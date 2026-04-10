パディ・パワーとのインタビューで、コールは事件の再発がクラブの権威を損なう恐れがあると警告した。チェルシーはMFの行動に対し明確な姿勢を示すべきだと述べた。

「難しい問題だ。重要なのは処罰の是非ではなく、これがフェルナンデスに関して2度目だということだ」とコールは語った。「クラブは態度を明確にすべきだ。

エンツォのような選手にとって、これは彼が加入した時に想像していたチェルシーではない。公の場で『クラブを去る』と発言するのは適切ではないが、彼の苛立ちは理解できる。問題は処分の妥当性だ。いずれ現実に向き合う時が来る。もし彼が本当に去りたいなら、移籍希望を申し出るべきだ。」