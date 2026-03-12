Getty Images Sport
翻訳者：
チェルシー女子の英雄、グルー・ライテンがNWSLのゴッサムFCへの移籍を感動的な動画で発表
ブルースへの感動的な別れ
チェルシーの公式ウェブサイトで公開された動画の中で、レイテンは涙ながらの別れのメッセージを次のように述べた。「すべてには終わりがあり、これが私のチェルシーでの終わりです。過去と現在の選手たちへ、思い出や喜び、苦しみ…共にピッチを共有できたことを光栄に思います。ここで築いた友情は、永遠に胸に刻み続けます」
- Getty Images Sport
ブルースの忠実なファンたちへの感動的な賛辞
リートンはサポーターに向けて直接語りかけ、こう付け加えた。「チェルシーのファンの皆さん、このクラブを特別なものにしているのは皆さんであることをどうか理解してほしい。長年にわたり私に向けてくれた支援と愛情には、感謝してもしきれない。皆さんのことはいつまでも私の心の中で特別な存在だ。このエンブレムを胸に、皆さんを代表できたことはこの上ない名誉であり特権だった。ありがとう、そしてさようなら」
ゴッサム首脳陣が「傑出した」契約を称賛
チェルシーからの退団は感慨深いものだが、レイテンのゴッサムFCでの未来は明るい。「ゴッサムFCに加入できることを心から嬉しく思うと同時に、この機会を与えてくれたことに感謝している」とレイテンはクラブ公式ウェブサイトでの声明で述べた。「ゴッサムはここ数年で特別なものを築き上げており、ここには明確な野心がある。チームが成功するために、一生懸命働き、学び、できる限りのことをするのを楽しみにしている」
ゼネラルマネージャーのヤエル・アヴェルブッフ・ウェストはこの移籍を称賛し、「グルーは卓越した資質を持つ選手です…彼女の経験がチームに貴重なリーダーシップをもたらすでしょう」と述べた。
- Getty Images Sport
チェルシーのレジェンドが誇る、誰もが認める数字
レイテンはチェルシーをクラブのレジェンドとして去る。獲得した13のタイトルには、WSL優勝6回、FAカップ4回、リーグカップ3回が含まれる。ブルーズでの207試合で59得点44アシストを記録した彼女の功績は、変革をもたらした存在としての評価が揺るぎないものであり、NWSLでの新たな挑戦に臨む。
広告