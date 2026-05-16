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Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

チェルシーはFAカップ決勝直後にシャビ・アロンソ新監督就任に向けた事前協議を行う予定で、交渉は「最終段階」に入った。

シャビ・アロンソ
チェルシー
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チェルシーはシャビ・アロンソを新監督として招聘することで合意間近と報じられている。クラブは土曜のFAカップ決勝後、本格交渉を再開する。44歳の指揮官は他の有力候補を退け、最有力となっている。

  • アロンソが監督候補の筆頭に

    talkSPORTによると、チェルシーはアロンソを新監督に迎える契約をまもなくまとめる。クラブはFAカップ決勝に集中するため選考を一時停止していたが、来週から交渉を再開し、アロンソはマルコ・シルバ、アンドニ・イラオラ、オリバー・グラスナー、元フラメンゴ監督フィリペ・ルイスらを抑えて就任する見込みだ。

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  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    大陸中で憧れの的となっている

    1月にサンティアゴ・ベルナベウを去った元リヴァプールMFアロンソは、各クラブから強い関心を集めている。ニューカッスルはエディ・ハウの後任として具体的なオファーを提示。アルネ・スロット監督への批判が高まる中、アンフィールド復帰も噂される。2月にはリーグ・アンのマルセイユのオファーを正式に断り、移籍市場での決意を示した。

  • マドリードでの敗戦にもかかわらず、その実力は揺るがない

    マドリードによるアロンソ監督の解任は、バルセロナが国内で優位を固めた直後だった。それでも欧州サッカー界では、彼の監督としての評価は依然として極めて高い。マドリードでは34試合で24勝6敗。彼の名声は、バイエル・レバークーゼンでブンデスリーガ史上初となる無敗優勝を達成し、140試合中89勝を挙げたことにある。

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    決勝戦後の再建が迫っている

    チェルシーの当面最優先課題はFAカップ決勝の突破だ。その後にクラブ首脳は次期監督決定に集中する。アロンソは、今シーズン強豪相手に安定感を欠くチームを立て直すという難題に直面している。新監督が正式に決まれば、チェルシーを再びチャンピオンズリーグ常連へ導くため、重要な夏の移籍市場を即座に指揮することになる。