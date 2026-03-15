Goal.com
ライブ
Lauren James Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

翻訳者：

チェルシー女子対マンチェスター・ユナイテッド戦の選手評価：やはりローレン・ジェームズだった！「ライオネッス」のスーパースターが再び古巣を苦しめ、ブルーズをリーグカップ優勝へ導く

日曜日にチェルシーが女子リーグカップのタイトルを防衛した試合では、ローレン・ジェームズの活躍が際立った。イングランド代表の彼女は、マンチェスター・ユナイテッドを再び苦しめることとなった。彼女のゴールに加え、アギー・ビーバー＝ジョーンズの好機を逃さないフィニッシュも加わり、ブルーズは2-0で勝利を収め、今シーズン初のタイトルを獲得した。 チャンスの少ない接戦の中で、ジェームズの決定的なタッチが決勝点となるかと思われたが、終盤にビーバー＝ジョーンズが勝利を確実なものにし、怪我に悩まされていたチェルシーにとって、見事な戦いを締めくくった。

ユナイテッドは、過去16回のチェルシー戦においてわずか1勝しか挙げておらず、直近の対戦でもFAカップ5回戦で敗れていた。しかし、試合序盤はレッドデビルズが優勢で、2トップの一角を担ったエリザベス・テルランドが活躍。スペースを巧みに突いては即座にシュートを放ち、チェルシーのミッドフィールドに度々脅威を与えた。

昨年の決勝でマンチェスター・シティを2-1で下し、タイトル防衛を目指すソニア・ボンパストール監督率いるチームは、その猛攻を凌ぎ、開始わずか20分で先制点を挙げた。ドミニク・ヤンセンの珍しいミスをジェームズが鋭く突いてペナルティエリア内に切り込み、ファロン・タリス＝ジョイスの守るゴールを強烈なシュートで突き刺したのだ。 これは、幼少期から所属していたチェルシーに戻るためにユナイテッドを去った彼女が、ユナイテッドとの直近7試合で挙げた6得点目となった。

前半終了間際、アリッサ・トンプソンがリードを2点に広げる絶好のチャンスを迎えた。ショエケ・ヌスケンが見事なスルーパスで彼女をゴール前に送り込んだが、マヤ・ル・ティシエが素晴らしいリカバリータックルでこれを阻止した。そこから流れは再びユナイテッドに傾き、テルランドがクロスバーを叩き、エレン・ワンゲルハイムも至近距離からどうにかしてシュートを外した。

チェルシーは守備陣に欠場者が多かったことを考えれば、レッドデビルズを封じ込めたのは立派な働きだった。 キャプテンのミリー・ブライトは欠場し、ナオミ・ギルマは決勝の前日に怪我を負い、カデイシャ・ブキャナンは2024年11月以来の先発出場ながら60分しかプレーできなかった。ブキャナンの代役として投入されたナタリー・ビョーンが、ピッチに立ったわずか数分後に涙を流しながら足を引きずって退場し、大幅な布陣変更を余儀なくされたため、ユナイテッドはこれを好機と捉えたに違いない。

しかし、チェルシーは今年、最高の状態とは言えない。女子スーパーリーグでの6年連続優勝という王座は期待外れの結末を迎え、怪我人も衰弱するほどのペースで増え続けている。それでも、ボンパストール率いるブルーズがまだ持っているもの、それは「気概」――それもたっぷりとだ。 そのため、ベンチから攻撃の切り札を次々と投入できるユナイテッド――得点王のリー・シュラーや、チャンピオンズリーグ2度の優勝経験を持つフリドリーナ・ロルフォを投入した――にもかかわらず、試合を決定づける2点目を決めたのはチェルシーだった。ビーバー＝ジョーンズがハンナ・ルンドクヴィストとの激しい競り合いに勝ち、トゥリス＝ジョイスの守るゴールへボールを押し込んだのだ。

GOALが、この日のチェルシー主将エリン・カスバートに、今シーズンの経過を踏まえてこの決勝戦に勝利することがチームにとってどのような意味を持つか尋ねたところ、彼女は自信に満ちた口調で答えた。 「大きなメッセージになるでしょう」と彼女は答えた。「チームの現状を如実に示すことになるし、私たちがどれほど粘り強く、どうにかして勝つ道を見つけ出せるかを物語るものです。これこそが、このチェルシーチームが常にやってきたことなのですから。」そのチャンピオンとしてのメンタリティはここでも発揮されており、まだ2つのトロフィーを争う機会が残されているため、今シーズンが終わるまでに、その強さがさらに多く見られることになるだろう。

GOALがアシュトン・ゲートでのチェルシーの選手たちを評価する...

