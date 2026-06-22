チャロバはスタンフォード・ブリッジでの将来が不透明だ。契約は2年残っており（クラブに12カ月の延長オプションあり）が、交渉の兆しはない。この状況に欧州の複数クラブが注目。チャンピオンズリーグ出場チームも含まれる。

26歳の彼は昨季47試合に出場したが、クラブは来季の戦力として不可欠とは見ていないという。



