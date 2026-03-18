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Chelsea PSG W+Ls GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

翻訳者：

チェルシーは、力不足のリアム・ローゼニオールを擁して再びカンファレンスリーグへ戻ることになった！PSGが「世界王者」に痛烈な教訓を与え、イングランドの「農家リーグ」に対する支配を続ける中、勝者と敗者が浮き彫りになった

チェルシーとパリ・サンジェルマンには、かなり独特な国境を越えたライバル関係がある。そのルーツは2010年代にまで遡り、2025年夏のクラブワールドカップ決勝での対戦よりはるかに前のことだが、その試合は現在の両チームの選手たちの間の反感をさらに強める結果となった。 アメリカでは、チェルシーは自らを「世界の王者」と称したが、その大会から時間が経つにつれ、その称号はますます空虚なものに見えてきている。

先週行われたチャンピオンズリーグのラウンド16で、PSGはチェルシーを、まるでリーグ・アンの二流チームかのようにあっさりと退けた。パルク・デ・プランスでの5-2の大勝に続き、スタンフォード・ブリッジでも3-0で完封した。合計スコア8-2という敗北は、西ロンドンのクラブにとって、欧州カップ戦のノックアウトステージにおける史上最悪の敗戦となった。

先週フランスで行われた試合でエンツォ・フェルナンデスが2-2の同点ゴールを決めた際、彼は胸に掲げられたクラブワールドカップ優勝のエンブレムを指さした。結局のところ、昨夏ニュージャージーで行われたあの奇妙な一戦は、両クラブが現在どのような段階にあるかという点において、ほとんど何の意味も持たなかった。 「世界最強」と目されていたチェルシーの虚像は完全に暴かれた。彼らがその称号にふさわしいチームとして見られるようになるには、解決すべき課題が山積みだ。

GOALがスタンフォード・ブリッジでの勝者と敗者を分析する...

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    敗者：リアム・ローゼニオール

    最近、リアム・ローゼニオールの状況はすっかり悪化している。チェルシーの監督として、彼は連勝を重ねて印象的なスタートを切ったが、それらの勝利は次第に「新監督効果」によるものに過ぎなかったように見えてきている。

    2月10日のホームでのリーズ・ユナイテッド戦（2-2の引き分け）で2点リードをふいにして以来、ブルーズはその後の8試合のうち、勝利好パフォーマンスを同時に収めたのはわずか2試合のみだ。FAカップでチャンピオンシップのハル・シティを4-0で一蹴し、プレミアリーグでは未熟なアストン・ヴィラを4-1で粉砕した。この期間のその他の結果こそが、このチームが真にどのような状態にあるかをより鮮明に物語っている。

    ロゼニオ監督率いるチームは、降格争い中のバーンリーをホームに迎え、1-1の引き分けに終わり、勝ち点2を「無駄にした」。その後、ライバルのアーセナルにアウェイで1-2と敗れ、1ヶ月でガンナーズに3度目の黒星を喫したが、ヴィラ戦で巻き返した。 続いてFAカップ5回戦で2部リーグのレックサムを相手に4-2で辛勝したが、その内容は極めて説得力に欠けるものだった。その後、ニューカッスルに1敗を挟んでPSGに2度敗れるなど、3連敗を喫したのはある種の因果応報とも言える。

    チェルシー史上最悪のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント敗退の責任を負うべきは、ロゼニオール監督に他ならない。彼は今シーズンチームで好調だったゴールキーパーのロベルト・サンチェスをベンチに下げ、代わりに起用したフィリップ・ヨルゲンセンの采配が、第1戦の終盤の崩壊の主な原因となった。ブルーズは2-2の引き分けから、あっという間に5-2の大敗へと転落したのだ。

    スタンフォード・ブリッジでの第2戦、ロゼニオールはチャンピオンズリーグのノックアウトステージにおいてクラブ史上最年少のスタメンを組んだ。その中には、20歳のセンターバック、ママドゥ・サールを右サイドバックとして起用するという采配も含まれていた。開始からわずか6分、PSGはこの采配を突くように、クヴィチャ・クヴァラツヘリアがサールからボールを奪い、この日の先制点を挙げた。

