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Buurman Hampton Kerr Chelsea GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

チェルシー女子対トッテナム戦：FAカップ準々決勝でイングランド代表GKハンナ・ハンプトンが致命的なミスを犯すも、ヴィール・ブールマンの予想外のゴールが彼女の面目を保った

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チェルシーFCウィメン
女子FAカップ
V. Buurman
ハンナハンプトン
サム・カー
チェルシーFCウィメン 対 トッテナムウィメン
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月曜日の試合でチェルシーがトッテナムを2-1で下し、6年連続のFAカップ準決勝進出を決めた。ハンナ・ハンプトンが恥をかくところだったところを、ヴィール・ブールマンの驚異的なゴールが救った。 サム・カーの前半のヘディングシュートでチェルシーはベスト4進出へ順調に進んでいたが、ハンプトンがエヴェリーナ・スマネンのフリーキックを完全に読み間違えるという珍しいミスを犯した。しかし、延長戦が目前に迫ったその時、印象的なプレーを見せたブールマンが立ち上がった。彼女はディフェンダー1人をかわすと、ゴール上隅に突き刺さる見事なシュートを放ち、試合終了間際にスパーズの心を打ち砕いた。

週半ばにアーセナルに敗れ、チャンピオンズリーグから敗退するという悔しさを味わったチェルシーは、この試合を好調なスタートで切り、前半終了間際にキーラ・ウォルシュのクロスをカーがヘディングで決めて、組織立ったトッテナムの守備を崩すことに成功した。決定的なチャンスはそれほど多く作れなかったものの、積極的なプレーを見せていたブルーズにとって、このゴールは当然の報いだった。しかし、このゴールはスパーズの意気込みをくじくことはなかった。

アウェイのトッテナムも前半に何度か好機を掴んだが、特に2度はニアム・チャールズの好守に阻まれた。そして後半開始からわずか7分、スマネンのフリーキックがハンプトンを完全に欺き、同点ゴールを奪った。広角からのクロスかと思われたが、フィンランド代表のスマネンは代わりにボールをイングランド代表GKの頭上を越えさせ、試合の流れを一変させるゴールを決めた。

そこから両チームとも数多くのチャンスを作った。最大のチャンスはチェルシーに訪れ、スパーズのペナルティエリア内でボールを奪われたカーは得点すべき場面だったし、エリー・カーペンターも数ヤードの距離からフリーのヘディングを外した。しかしトッテナムにも好機があり、アマンダ・ニルデンがハンプトンに不安定なセーブを強いた後、ジュリー・ブラックスタッドがフリーのヘディングを大きく外した。

延長戦は避けられないかに見えたが、そこにブールマンが立ち上がり、予想外の決勝点を挙げた。この19歳の選手は、年明け以降出場機会を増やして以来、チェルシーの守備陣で傑出した活躍を見せており、試合終了間際に前線へ切り込み、ディフェンダーをかわしてボールを流し込み、ゴール上隅に突き刺すという見事なゴールで、残り4分というところでブルーズに再びリードをもたらし、正当な称賛を浴びた。

このゴールにより、チームは再びこの大会の準決勝進出を決めた。3月のリーグカップ制覇に続き、6シーズンで5度目のFAカップ優勝を目指す。

GOALがキングスミードでのチェルシーの選手たちを評価する...

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ハンナ・ハンプトン（5/10）：

    何度か好セーブを見せたが、全体的に不安定な印象で、スパーズの失点につながる大きなミスを犯した。

    エリー・カーペンター（6/10）：

    右サイドを縦横無尽に駆け回り良いプレーを見せたが、ゴール前数ヤードからのヘディングを枠外に外し、チェルシーに先制の好機を逃した。

    カデイシャ・ブキャナン（7/10）：

    1対1の局面で堂々と立ち向かい、ボール保持でも堅実なプレーを見せた。

    ナオミ・ギルマ（7/10）：

    72本のパス試行のうちミスしたのはわずか1本で、力強いプレーを見せた。

    ニアム・チャールズ（7/10）：

    12月以来の先発出場で素晴らしいプレーを見せた。前半にイングランドの決定的なシュートをブロックして防ぎ、その直後にも再び阻止。さらに先制点を含む多くの攻撃の組み立てに関与した。

    • 広告
  • Eveliina Summanen Sjoeke Nusken Tottenham Chelsea Women 2025-26Getty Images

    中盤

    キーラ・ウォルシュ（7/10）：

    試合が攻守の切り替えの局面になると、時折対応に追われる場面もあったが、全体的には好調だった。ボールさばきが素晴らしく、カーのゴールをアシストする見事なクロスを上げた。

    エリン・カスバート（7/10）：

    ボールに触れる機会は少なかったが、ボールを持たない場面での働きは素晴らしく、多くの1対1を制し、トッテナムの攻撃を阻んだ。

    ショケ・ヌスケン（7/10）：

    サイドのスペースへの走り込みがチェルシーの攻撃に新たな要素を加え、スパーズに常に警戒すべき要素を与え続けた。

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    攻撃

    アリッサ・トンプソン（6/10）：

    試合の流れに乗ったり乗らなかったりした。輝きを見せる場面もあったが、長い間目立たない時間帯もあった。

    サム・カー（7/10）：

    一長一短の試合だった。先制点を挙げ、ボール保持でも良い働きを見せたが、トッテナムに同点に追いつかれた直後の絶好のチャンスで、少なくともあと1点は決めるべきだった。

    ローレン・ジェームズ（8/10）：

    チェルシーの好プレーの中心に立ち、試合を支配し、数多くのチャンスを作り出した。

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ヴィール・ブールマン（8/10）：

    60分直前にチャールズに代わって左サイドバックを務め、すぐにチームに溶け込み、終了4分前に決勝ゴールを叩き込んだ。

    ヴィーケ・カプテイン（評価なし）：

    終盤のミッドフィールドに活力をもたらし、投入から数分後に放った素晴らしいクロスに誰も合わせられなかったのは不運だった。

    サンディ・ボルチモア（評価なし）：

    終盤はボールに触れる機会は少なかったが、彼女の存在だけでスパーズの守備陣にさらなる脅威を与えた。

    ソニア・ボンパストール（7/10）：

    前日にローテーションを組んだアーセナルが衝撃的な敗退を喫したのを見ていた彼女は、強力な布陣を敷き、結果こそ彼女が望んだほど単純明快ではなかったものの、それに相応しい好パフォーマンスを引き出した。 

WSL
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