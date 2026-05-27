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チェルシーは、4ヶ月前にリアム・ロゼニオールの初戦で起きた一件により、FAから規律違反の告発を受けた。
カップ戦の騒動に対する処分
イングランドサッカー協会（FA）は、チェルシーがチャールトン・アスレティックを5-1で下した第3ラウンドの試合で、観客席で起きたトラブルを調査した結果、クラブを正式に告発したと発表した。この試合はチャールトンの元監督リアム・ロゼニオールの監督デビュー戦でもあったが、勝利の喜びは処分によって影を落とした。
ピッチ上では完璧なパフォーマンスだったが、FAはスタンドで起きた出来事を精査。試合当日の審判団と警備員の報告を詳細に調べた結果、告発を決断した。
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不適切な行為に関する具体的な申し立て
告発の核心は、後半に起きたサポーターの規律違反だ。FAは「チェルシーはサポーターを統制できず、プロ試合で求められる行動規範に反した」と発表。問題の出来事は、チェルシーがチャンピオンシップの相手にリードしていた60分前に発生した。
水曜日の声明でFAは「チェルシーFCは1月10日のチャールトン・アスレティックFC戦で不適切な行為があったとして告発された」と発表した。 56分頃、クラブは観客やサポーターが宗教などに言及し、不適切または攻撃的な行為をしないよう確保できなかった」
ロゼニオールデビュー戦、思わぬ結果に
この騒動は、ローゼニオールがチャールトン・アスレティックを率いた初陣で起きた。期待の高まる中、チェルシーはジョレル・ハト、トシン・アダラビオヨ、マルク・ギウ、ペドロ・ネト、エンツォ・フェルナンデスのゴールで5-1と快勝。しかしアウェー側のスタンドでの不適切な行動が、ザ・バレーの雰囲気を台無しにした。
チェルシーのFAカップは決勝でマンチェスター・シティに0-1で敗れ、悲劇的に終わった。ローゼニオール監督は4月22日に突如解任された。リーグ5連敗＆無得点は1912年以来の最悪記録だった。
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今後の展開とチェルシーの期限
チェルシーは、法的防御を準備するかFAの調査結果を受け入れるか、時間との戦いに直面している。クラブは5月29日（金）までに正式回答を提出しなければならない。告発が独立規制委員会により深刻とみなされた場合、多額の罰金やスタジアム入場制限の処分が科される可能性がある。