    パフォーマンスの低下、不振な結果、そして記者会見での奇妙な発言など、ロゼニオールは就任当初の数週間で築き上げた成果を台無しにしつつある。クラブは財政的な利益を得るために来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得する必要があるが、このままでは代わりにカンファレンスリーグに戻ることになりそうだ。

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    優勝：ルイス・エンリケ

    対するベンチでは、ルイス・エンリケ監督が再びチームを鼓舞し、チャンピオンズリーグのノックアウトステージへと導いた。昨シーズンと同様、PSGはベスト16進出のためにプレーオフを勝ち抜かなければならず、国内のライバル（2024-25シーズンはブレスト、2025-26シーズンはモナコ）を退けた後、欧州の他チームへの警告としてイングランドのチームを撃破した。

    今シーズンの違いは、当時のPSGが自分たちの可能性をまだ把握していなかった点だ。昨年のこの時期、彼らは2試合を通じてリヴァプールを上回り、PK戦の末に勝利して優勝を果たした。しかし今回は、チェルシーを徹底的に粉砕した。欧州随一の、技術に恵まれたこのチームが、またしても絶好のタイミングで最高の状態に達している。

    フランスのメディアは、ルイス・エンリケ監督に対し、これほど似た状況下でいかにしてPSGを軌道に戻したのかと問いただしたが、彼は次の試合に集中することが不可欠だと主張した。

    「我々はいつも通りやっただけだ。試合前に、こうした第2戦の遠征に臨む難しさについて話し合った。試合を支配し、攻守の切り替えでは非常に正確だった。早い段階で2得点を挙げたことが、この試合の鍵となった。我々は常に相手にとって予測不可能なチームだ」と彼は説明した。

    「失点はあったし、その点でプレーを改善しようとしてきた。失点しないことは重要だ。だが、正しいメンタリティを示し、自分たちのスタイルでプレーすることも同様に重要だ。『転機、転機』というのは君たちの言葉だ。我々は改善を目指している。

    「我々は常にチームに自信を持っている。4-0で勝てるとでも思っているのか？我々は常に改善を目指している。自分たちに対して非常に厳しい要求を課しており、今シーズンは非常に好調だ」

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    敗者：ママドゥ・サール

    かわいそうなサールだ。シーズン後半がこんなことになるとは、彼も予想だにしなかっただろう。この若手DFは、ロゼニオール監督率いるストラスブールへのレンタル移籍で素晴らしいシーズンを送っていたが、1月にチェルシーが同監督を引き抜き、それに伴い新たなセンターバックを求めたため、彼は荷物をまとめて監督の後を追う形で英仏海峡を渡らざるを得なかった。

    これまでのところ、サールはブルーズのユニフォームを着て概ね好プレーを見せている。特に状況を考えればなおさらだ。チームには、特に守備陣において生まれながらのリーダーが極めて少ないため、彼は実戦の中で膨大な量のことを学ばざるを得なかった。彼にとって本当に必要なかったのは、新しいポジションで欧州最強のチームと対戦することだった。

    リース・ジェームズが負傷し、マロ・グストが体調不良だったため、本来適任のジョシュ・アチェアンポンではなく、サールが右サイドバックに起用された。開始6分も経たないうちに、クヴァラツケリアに足元からボールを奪われ、失点につながった。幸か不幸か、ロゼニオール監督はハーフタイムにサールを危険地帯から引き上げた。

    「ママドゥは私の指揮下でそのポジションをこなしてきたし、PSG戦では素晴らしい活躍を見せていた。彼の経験や選手たちへの理解が役立つと感じた」とロゼニオール監督は試合後の記者会見で語った。「選手としてあれほど早い段階でミスを犯すと、その夜は本当に厳しいものになりかねない。

