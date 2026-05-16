マドリードによるアロンソ監督の解任は、バルセロナが国内で優位を固めた直後だった。それでも欧州サッカー界では、彼の監督としての評価は依然として極めて高い。マドリードでは34試合で24勝6敗。彼の名声は、バイエル・レバークーゼンでブンデスリーガ史上初となる無敗優勝を達成し、140試合中89勝を挙げたことにある。