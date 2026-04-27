AFP
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チェルシーは、退任するボーンマス監督アンドニ・イラオラの代理人と交渉している。イラオラ氏はリアム・ローゼニオールの後任候補に浮上している。
ブルース、ローゼニオールの後任探しを開始
Football Londonによると、チェルシーはイラオラの代理人と接触した。ロゼニオール前監督の在任期間が4カ月に満たず先週解任されたばかりという背景もあり、チェルシー首脳陣はスペイン人監督に注目している。
現在はカルム・マクファーレン暫定監督がチームを率いているが、実質的な責任を負うのは5人のスポーツディレクターからなるグループだ。彼らはブルーズの長期プロジェクトを率いるリーダーを見極める任務を担っており、シーズン終了後にイラオラがフリーとなる状況は、西ロンドンの首脳陣にとって好都合だ。
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イラオラは手札を隠している
報道された接触にもかかわらず、イラオラはボーンマスでの最後の数週間を全うする準備を進め、プロとしての姿勢を貫いている。スタンフォード・ブリッジの指揮官就任の可能性を問われると、43歳の彼は即座に憶測を否定した。「いいえ、続投しないことを発表した際にも言いましたが、今はボーンマスに集中しています」と語った。
自身の将来を語らないのは、現クラブへの敬意からだ。イラオラは続けた。「この1週間、皆さんは他のクラブについて尋ねてきましたが、どのクラブかは分かりません。ボーンマスへの敬意を示すため、今は将来について話せません。それは、ボーンマスのサポーターが心配することではないからです。」
検討中の代替候補者
イラオラが最有力だが、チェルシーのスポーツディレクター陣は最適な人材を求めて広く候補を探している。セスク・ファブレガスやマルコ・シルバも候補に挙げられている。しかし、ポルトをリーグ優勝目前に導くフランチェスコ・ファリオリはリストから外れた。
ファリオリはスタンフォード・ブリッジへの移籍を完全否定。オファーがあってもポルトに残ると問われ、「もちろん」と即答した。
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常勤職への採用は急がなくてよい
チェルシーはイラオラ陣営と交渉中だが、新監督発表は今シーズン終了後となる。マクファーレンの暫定指揮下、チームはウェンブリーでのリーズ戦を1-0で制しFAカップ決勝に進出、クラブに余裕が生まれた。
現在は情報収集と、イラオラのような有力候補の意向確認に注力している。イラオラはボーンマスでチームを成長させ、主力を失っても昨季9位を保った。