チェルシー女子対アーセナル戦の選手評価：ローレン・ジェームズが魔法のようなプレーを見せるも、ハンナ・ハンプトンとキーラ・ウォルシュの不振により、ブルーズはチャンピオンズリーグ敗退の瀬戸際に

様々な怪我やコンディションの問題で戦力が不足していたチェルシーは、開始7分以内に先制点に迫った。ルーシー・ブロンズが右サイドのアリッサ・トンプソンにパスを通すと、このアメリカ人ウインガーは中央に切り込んでシュートを放ったが、ライア・コディーナに当たってポストに弾かれた。序盤からの攻勢は続き、ローレン・ジェームズがコディーナを振り切ってシュートスペースを作ったが、そのシュートも、ほんの直前にトンプソンが当てたのと同じポストに阻まれた。

しかし、流れに反してアーセナルが先制点を挙げた。ケイティ・マッケイブのフリーキックをスティナ・ブラックステニウスが頭で合わせ、エリン・カスバートとキーラ・ウォルシュの間を抜け、無力なハンナ・ハンプトンを越えてゴールネットを揺らした。

32分、チェルシーは2点差に追い込まれた。巧みな連携からゴール前25ヤードの位置でクロエ・ケリーがフリーでボールを受けると、彼女の思い切ったシュートがハンプトンの腕の下をすり抜けてネットを揺らした。

前半終了間際、ブルーズはゴールを決めたかに見えた。カデイシャ・ブキャナンのヘディングの折り返しでGKアンネケ・ボルベが反応できなくなった後、フリーキックからヴィール・ブールマンがコディナの上を飛び越えてヘディングを決めたのだ。しかし、主審はブールマンのファウルを宣告し、不可解なことにVARはピッチ上の映像確認を行う理由を見出さなかったため、タッチライン沿いで騒ぎとなった。

残り25分、チェルシーが信じがたい形で1点を返した。アーセナルはコーナーキックからボールをクリアしたと思ったが、25ヤードの位置に現れたジェームズが、得意ではない左足で半ばループ、半ば強烈なシュートを放ち、ゴール上隅を突き刺した。

しかし、その一時の安堵も束の間、アーセナルは再びリードを2点差に広げた。素早いカウンター攻撃からブキャナンがブラックステニウスにプレッシャーをかけようとしたが、彼女は逆にボールを抜けさせ、アレッシア・ルッソが鋭いシュートを叩き込んだ。

チェルシーが再び点差を縮めようと攻勢を強める中、ジェームズが再び素晴らしいミドルシュートを放ち、ボルベに好セーブを強いた。また、コーナーキックの場面でブキャナンがアーセナルのGKを蹴ってボールをゴールラインを越えさせたため、チェルシーのゴールがファウルで取り消される場面もあった。一方、反対側のゴール前では、ヨハンナ・リッティン・カネリッドがロッテ・ウッベン＝モイのシュートをゴールライン上で絶妙なクリアーで防ぎ、一進一退の攻防が続いた第1戦は3-1で幕を閉じた。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのチェルシーの選手たちを評価する...