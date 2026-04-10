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チェルシーは、MFエンツォ・フェルナンデスがレアル・マドリードへの移籍を示唆した騒動を受け、明確な姿勢を示すべきだと言われている。
コール、フェルナンデス問題の再発に懸念
フェルナンデスが公にマドリードへの憧れを語ったことで、チェルシーは再び批判にさらされている。この発言でベルナベウ移籍の憶測が高まった。クラブは内部処分として、リアム・ローゼニオール監督が同選手にマンチェスター・シティ戦を含む2試合の出場停止を科した。元チェルシーのコールは、クラブが「増大する不安定さ」に対処すべきだと批判している。
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コール氏は対応に疑問を呈している。
パディ・パワーとのインタビューで、コールは事件の再発がクラブの権威を損なう恐れがあると警告した。チェルシーはMFの行動に対し明確な姿勢を示すべきだと述べた。
「難しい問題だ。重要なのは処罰の是非ではなく、これがフェルナンデスに関して2度目だということだ」とコールは語った。「クラブは態度を明確にすべきだ。
エンツォのような選手にとって、これは彼が加入した時に想像していたチェルシーではない。公の場で『クラブを去る』と発言するのは適切ではないが、彼の苛立ちは理解できる。問題は処分の妥当性だ。いずれ現実に向き合う時が来る。もし彼が本当に去りたいなら、移籍希望を申し出るべきだ。」
チェルシーには、スター選手よりクラブの文化を重視すべきだとの声がある。
コール氏は、2032年まで続くフェルナンデスの長期契約により、チェルシーには依然として大きな交渉の余地があると見ており、必要であればクラブの文化を守るため躊躇すべきではないと考えている。
「いつから続いているのかは分からないが、チェルシーがマンチェスター・シティ戦で彼を出場停止にしたとすれば、それが選手やクラブに何のメリットがあるというのか」と付け加えた。
クラブならエンツォにこう言うはずだ。「残り5年の契約がある。馬鹿げた行為を続けるなら、週給もキャリアも捨ててやる」と。正直、これが最善かは分からない。 彼へのより良い対処法が思い浮かばない。本当に厄介な状況だ」
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チェルシーは、重要な試合を控え、このMFの復帰を目指す。
チェルシーの懲戒処分は、クラブの内部基準強化を狙いとしたもので、ロゼニオール監督は強固なロッカールーム文化を維持する決意だと報じられている。 クラブはフェルナンデスを依然としてプロジェクトの中心的存在と見ており、今回の出来事をリセットの機会としたい考えだ。チャンピオンズリーグ出場権を争う重要な時期であり、リーズとのFAカップ準決勝も迫る中、チェルシーは早期解決を図り、クラブ史上最高額で獲得したこの選手が本来のパフォーマンスを取り戻すことを切望している。