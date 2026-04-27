報道された接触にもかかわらず、イラオラはボーンマスでの最後の数週間を全うする準備を進め、プロとしての姿勢を貫いている。スタンフォード・ブリッジの指揮官就任の可能性を問われると、43歳の彼は即座に憶測を否定した。「いいえ、続投しないことを発表した際にも言いましたが、今はボーンマスに集中しています」と語った。

自身の将来を語らないのは、現クラブへの敬意からだ。イラオラは続けた。「この1週間、皆さんは他のクラブについて尋ねてきましたが、どのクラブかは分かりません。ボーンマスへの敬意を示すため、今は将来について話せません。それは、ボーンマスのサポーターが心配することではないからです。」