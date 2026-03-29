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Chelsea Aston Villa WSL 2025-26 ratingsGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

チェルシー女子対アストン・ヴィラ戦：ミス連発のルーシー・ブロンズを救ったショエケ・ヌスケン――7得点が飛び交う混沌としたWSLの激戦

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チェルシーFCウィメン 対 アストン・ヴィラウィメン
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S. Nuesken
ルーシーブロンズ

ルーシー・ブロンズは、アストン・ヴィラとのWSL対戦でチェルシーの一員として悪夢のような試合を強いられたが、4対3で幕を閉じた7得点が飛び交う混沌とした激戦の末、伝説的な「ライオネッス」のディフェンダーは、ショエケ・ヌスケンのおかげで面目を保つことができた。サム・カー、ナオミ・ギルマ、ローレン・ジェームズもこの波乱万丈な一戦でゴールを決め、チェルシーのタイトル防衛の望みは、まだ正式には絶たれていない。

試合開始から2分も経たないうちに、アウェイのヴィランズが西ロンドンで先制点を挙げた。ブロンズの判断ミスによる横パスはチャシティ・グラントに簡単にカットされ、彼女はそのままペナルティエリア内に切り込んで低いクロスを送り、ニアポストでゴールに流し込んだ。

そこからチェルシーが試合を支配し、20分にはヌスケンがカーにスルーパスを送り、オーストラリア人FWが足元をすくわれたエリー・ルーバックの頭上を越えるシュートを放ち、同点ゴールを挙げた。

その3分後、ショートコーナーからUSWNTのスター、ギルマがジェームズの鋭いクロスにわずかに触れて、ブルーズが再びリードを奪った。さらに4分後、チェルシーの背番号10は右サイドから中央へ切り込み、25ヤードの位置から左足で放った低いシュートをネットに突き刺し、自身も得点者リストに名を連ねた。

プレッシャーに屈することなく、ヴィラは30分過ぎに命綱を掴んだ。カースティ・ハンソンがブロンズの背後へと抜け出し、右サイドから鋭く送られたクロスをゴールに流し込んだのだ。さらにハンソンは35分、ブロンズのヘディングが空中に浮いたところを折り返され、スコットランド人ストライカーが鋭いボレーシュートをゴール隅に叩き込み、同点に追いついた。

後半開始直後、ルーバック（後に負傷で涙ながらにピッチを去った）に足を取られたカーは、オフサイドの判定によりPKのチャンスを逃した。一方、ハンソンはロングシュートをポストとクロスバーの角に叩きつけ、ハットトリック達成まであと一歩のところまで迫った。

WSLで6シーズン連続優勝を果たしているチェルシーは、残り8分、カーが巧みにボールをコントロールしてヌスケンにパスを通すと、彼女がペナルティエリアの端からピンポイントのシュートをゴール上隅に流し込み、ようやく勝利を手にした。

GOALがキングスミードでの試合におけるチェルシーの選手たちを評価する...

  • Veerle Buurman Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    ゴールキーパーとディフェンス

    ハンナ・ハンプトン（5/10）：

    前線の選手たちに痛々しいほど露呈させられ、イングランド代表の彼女も、目の前を飛び去るシュートに対してほとんど為す術がなかった。

    エリー・カーペンター（5/10）：

    右サイドでオーバーラップの走りをみせ、前線へ押し上げるべく最善を尽くしたが、攻撃面で決定的な貢献はできず、守備ではポジションを外れてしまった。

    ナオミ・ギルマ（4/10）：

    チェルシーはプレッシャーを受けるたびに脆弱さを露呈したが、このアメリカ人選手はWSL初ゴールを決めたことで自信を得られたはずだ。

    ルーシー・ブロンズ（3/10）：

    豊富な経験を持つにもかかわらず、試合を通じて落ち着きを欠いていた。パスミス、中途半端なクリア、そして悪いポジショニングが、ヴィラの得点に大きく寄与してしまった。

    ヴィール・ブールマン（4/10）

    ヴィラの脅威の多くは右サイドから生じており、チェルシーのオランダ人サイドバックは、猛攻を仕掛ける同胞のリン・ウィルムスを抑えきれず、苦戦を強いられた。

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  • Sjoeke Nusken Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    中盤

    キーラ・ウォルシュ（5/10）：

    もっとできるはずだったが、チェルシーの攻撃を活性化させるために全力を尽くした。1本、枠を外れるシュートを放った。

    ショケ・ヌスケン（7/10）：

    チームに活気をもたらし、素晴らしいパスでカーをフリーにさせてブルーズの先制点を演出。さらに冷静なフィニッシュで勝ち点3を確定させた。

    ヴィーケ・カプテイン（4/10）：

    試合に全く馴染めず、チェルシーは中盤で主導権を握ることができず、後半早々に交代となった。

  • Lauren James Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    攻撃

    アリッサ・トンプソン（6/10）：

    序盤は活気を見せており、USWNTのウイングとしてヴィラのディフェンスの裏に抜け出す場面もあったが、試合が進むにつれて精彩を欠き、ジェームズと頻繁にサイドを交代していた。

    ローレン・ジェームズ（8/10）：

    今回もチェルシーの主役であり、常に試合を動かす存在感を示した。2025-26シーズンの素晴らしい成績に、ゴールとアシストを1つずつ加えた。

    サム・カー（7/10）：

    11月以来となるWSL初ゴール、今季3ゴール目を記録。的確なパス供給があれば彼女が何ができるかを改めて示すスマートなフィニッシュに加え、ヌスケンの決勝点をアシストした。

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    エリン・カスバート（5/10）：

    ハーフタイム後に勢いを取り戻そうとしたブルーズが投入したが、ホームチームは粘り強い抵抗に遭い、長い間苦戦を強いられた。

    サンディ・ボルチモア（5/10）：

    左サイドから危険なクロスを1本上げたが、6ヤードの位置からヘディングで枠を外したトンプソンは、もっとうまく処理すべきだった。

    ニアム・チャールズ（5/10）：

    怪我からの復帰を果たし、ホームサポーターから温かい歓迎を受けた。今後数週間でさらなる貢献を期待したい。

    レクシー・ポッター（評価なし）：

    ロスタイム終盤にジェームズと交代で出場。

    ソニア・ボンパストール（5/10）：

    チェルシーの守備陣で何がうまくいかなかったのか説明に苦慮するだろうが、チームが見せた闘志からは前向きな要素を見出せるはずだ。

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