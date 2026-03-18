チェルシーは、力不足のリアム・ローゼニオールを擁して再びカンファレンスリーグへ戻ることになった！PSGが「世界王者」に痛烈な教訓を与え、イングランドの「農家リーグ」に対する支配を続ける中、勝者と敗者が浮き彫りになった

最近、リアム・ローゼニオールの状況はすっかり悪化している。チェルシーの監督として、彼は連勝を重ねて印象的なスタートを切ったが、それらの勝利は次第に「新監督効果」によるものに過ぎなかったように見えてきている。

2月10日のホームでのリーズ・ユナイテッド戦（2-2の引き分け）で2点リードをふいにして以来、ブルーズはその後の8試合のうち、勝利と好パフォーマンスを同時に収めたのはわずか2試合のみだ。FAカップでチャンピオンシップのハル・シティを4-0で一蹴し、プレミアリーグでは未熟なアストン・ヴィラを4-1で粉砕した。この期間のその他の結果こそが、このチームが真にどのような状態にあるかをより鮮明に物語っている。

ロゼニオ監督率いるチームは、降格争い中のバーンリーをホームに迎え、1-1の引き分けに終わり、勝ち点2を「無駄にした」。その後、ライバルのアーセナルにアウェイで1-2と敗れ、1ヶ月でガンナーズに3度目の黒星を喫したが、ヴィラ戦で巻き返した。 続いてFAカップ5回戦で2部リーグのレックサムを相手に4-2で辛勝したが、その内容は極めて説得力に欠けるものだった。その後、ニューカッスルに1敗を挟んでPSGに2度敗れるなど、3連敗を喫したのはある種の因果応報とも言える。

チェルシー史上最悪のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント敗退の責任を負うべきは、ロゼニオール監督に他ならない。彼は今シーズンチームで好調だったゴールキーパーのロベルト・サンチェスをベンチに下げ、代わりに起用したフィリップ・ヨルゲンセンの采配が、第1戦の終盤の崩壊の主な原因となった。ブルーズは2-2の引き分けから、あっという間に5-2の大敗へと転落したのだ。

スタンフォード・ブリッジでの第2戦、ロゼニオールはチャンピオンズリーグのノックアウトステージにおいてクラブ史上最年少のスタメンを組んだ。その中には、20歳のセンターバック、ママドゥ・サールを右サイドバックとして起用するという采配も含まれていた。開始からわずか6分、PSGはこの采配を突くように、クヴィチャ・クヴァラツヘリアがサールからボールを奪い、この日の先制点を挙げた。

パフォーマンスの低下、不振な結果、そして記者会見での奇妙な発言など、ロゼニオールは就任当初の数週間で築き上げた成果を台無しにしつつある。クラブは財政的な利益を得るために来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得する必要があるが、このままでは代わりにカンファレンスリーグに戻ることになりそうだ。