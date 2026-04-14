チェルシーやイタリアのクラブへの移籍が噂される中、セスク・ファブレガスがコモでの将来について沈黙を破った。

権威あるエンツォ・ベアゾット賞を受賞した会見で、ファブレガスは監督としての去就を語った。

スタディオ・ジュゼッペ・シニガリアを去る可能性について問われると、ファブレガスは「私はこのプロジェクトに全力を注いでいます。将来は誰にも分かりませんが、現時点ではコモを離れる可能性は極めて低いです。昨年は他のクラブの運営を見てみたいと考え、会長にも伝えましたが、結局残留しました。 成し遂げてきたことに満足している。これは重要なプロジェクトだ。家族がコモで幸せなら、私もここに残る。」