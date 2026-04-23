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チェルシーは、即戦力の監督をラ・リーガから招聘するよう促されている。
戦術的戦士への需要
ギャラスは、水曜日に解任されたリアム・ローゼニオールの後任として、アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督の招聘をチェルシーの首脳陣に提案した。若手中心のチームに更高いレベルを要求できる最適任者だと考えている。
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長期および短期の計画
ボイルスポーツの取材に答えた元チェルシーのセンターバックは、長期プロジェクトも重要だが、チェルシーのような名門はまずタイトル獲得を優先すべきだと語った。その上で、シメオネが適任だと述べた。
「チェルシーにはどんな監督が必要か？それは何を求めるかによる」とギャラスは説明した。「長期的に考えるなら、セスク・ファブレガスを招へいするのも一案だ。彼は現在、所属クラブで好調で、若く、若いチームともコミュニケーションを取れる。長期的には、チェルシーが期待される位置にチームを導くだろう。
短期的に成功を望むなら、経験豊富なディエゴ・シメオネのような監督が必要だ。彼の個性ならすぐにタイトルを取れるし、今の選手たちにも厳しく接し、チームに「戦士」や「兵士」のような精神をもたらしてくれるはずだ。」
ローゼニオール任命への批判
ロゼニオールの監督在任期間は激しい批判にさらされており、ガラスは彼の就任自体が最初から間違いだったと示唆している。最近の惨敗は、現在の路線が持続不可能だという見方を強め、トッド・ボーリーとクリアレイク・キャピタル・グループに多大なプレッシャーを与えている。
「チェルシーのオーナーたちなら何が起きてもおかしくない」と彼は付け加えた。「次に何が起こるか誰にも分からない。パリ・サンジェルマンに8-2、エバートンに0-3と大敗し、結果を受け入れるのは難しい。すでに新監督を探しているのか、あるいはリアム招聘が間違いだったと気づいているのかは不明だ。
シーズン中に解任すれば、監督にもファンにも大きな打撃だ」
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混乱は続いている
ロゼニオールは、プレミアリーグでブライトンに0-3と敗れ8位に落ちた直後に解任された。この結果、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場はほぼ絶望的となった。
後任候補にはマルコ・シルバ、エディン・テルジッチ、シャビ・アロンソらが挙げられる。しかしガラスがシメオネのような厳格な名将を望んだことは、元選手の間でチームアイデンティティの欠如への不満が高まっていることを示している。シーズン佳境を迎え、理事会は5試合連続無得点のチームを立て直す監督を探し、大きな圧力にさらされている。