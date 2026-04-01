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Alyssa Thompson Chelsea HICGetty Images
Sean Walsh

翻訳者：

チェルシー女子対アーセナル戦：アリッサ・トンプソンは鮮烈なプレーを見せたものの決定力を欠き、ブルーズはチャンピオンズリーグでまたも敗れる

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チェルシーFCウィメン
A. Thompson
チャンピオンズ リーグ
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チェルシーFCウィメン 対 アーセナルウィメン

チェルシーは水曜日、女子チャンピオンズリーグの準々決勝第2戦でアーセナルに1-0で勝利したものの、2試合合計3-1のビハインドを覆すことができず、大会から敗退した。ブルーズは先週のエミレーツ・スタジアムでの敗戦により、自らを追い詰める結果となり、ゴール前の決定力不足が、またしても欧州での戦いを終えることとなった原因である。

ソニア・ボンパストール監督率いるチームは、試合の流れを取り戻すべく、序盤から勢いよく攻め込んだ。 エリン・カスバートがウイングのエリー・カーペンターへ放った絶妙なパスを右サイドバックがスヨケ・ヌスケンへクロスしたものの、彼女のシュートは開始7分以内にわずかに枠を外れた。アリッサ・トンプソンも前半終盤に2度決定機を迎えたが、ペナルティエリア手前でボールが跳ね回る中でのシュートは枠を外れ、左サイドから切り込んで放ったシュートはバーを越えてしまった。

後半に入ると、ヌスケンがピッチ中央を縦に貫くパスでアーセナルの守備を崩すと、サム・カーがダフネ・ファン・ドムスラーに最初の好セーブを強いた。

試合終了まで残り10分ほどとなった頃、スティナ・ブラックステニウスが強烈なヘディングシュートを決め、アーセナルは試合を決定づけたと思ったが、VARによるオフサイド判定でゴールは取り消された。チェルシーは直ちに逆襲に転じ、ヌスケンのヘディングがわずかに枠を外れるなど得点寸前まで迫った。その後、ローレン・ジェームズのシュートをヴァン・ドムスラーが弾き、至近距離からのリバウンドをヴィール・ブールマンがどうにかして決めきれなかった。

その後、ヴァン・ドムスラーはヌスケンの強烈なヘディングシュートを指先でポストに弾き出すという、ハイライト映像に加えるべき驚異的なセーブを見せた。しかし、試合終了90秒前、カーの折り返しからヌスケンが放った低いシュートがアーセナルの守備を破った。しかし、それは遅すぎた。試合終了間際にボンパストールが抗議の末にレッドカードを受け、チェルシーは敗退した。

GOALが、スタンフォード・ブリッジでのスリリングな一夜を振り返り、チェルシーの選手たちを評価する…

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    ゴールキーパーとディフェンス

    ハンナ・ハンプトン（6/10）：

    アーセナルが攻撃を仕掛ける必要がほとんどなかったため、派手なセーブをすることなく、ごく平凡なセーブをいくつか見せた。 

    エリー・カーペンター（7/10）：

    チャンスがあれば常に右サイドを駆け上がり、数的優位を作り出そうとした。チェルシーの攻撃の好機の大半は、このオーストラリア人選手を軸に展開されていた。 

    ルーシー・ブロンズ（7/10）：

    センターバックとして先発出場し、大舞台にふさわしい準備ができている様子だった。素早く多くのタックルを決め、落ち着いてビルドアップを行った。 

    ケイディシャ・ブキャナン（6/10）：

    チャールズと交代するまで、ルッソとブラックステニウスをうまく封じ込めた。

    ヴィール・ブールマン（6/10）： 

    守備ではほとんど脅かされることなく、終盤にチェルシーが同点ゴールを狙う中、積極的に攻撃に加わった。バックポストにボールが転がってきた際、絶好のチャンスを逃した。

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    中盤

    キーラ・ウォルシュ（6/10）：

    第1戦ではアーセナルにあっさり抜かれてしまったが、第2戦は良いプレーを見せた。終盤にカプテインと交代した。

    エリン・カスバート（6/10）：

    今回もエネルギーに満ち溢れ、ピッチを駆け回った。ボルチモア戦でフレッシュな選手と交代した。

    ショケ・ヌスケン（8/10）：

    ピッチの至る所に存在感を示した。チェルシーの最も決定的なチャンスを創出したが、アシストを記録できなかったのは不運だった。とはいえ、少なくとも試合終了間際に得点を挙げた。

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    攻撃

    ローレン・ジェームズ（6/10）：

    右ウイングで先発出場した後、フリーのポジションに回った。見ているだけで楽しい選手だが、この試合ではほとんど効果を発揮できなかった。

    サム・カー（6/10）：

    チェルシーに復帰したばかりのため、まだリズムが戻っていない。後半開始直後に一度好機を作ったが、ヴァン・ドムスラーに好セーブされた。アディショナルタイムにヌスケンへのアシストを記録した。

    アリッサ・トンプソン（6/10）：

    この2試合通じて、特に第2戦の前半は素晴らしいプレーを見せ、何度もアーセナルの守備陣を突破しようとした。しかし、自ら作り出したチャンスをゴールに結びつけることはできなかった。

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    サンディ・ボルチモア（6/10）：

    攻撃的な交代でカスバートに代わって出場したが、その効果が表れ始めたのは試合終盤になってからだった。

    ニアム・チャールズ（6/10）：

    ブキャナンの交代要員として、攻撃陣に有用な戦力を加えた。

    ウィーケ・カプテイン（評価なし）：

    ウォルシュに代わって後半終盤に投入された。

    ソニア・ボンパストール（6/10）：

    この2試合を通じてまずまずのパフォーマンスを見せたものの、決定力不足がチェルシーの敗因となった。1-0の場面でトンプソンへのファウルが認められなかったことに抗議して冷静さを失い、退場処分となった。

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