  • Sandy Baltimore Jess Park Chelsea Man Utd Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ハンナ・ハンプトン（7/10）：

    至近距離からのシュートはなかったが、時折足元が不安定なピッチ状況下でも、ユナイテッドが放ったシュートをすべて防ぎ切った。

    ルーシー・ブロンズ（8/10）：

    右サイドバックとして、そしてセンターバックとして、守備の要として揺るぎない存在感を示した。 

    ケイディシャ・ブキャナン（7/10）：

    前十字靭帯（ACL）の怪我から回復し、2024年11月以来となる先発出場を果たした。出場した60分間、ポジショニングや適切なタイミングでの介入など、経験の豊富さを随所で発揮し、堅実なプレーを見せた。

    ヴィール・ブールマン（8/10）：

    この類まれな才能を持つ若手選手による、またしても非常に印象的なパフォーマンスだった。

    サンディ・ボルチモア（7/10）：

    守備では見事な働きを見せ、ユナイテッドを危険なエリアに近づけさせない一方で、攻撃のサポートもしっかりとこなした。

    • 広告
  • Erin Cuthbert Chelsea Women 2025-26Getty Images

    中盤

    キーラ・ウォルシュ（7/10）：

    前半はテルランドの鋭い突破に苦戦したが、後半は彼女を封じ込め、ユナイテッドの攻撃を沈静化させるのに貢献した。

    エリン・カスバート（7/10）：

    ウォルシュ同様、最初はテルランドへの対応に戸惑ったが、ハーフタイム後に改善した。最高のパフォーマンスではなかったが、チェルシーを勝利に導くために懸命に戦った。

    ショケ・ヌスケン (8/10)：

    今シーズンは出番に恵まれていなかったが、ここ数試合で自身の価値を証明した選手による素晴らしいパフォーマンスだった。トンプソンへの絶妙なパスでアシストを記録すべきだったし、ビョルンが負傷退場した後は右サイドバックとして完璧なプレーを見せた。

  • Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    ヨハンナ・リッティン・カネリッド（7/10）：

    最終的なプレーは安定を欠いたが、粘り強くプレーを続け、ビーバー＝ジョーンズのゴールをアシストする素晴らしいパスを送った。

    ローレン・ジェームズ（8/10）：

    ボールを持つたびにユナイテッドを悩ませた。どんな状況でもボールをキープする能力、相手選手をかわす自信、そして素晴らしい状況判断力があった。ボールを持っていない時も懸命にプレーした。

    アリッサ・トンプソン（6/10）：

    ボールに触れる機会は少なかったが、チャンスを確実に生かし、何度か決定的な場面を作り出した。1対1の絶好機を迎えたが、ル・ティシエに追いつかれ、得点を阻まれた。ハーフタイムで交代。

  • Chelsea v Manchester United - Subway Women's League Cup FinalGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    アギー・ビーバー＝ジョーンズ（7/10）：

    ハーフタイムにトンプソンと交代し、ユナイテッドに新たな脅威を与えた。ゴールシーンでは素晴らしい粘り強さを見せた。

    ナタリー・ビョーン（評価なし）：

    60分を過ぎたところでブキャナンの代役として出場し、怪我からの復帰を果たしたが、その後わずか数分で軽度のふくらはぎの怪我を負い、足を引きずりながらピッチを退いた。

    ヴィーケ・カプテイン（6/10）：

    ボールを持っていない時のミッドフィールドに活力を与え、攻撃面でも脅威となった。

    レクシー・ポッター（評価なし）：

    試合終了間際に途中出場した。

    ソニア・ボンパストール（7/10）：

    度重なる怪我という予期せぬ試練に見舞われたが、状況を最善を尽くして乗り切った。ハーフタイムでの交代は驚きを呼んだが、ビーバー＝ジョーンズが2点目を決めたことでその判断は報われた。

WSL
チェルシーFCウィメン crest
チェルシーFCウィメン
CHE
ブライトンウィメン crest
ブライトンウィメン
BHA
0