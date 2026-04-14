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チェルシーやイタリアのクラブへの移籍が噂される中、セスク・ファブレガスがコモでの将来について沈黙を破った。
スペイン人指揮官がトップクラブの関心を集める
ファブレガスはコモを率い、チャンピオンズリーグ出場圏まであと一歩のところまで導き、欧州で注目の若手監督となった。残り6試合で5位につけるロンバルディアのクラブは、数十年で最も成功した時期にある。スタンフォード・ブリッジ復帰やイタリア代表監督就任の噂もあるが、元チェルシーのMFは2028年までの現契約に集中している。
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ファブレガスはロンバルディア州のプロジェクトを最優先している
権威あるエンツォ・ベアゾット賞を受賞した会見で、ファブレガスは監督としての去就を語った。
スタディオ・ジュゼッペ・シニガリアを去る可能性について問われると、ファブレガスは「私はこのプロジェクトに全力を注いでいます。将来は誰にも分かりませんが、現時点ではコモを離れる可能性は極めて低いです。昨年は他のクラブの運営を見てみたいと考え、会長にも伝えましたが、結局残留しました。 成し遂げてきたことに満足している。これは重要なプロジェクトだ。家族がコモで幸せなら、私もここに残る。」
後継者計画と国際的な野心
コモ首脳陣は、ファブレガスが将来クラブの枠を超える可能性を認めつつ、今後数年間はチームの核としてDNAを形作る存在と位置づけている。またファブレガスは代表監督就任の可能性にも触れ、現在の自分は国内リーグの過酷な日常戦に向いていると語った。
「いつかはね」とファブレガスはイタリア代表監督について語った。「今はコーチとして毎日ピッチに立ちたい。代表監督は自由時間が多く、今の私には退屈かもしれない。将来はどうなるか分からない」。
一方、コモのミルワン・スワルソ会長は、ファブレガスの将来が欧州の頂点クラブへ移る可能性が高いと認める。3月中旬、『リヴィスタ・ウンディチ』の取材にこう語った。「セスクは不可欠だが、彼がアーセナル、バルセロナ、チェルシーへ移る可能性を否定するのは愚かだ。後任選びにも関与し、次期監督決定を支援すべきだ。」
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サン・シーロでの決戦が待ち受けている
ファブレガスが率いるコモは、クラブ史上初となるタイトルと欧州大会出場権をかけて正念場を迎えている。4月21日（火）にサン・シーロで行われるインテルとのコッパ・イタリア準決勝第2戦（第1戦は0-0）に臨む前に、まずは金曜日のセリエAアウェイ戦、サッスオーロ戦に集中しなければならない。