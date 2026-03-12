チェルシーからの退団は感慨深いものだが、レイテンのゴッサムFCでの未来は明るい。「ゴッサムFCに加入できることを心から嬉しく思うと同時に、この機会を与えてくれたことに感謝している」とレイテンはクラブ公式ウェブサイトでの声明で述べた。「ゴッサムはここ数年で特別なものを築き上げており、ここには明確な野心がある。チームが成功するために、一生懸命働き、学び、できる限りのことをするのを楽しみにしている」

ゼネラルマネージャーのヤエル・アヴェルブッフ・ウェストはこの移籍を称賛し、「グルーは卓越した資質を持つ選手です…彼女の経験がチームに貴重なリーダーシップをもたらすでしょう」と述べた。