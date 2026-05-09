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チェルシーは「崩壊したクラブ」なのか？ カルム・マクファーレンがジェイミー・キャラガーの激怒に反応
マクファーレンがチームの団結を擁護
暫定監督のマクファーレンは、クラブが近年最悪の不振にあってもチーム結束は崩れていないと主張した。
月曜日のノッティンガム・フォレスト戦での敗北でプレミアリーグ6連敗となり、カラガーら評論家からはクラブ文化の崩壊を指摘する声も上がっている。
「チームはフォレスト戦のパフォーマンスに失望している」と語った。
「試合を分析したが、口論も亀裂もなかった。彼らは才能とメンタリティ、意欲を持つエリートだ。それを引き出すだけだ」
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エリートとしてのマインドセットを築く
チェルシーはリヴァプールとの難しいアウェー戦を控え、74年前のクラブ記録である7連敗を避けるために大きなプレッシャーにさらされている。
マクファーレン監督は、メディアや元選手アナリストからの批判にもかかわらず、選手たちがプロとして状況を立て直すため努力していると強調した。
彼は「プロ意識がなければ、彼らがプレーするレベルのクラブや代表では生き残れない。我々にできるのは、彼らを支え、スタッフとして全力でサポートし、ピッチで力を発揮するためのすべてを提供することだ」と語った。
守備の補強とリーダーシップ
チェルシーはペドロ・ネト、アレハンドロ・ガルナチョ、ジェイミー・ギッテンズ、エステヴァオ・ウィリアンの離脱でウイングが不足している。しかし、守備の要であるレヴィ・コルウィルとリース・ジェームズがマージーサイド遠征に復帰し、若手中心のチームにリーダーシップをもたらす。
マクファーレン監督は、特にコルウィルについて「彼らが戻ってくれてとても嬉しい。2人ともトッププレイヤーで、代表経験もある。チームに大きく貢献してくれるだろう」と絶賛した。 彼（コルウィル）は世界屈指のセンターバックで、左利きとしてチームにバランスをもたらす。人間性も高く、勝者でありリーダーだ。クラブにとって極めて重要な存在であり、完璧な選手だ」
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欧州での野望を追いかけて
不振が続くチェルシーだが、欧州カップ戦出場はまだ可能だ。他の結果次第で、アストン・ヴィラの進出によりチャンピオンズリーグ枠が再配分される可能性がある。6位ボーンマスに4点差の西ロンドン勢は、低迷を止め、再びトップに返り咲きたい。