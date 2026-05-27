チェルシーは、4ヶ月前にリアム・ロゼニオールの初戦で起きた一件により、FAから規律違反の告発を受けた。

イングランドサッカー協会（FA）は、チェルシーがチャールトン・アスレティックを5-1で下した第3ラウンドの試合で、観客席で起きたトラブルを調査した結果、クラブを正式に告発したと発表した。この試合はチャールトンの元監督リアム・ロゼニオールの監督デビュー戦でもあったが、勝利の喜びは処分によって影を落とした。

ピッチ上では完璧なパフォーマンスだったが、FAはスタンドで起きた出来事を精査。試合当日の審判団と警備員の報告を詳細に調べた結果、告発を決断した。