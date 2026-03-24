Goal.com
ライブ
Chelsea Arsenal UWCL GFXGOAL
Sean Walsh

翻訳者：

チェルシー女子対アーセナル戦の選手評価：ローレン・ジェームズが魔法のようなプレーを見せるも、ハンナ・ハンプトンとキーラ・ウォルシュの不振により、ブルーズはチャンピオンズリーグ敗退の瀬戸際に

Player ratings
チェルシーFCウィメン
特集＆コラム
アーセナルウィメン 対 チェルシーFCウィメン
チャンピオンズ リーグ
ローレン・ジェームズ
ハンナハンプトン
キーラ・ウォルシュ

チェルシーが女子チャンピオンズリーグ初優勝を果たすという夢は、準々決勝第1戦でライバルであり前回王者のアーセナルに1-3で敗れたことで、危うい状況に陥った。両チームとも女子スーパーリーグでの戦いが振るわない中、欧州での戦いの重要性はさらに高まっており、来週スタンフォード・ブリッジで行われる第2戦を前に、優位に立っているのはアーセナルの方だ。

様々な怪我やコンディションの問題で戦力が不足していたチェルシーは、開始7分以内に先制点に迫った。ルーシー・ブロンズが右サイドのアリッサ・トンプソンにパスを通すと、このアメリカ人ウインガーは中央に切り込んでシュートを放ったが、ライア・コディーナに当たってポストに弾かれた。序盤からの攻勢は続き、ローレン・ジェームズがコディーナを振り切ってシュートスペースを作ったが、そのシュートも、ほんの直前にトンプソンが当てたのと同じポストに阻まれた。

しかし、流れに反してアーセナルが先制点を挙げた。ケイティ・マッケイブのフリーキックをスティナ・ブラックステニウスが頭で合わせ、エリン・カスバートとキーラ・ウォルシュの間を抜け、無力なハンナ・ハンプトンを越えてゴールネットを揺らした。

32分、チェルシーは2点差に追い込まれた。巧みな連携からゴール前25ヤードの位置でクロエ・ケリーがフリーでボールを受けると、彼女の思い切ったシュートがハンプトンの腕の下をすり抜けてネットを揺らした。

前半終了間際、ブルーズはゴールを決めたかに見えた。カデイシャ・ブキャナンのヘディングの折り返しでGKアンネケ・ボルベが反応できなくなった後、フリーキックからヴィール・ブールマンがコディナの上を飛び越えてヘディングを決めたのだ。しかし、主審はブールマンのファウルを宣告し、不可解なことにVARはピッチ上の映像確認を行う理由を見出さなかったため、タッチライン沿いで騒ぎとなった。

残り25分、チェルシーが信じがたい形で1点を返した。アーセナルはコーナーキックからボールをクリアしたと思ったが、25ヤードの位置に現れたジェームズが、得意ではない左足で半ばループ、半ば強烈なシュートを放ち、ゴール上隅を突き刺した。

しかし、その一時の安堵も束の間、アーセナルは再びリードを2点差に広げた。素早いカウンター攻撃からブキャナンがブラックステニウスにプレッシャーをかけようとしたが、彼女は逆にボールを抜けさせ、アレッシア・ルッソが鋭いシュートを叩き込んだ。

チェルシーが再び点差を縮めようと攻勢を強める中、ジェームズが再び素晴らしいミドルシュートを放ち、ボルベに好セーブを強いた。また、コーナーキックの場面でブキャナンがアーセナルのGKを蹴ってボールをゴールラインを越えさせたため、チェルシーのゴールがファウルで取り消される場面もあった。一方、反対側のゴール前では、ヨハンナ・リッティン・カネリッドがロッテ・ウッベン＝モイのシュートをゴールライン上で絶妙なクリアーで防ぎ、一進一退の攻防が続いた第1戦は3-1で幕を閉じた。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのチェルシーの選手たちを評価する...

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-CHELSEAAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    ハンナ・ハンプトン（4/10）：

    チェルシーの意気消沈を招き、チャンピオンズリーグからの敗退を回避するためには困難な状況に追い込んだケリーのロングシュートを、もっとうまく防ぐべきだっただろう。

    ルーシー・ブロンズ（7/10）：

    経験と実力を活かして試合に繊細な影響を与え、どのタイミングでどこにポジションを取るべきか、誰をプレーに組み込むべきかを的確に判断した。

    ナオミ・ギルマ（6/10）：

    果敢なパスでアーセナルの守備を崩そうと臆することなく挑んだ。ボンパストル監督が布陣を組み替えた際、ウインガーのリッティン・カネリッドと交代した。

    カデイシャ・ブキャナン（5/10）：

    序盤にハムストリングを痛める一幕があったが、90分間フル出場を果たした。高い位置に上がりブラックステニウスと対峙することで、ルッソにアーセナルの3点目を決めるチャンスをもたらした。終盤に決めたゴールは、シュートのフォロースルーがボルベの腹部を直撃したとして取り消された。

    ヴィール・ブールマン（6/10）：

    前半終了間際、コディーナとの接触を理由に、極めて厳しい主審とVARの判定により、チェルシーでの初ゴールが奪われるという不運に見舞われた。試合終盤はセンターバックとしてプレーした。

    • 広告
  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    中盤

    キーラ・ウォルシュ（4/10）：

    ブラックステニウスの動きを見失い、アーセナルの先制点を許した。一方、ルッソはチェルシーの先発6番の背後によくスペースを見つけてプレーしていた。

    エリン・カスバート（5/10）：

    ピッチを精力的に駆け回り、ボール奪取やプレッシングだけでチャンスを作り出した。ボール保持時のプレーはそれほど効果的ではなかった。カプテインと交代した。

    ショエケ・ヌスケン（5/10）：

    同様にピッチの隅々まで動き回った。しかし、アーセナルが優勢だった局面で試合を落ち着かせるために必要な冷静さを、チェルシーの3人のミッドフィールダーはいずれも欠いていた。

  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    攻撃

    アリッサ・トンプソン（7/10）：

    両サイドでチェルシーの攻撃の起点となり、その加速力と俊敏さを活かしてアーセナルの守備陣を広げ、混乱させた。シュートがポストに阻まれ、先制点を奪えなかったのは不運だった。

    ローレン・ジェームズ（8/10）：

    とてつもない才能の持ち主であり、ピッチ上で最も優れた選手だった。アーセナルのゴール上隅に突き刺すゴールを決める前から、最終ライン付近で目を引くプレーを見せていた。

    サンディ・ボルチモア（5/10）：

    ウイングとしてオープンプレーから試合に影響を与える術を見出せず、リッティン・カネリッドの投入後に左サイドバックへポジションを移された。

  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ヨハンナ・リッティン・カネリッド（6/10）：

    ギルマに代わって出場し、攻撃に新鮮な活力をもたらし、ボルチモアよりも最終ライン付近でのバランスを向上させた。

    ヴィーケ・カプテイン（評価なし）：

    後半終盤にカスバートと交代で投入された。

    ソニア・ボンパストール（6/10）：

    戦力が不足していたため、動き回る余地はあまりなかったが、チェルシーは全体的に良いプレーを見せた。とはいえ、準決勝進出への道のりは険しい。

WSL
チェルシーFCウィメン crest
チェルシーFCウィメン
CHE
アストン・ヴィラウィメン crest
アストン・ヴィラウィメン
AVL