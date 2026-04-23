チェルシーは、即戦力の監督をラ・リーガから招聘するよう促されている。

ボイルスポーツの取材に答えた元チェルシーのセンターバックは、長期プロジェクトも重要だが、チェルシーのような名門はまずタイトル獲得を優先すべきだと語った。その上で、シメオネが適任だと述べた。

「チェルシーにはどんな監督が必要か？それは何を求めるかによる」とギャラスは説明した。「長期的に考えるなら、セスク・ファブレガスを招へいするのも一案だ。彼は現在、所属クラブで好調で、若く、若いチームともコミュニケーションを取れる。長期的には、チェルシーが期待される位置にチームを導くだろう。

短期的に成功を望むなら、経験豊富なディエゴ・シメオネのような監督が必要だ。彼の個性ならすぐにタイトルを取れるし、今の選手たちにも厳しく接し、チームに「戦士」や「兵士」のような精神をもたらしてくれるはずだ。」