同じ距離からのフリーキックがクロスバーに当たりネットに吸い込まれた。

レスターにとって、この試合は収穫があった。ルーシー・ブロンズが周囲を確認せず、ハンナ・ハンプトンに代わって先発したリヴィア・ペンへ不用意なバックパスを送った。これをシャノン・オブライエンが奪ってゴールした。 レスターは上位5チームとの10試合で3点目となるこの得点を守り、試合終了まで粘り強くゴール前を固めた。一方、ボンパストール監督は来週のFAカップ準決勝マンチェスター・シティ戦を見据え、交代カードを次々と切った。

チェルシーが本気を出していれば大勝も可能だったが、トップ3入りが確定したため監督は選手管理を優先した。CL予選回避には2位が理想的。連覇は逃したものの、リーグカップ制しFAカップも残っており、WSLの最低限の目標は達成した。

GOALがキングパワー・スタジアムでのチェルシーの選手を採点する。

  • Shannon O'Brien Kadeisha Buchanan Leicester Chelsea Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    リヴィア・ペン（6/10）：

    ほぼ無作業。自陣ゴールからボールを取り出すだけだった。

    エリー・カーペンター（8/10）：

    右サイドを精力的に駆け上がり、攻撃面で多くの貢献を見せた。

    ルーシー・ブロンズ（5/10）：

    堅実な守備を見せたが、レスターの得点を許したミスが痛手。

    カディシャ・ブキャナン（7/10）：

    長期離脱から復帰後も鋭い動きで力強いプレーを見せた。

    ニアム・チャールズ（7/10）：

    左サイドを縦横無尽に駆け回り、カーの先制点をアシストした完璧なクロスが光った。

    • 広告
  • Erin Cuthbert Chelsea 2025-26Getty Images

    中盤

    レクシー・ポッター（7/10）：

    貴重な先発でボールを運び、1対1に勝ち、ボール保持も安定。

    エリン・カスバート（7/10）：

    45分間の堅実なプレーで多くの1対1を制し、ボールを持った場面でも好機を創出した。

    ウィーケ・カプテイン（6/10）：

    広い範囲をカバーし、オフザボールの動きも良かったが、序盤の決定機は決めるべきだった。

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    ヨハンナ・リッティン・カネリッド（7/10）：

    ボールを持つたびに前向きかつ果敢なプレーでチェルシーの攻撃に数多く関与した。

    サム・カー（7/10）：

    鮮やかなゴールで先制点を奪い、その後は目立たずとも要所で存在感を示した。

    ローレン・ジェームズ（8/10）：

    ハーフタイムに交代するまで2得点を挙げ、試合を支配。来週のFAカップ準決勝マンチェスター・シティ戦を見据えた采配だった。

  • Leicester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ショケ・ヌスケン（6/10）：

    ボール扱いが緩かったが、攻撃チャンスを創出するための積極的なリスクテイクだった。終盤は得点が必要だった。

    サンディ・ボルチモア（6/10）：

    後半から出場し攻撃に活を入れたが、得点は奪えなかった。

    アギー・ビーバー＝ジョーンズ（6/10）：

    6週間の離脱から復帰し、最終ラインで正確なタッチと良いポジション取りを見せた。

    ヴィール・ブールマン（6/10）：

    チェルシーの守備陣にスムーズにフィットし、試合を締めくくった。

    アリッサ・トンプソン（5/10）：

    60分過ぎに投入されたが、試合に絡むのは苦戦した。

    ソニア・ボンパストール（7/10）：

    来週のFAカップ準決勝を見据え、選手をうまくマネジメント。序盤から主力を温存し、リードを築くとジェームズにも休息を与え、ビーバー＝ジョーンズらを投入。それでも勝ち点3を確実に獲得した。

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