チェルシー女子対アストン・ヴィラ戦：ミス連発のルーシー・ブロンズを救ったショエケ・ヌスケン――7得点が飛び交う混沌としたWSLの激戦

試合開始から2分も経たないうちに、アウェイのヴィランズが西ロンドンで先制点を挙げた。ブロンズの判断ミスによる横パスはチャシティ・グラントに簡単にカットされ、彼女はそのままペナルティエリア内に切り込んで低いクロスを送り、ニアポストでゴールに流し込んだ。

そこからチェルシーが試合を支配し、20分にはヌスケンがカーにスルーパスを送り、オーストラリア人FWが足元をすくわれたエリー・ルーバックの頭上を越えるシュートを放ち、同点ゴールを挙げた。

その3分後、ショートコーナーからUSWNTのスター、ギルマがジェームズの鋭いクロスにわずかに触れて、ブルーズが再びリードを奪った。さらに4分後、チェルシーの背番号10は右サイドから中央へ切り込み、25ヤードの位置から左足で放った低いシュートをネットに突き刺し、自身も得点者リストに名を連ねた。

プレッシャーに屈することなく、ヴィラは30分過ぎに命綱を掴んだ。カースティ・ハンソンがブロンズの背後へと抜け出し、右サイドから鋭く送られたクロスをゴールに流し込んだのだ。さらにハンソンは35分、ブロンズのヘディングが空中に浮いたところを折り返され、スコットランド人ストライカーが鋭いボレーシュートをゴール隅に叩き込み、同点に追いついた。

後半開始直後、ルーバック（後に負傷で涙ながらにピッチを去った）に足を取られたカーは、オフサイドの判定によりPKのチャンスを逃した。一方、ハンソンはロングシュートをポストとクロスバーの角に叩きつけ、ハットトリック達成まであと一歩のところまで迫った。

WSLで6シーズン連続優勝を果たしているチェルシーは、残り8分、カーが巧みにボールをコントロールしてヌスケンにパスを通すと、彼女がペナルティエリアの端からピンポイントのシュートをゴール上隅に流し込み、ようやく勝利を手にした。

GOALがキングスミードでの試合におけるチェルシーの選手たちを評価する...