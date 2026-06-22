Getty Images Sport
翻訳者：
チェルシーはDFトレヴォ・チャロバの売却を検討。チャンピオンズリーグ出場のコモなどが獲得に興味を示している。
チャロバのスタンフォード・ブリッジでの将来が危ぶまれている。
チャロバはスタンフォード・ブリッジでの将来が不透明だ。契約は2年残っており（クラブに12カ月の延長オプションあり）が、交渉の兆しはない。この状況に欧州の複数クラブが注目。チャンピオンズリーグ出場チームも含まれる。
26歳の彼は昨季47試合に出場したが、クラブは来季の戦力として不可欠とは見ていないという。
- Getty Images Sport
コモが欧州のライバルたちと肩を並べてレースに参戦
チャンピオンズリーグ出場権を得たコモは、セスク・ファブレガス監督の下、CBチャロバ獲得に名乗りを上げた。だが現時点では具体的な交渉は進んでいない。
他にもチャンピオンズリーグ出場クラブが複数関心を示しており、スタンフォード・ブリッジでの契約状況を注視する各クラブによる獲得競争は依然として熾烈だ。
アロンソが守備の優先事項を明確にする
新監督のシャビ・アロンソはスポーツ部門幹部と協力し、補強候補を絞り込んでいる。最優先はレヴィ・コルウィルの長期パートナーとなるスタメン級センターバックの獲得だ。チェルシーは1月からこの計画を進めており、2026/27シーズンに向けて新ディフェンダーが必要不可欠だと判断している。
チャロバは汎用性を示してきたが、アロンソとスカウトチームは守備の要となる特定の条件を満たす選手を探しており、チャロバは長期プロジェクトの二次的な選択肢となった。そのため、今夏の退団の可能性が高まっている。
- Getty Images Sport
アチェアンポンは「手出しできない存在」と見なされた
チャロバとは異なり、チェルシーは若手DFジョシュ・アチェアンポンを残留させるため、複数クラブからの正式オファーを拒否した。20歳のアカデミー出身者は「絶対に手放せない」とされ、プレミアリーグのライバルからの関心も高いが、ロンドンでの長期将来が守られた。
クラブ首脳は彼の将来性を高く評価し、今夏の移籍の可能性を完全に封じた。保護下にあるアチェアンポンは今シーズンプレミアリーグ17試合（9試合は途中出場）に出場し、663分間プレーして1得点を記録。未熟ながら、その守備力は将来への貴重な資産とみなされている。