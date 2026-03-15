チェルシー女子対マンチェスター・ユナイテッド戦の選手評価：やはりローレン・ジェームズだった！「ライオネッス」のスーパースターが再び古巣を苦しめ、ブルーズをリーグカップ優勝へ導く

ユナイテッドは、過去16回のチェルシー戦においてわずか1勝しか挙げておらず、直近の対戦でもFAカップ5回戦で敗れていた。しかし、試合序盤はレッドデビルズが優勢で、2トップの一角を担ったエリザベス・テルランドが活躍。スペースを巧みに突いては即座にシュートを放ち、チェルシーのミッドフィールドに度々脅威を与えた。

昨年の決勝でマンチェスター・シティを2-1で下し、タイトル防衛を目指すソニア・ボンパストール監督率いるチームは、その猛攻を凌ぎ、開始わずか20分で先制点を挙げた。ドミニク・ヤンセンの珍しいミスをジェームズが鋭く突いてペナルティエリア内に切り込み、ファロン・タリス＝ジョイスの守るゴールを強烈なシュートで突き刺したのだ。 これは、幼少期から所属していたチェルシーに戻るためにユナイテッドを去った彼女が、ユナイテッドとの直近7試合で挙げた6得点目となった。

前半終了間際、アリッサ・トンプソンがリードを2点に広げる絶好のチャンスを迎えた。ショエケ・ヌスケンが見事なスルーパスで彼女をゴール前に送り込んだが、マヤ・ル・ティシエが素晴らしいリカバリータックルでこれを阻止した。そこから流れは再びユナイテッドに傾き、テルランドがクロスバーを叩き、エレン・ワンゲルハイムも至近距離からどうにかしてシュートを外した。

チェルシーは守備陣に欠場者が多かったことを考えれば、レッドデビルズを封じ込めたのは立派な働きだった。 キャプテンのミリー・ブライトは欠場し、ナオミ・ギルマは決勝の前日に怪我を負い、カデイシャ・ブキャナンは2024年11月以来の先発出場ながら60分しかプレーできなかった。ブキャナンの代役として投入されたナタリー・ビョーンが、ピッチに立ったわずか数分後に涙を流しながら足を引きずって退場し、大幅な布陣変更を余儀なくされたため、ユナイテッドはこれを好機と捉えたに違いない。

しかし、チェルシーは今年、最高の状態とは言えない。女子スーパーリーグでの6年連続優勝という王座は期待外れの結末を迎え、怪我人も衰弱するほどのペースで増え続けている。それでも、ボンパストール率いるブルーズがまだ持っているもの、それは「気概」――それもたっぷりとだ。 そのため、ベンチから攻撃の切り札を次々と投入できるユナイテッド――得点王のリー・シュラーや、チャンピオンズリーグ2度の優勝経験を持つフリドリーナ・ロルフォを投入した――にもかかわらず、試合を決定づける2点目を決めたのはチェルシーだった。ビーバー＝ジョーンズがハンナ・ルンドクヴィストとの激しい競り合いに勝ち、トゥリス＝ジョイスの守るゴールへボールを押し込んだのだ。

GOALが、この日のチェルシー主将エリン・カスバートに、今シーズンの経過を踏まえてこの決勝戦に勝利することがチームにとってどのような意味を持つか尋ねたところ、彼女は自信に満ちた口調で答えた。 「大きなメッセージになるでしょう」と彼女は答えた。「チームの現状を如実に示すことになるし、私たちがどれほど粘り強く、どうにかして勝つ道を見つけ出せるかを物語るものです。これこそが、このチェルシーチームが常にやってきたことなのですから。」そのチャンピオンとしてのメンタリティはここでも発揮されており、まだ2つのトロフィーを争う機会が残されているため、今シーズンが終わるまでに、その強さがさらに多く見られることになるだろう。

GOALがアシュトン・ゲートでのチェルシーの選手たちを評価する...