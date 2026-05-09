チェルシーは「崩壊したクラブ」なのか？ カルム・マクファーレンがジェイミー・キャラガーの激怒に反応

暫定監督のマクファーレンは、クラブが近年最悪の不振にあってもチーム結束は崩れていないと主張した。

月曜日のノッティンガム・フォレスト戦での敗北でプレミアリーグ6連敗となり、カラガーら評論家からはクラブ文化の崩壊を指摘する声も上がっている。

「チームはフォレスト戦のパフォーマンスに失望している」と語った。

「試合を分析したが、口論も亀裂もなかった。彼らは才能とメンタリティ、意欲を持つエリートだ。それを引き出すだけだ」



