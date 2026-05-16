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チェルシーはFAカップ決勝直後にシャビ・アロンソ新監督就任に向けた事前協議を行う予定で、交渉は「最終段階」に入った。
アロンソが監督候補の筆頭に
talkSPORTによると、チェルシーはアロンソを新監督に迎える契約をまもなくまとめる。クラブはFAカップ決勝に集中するため選考を一時停止していたが、来週から交渉を再開し、アロンソはマルコ・シルバ、アンドニ・イラオラ、オリバー・グラスナー、元フラメンゴ監督フィリペ・ルイスらを抑えて就任する見込みだ。
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大陸中で憧れの的となっている
1月にサンティアゴ・ベルナベウを去った元リヴァプールMFアロンソは、各クラブから強い関心を集めている。ニューカッスルはエディ・ハウの後任として具体的なオファーを提示。アルネ・スロット監督への批判が高まる中、アンフィールド復帰も噂される。2月にはリーグ・アンのマルセイユのオファーを正式に断り、移籍市場での決意を示した。
マドリードでの敗戦にもかかわらず、その実力は揺るがない
マドリードによるアロンソ監督の解任は、バルセロナが国内で優位を固めた直後だった。それでも欧州サッカー界では、彼の監督としての評価は依然として極めて高い。マドリードでは34試合で24勝6敗。彼の名声は、バイエル・レバークーゼンでブンデスリーガ史上初となる無敗優勝を達成し、140試合中89勝を挙げたことにある。
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決勝戦後の再建が迫っている
チェルシーの当面最優先課題はFAカップ決勝の突破だ。その後にクラブ首脳は次期監督決定に集中する。アロンソは、今シーズン強豪相手に安定感を欠くチームを立て直すという難題に直面している。新監督が正式に決まれば、チェルシーを再びチャンピオンズリーグ常連へ導くため、重要な夏の移籍市場を即座に指揮することになる。