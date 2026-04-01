チェルシー女子対アーセナル戦：アリッサ・トンプソンは鮮烈なプレーを見せたものの決定力を欠き、ブルーズはチャンピオンズリーグでまたも敗れる

ソニア・ボンパストール監督率いるチームは、試合の流れを取り戻すべく、序盤から勢いよく攻め込んだ。 エリン・カスバートがウイングのエリー・カーペンターへ放った絶妙なパスを右サイドバックがスヨケ・ヌスケンへクロスしたものの、彼女のシュートは開始7分以内にわずかに枠を外れた。アリッサ・トンプソンも前半終盤に2度決定機を迎えたが、ペナルティエリア手前でボールが跳ね回る中でのシュートは枠を外れ、左サイドから切り込んで放ったシュートはバーを越えてしまった。

後半に入ると、ヌスケンがピッチ中央を縦に貫くパスでアーセナルの守備を崩すと、サム・カーがダフネ・ファン・ドムスラーに最初の好セーブを強いた。

試合終了まで残り10分ほどとなった頃、スティナ・ブラックステニウスが強烈なヘディングシュートを決め、アーセナルは試合を決定づけたと思ったが、VARによるオフサイド判定でゴールは取り消された。チェルシーは直ちに逆襲に転じ、ヌスケンのヘディングがわずかに枠を外れるなど得点寸前まで迫った。その後、ローレン・ジェームズのシュートをヴァン・ドムスラーが弾き、至近距離からのリバウンドをヴィール・ブールマンがどうにかして決めきれなかった。

その後、ヴァン・ドムスラーはヌスケンの強烈なヘディングシュートを指先でポストに弾き出すという、ハイライト映像に加えるべき驚異的なセーブを見せた。しかし、試合終了90秒前、カーの折り返しからヌスケンが放った低いシュートがアーセナルの守備を破った。しかし、それは遅すぎた。試合終了間際にボンパストールが抗議の末にレッドカードを受け、チェルシーは敗退した。

GOALが、スタンフォード・ブリッジでのスリリングな一夜を振り返り、チェルシーの選手たちを評価する…