    「マロ・グストが先発予定だったが欠場したことも考慮しなければならない。彼は自ら辞退したわけではなく、重病だった。我々は彼に回復のための時間を最大限与えた。また、離脱中のリースも欠けていた。そう、これらは下すべき決断であり、正しい判断を求めたいものだ。そしてその瞬間、ママドゥがミスを犯し、それがPSGに自信を与えてしまったため、厳しい夜になってしまったのだ。」

    さらに悪いことに、この試合が行われている最中に、サールが所属するセネガル代表は、直近のアフリカネイションズカップのタイトルを剥奪された。彼にとって、これより良い夜もあっただろう。

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    受賞者：クヴィチャ・クヴァラツヘリア

    2024-25シーズンのスクデット制覇を果たしたナポリを、シーズン途中で去るというクヴァラツヘリアの決断は、多くの人々にとって驚きだった。さらに衝撃的だったのは、彼がその才能をプレミアリーグではなく、PSGへと移したことだ。

    当時、優勝へ向けて順調に進み、半年後には3人のスター級アタッカーに3億ポンド近くを投じる予定だったリヴァプールは、このジョージア人選手を獲得を検討していた。チェルシーも一時的に検討した。一方、これほどの能力とテクニックを兼ね備えたウインガーを切実に求めていたアーセナルは、実質的に争奪戦に加わらなかった。 要するに、イングランドのどのクラブもクヴァラツヘリア獲得に向けて十分な熱意を示さなかったため、彼は当時、新体制のチャンピオンズリーグ・グループステージでつまずき、岐路に立たされていたPSGと契約したのだ。

    しかし、クヴァラツヘリアもPSGも、その選択が正しかったことを完全に証明した。彼は、チームにさらなる勢いを与え、見栄えの良いだけのチームから、勝者の集団へと変貌させたのだ。25歳の彼は第1戦で途中出場し2得点を挙げて試合の流れを引き戻し、第2戦ではサールの目の前で早い時間帯にゴールを決め、事実上決着をつけた。

    「自信を取り戻そうとしていた。自分たちのサッカーをしている。スタンフォード・ブリッジに来て3-0で勝つのは簡単ではないが、我々はそれを成し遂げた。だから、自分たちなら何でもできると分かっている。ただ、自分自身を信じればいいだけだ」とクヴァラツヘリアはミックスゾーンで語った。

    「今のチャンピオンズリーグには簡単な相手などいないし、誰もが勝ち残りを狙っている。相手がプレミアリーグのチームであろうとなかろうと、我々はただ自分たちのサッカーを貫くだけだ」

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    敗者：BlueCo

    ブルーコが所有するチェルシーに、一体何の意味があるのだろうか？クリアレイク・キャピタルは何を成し遂げようとしているのか？もし彼らがチャンピオンズリーグ制覇を目指しているのなら、現在の状況を見る限り、その目標には光年単位の隔たりがある。

    チェルシーで最後にチャンピオンズリーグを制したトーマス・トゥヘル監督が、火曜日の試合を観戦していた。彼が現在の体制や選手たち、そして就任からわずか数ヶ月で彼を無慈悲かつ物議を醸す形で解任したオーナーたちについて、一体何を考えていたのかは神のみぞ知る。

    ロゼニオールは選手を選び、戦術を実行しようとしているが、彼に奇跡を起こす力はない。ブルーコはおよそ20億ポンドを投じたにもかかわらず、5年も経たないうちに欧州王者だった当時よりもチームを遥かに劣った状態に陥らせてしまった。

    また、ブルーコ（チェルシー）の運営方法に関して、興味深い副次的な動きも浮上している。副キャプテンのエンツォ・フェルナンデスは試合後、今夏にチェルシーを去る可能性を示唆した。 しかし、彼の現在の契約にはまだ6年（6年！）も残っており、クラブが1億ポンド以上を投じて獲得した選手を赤字で放出するつもりはないことを考えれば、それは困難な話となるだろう。だが、もし彼が今後数ヶ月のうちに強引に退団を果たすことになれば、他のスター選手たちも同様の退団を迫らないとは誰が断言できようか？

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    LOSER：プレミアリーグ

    チェルシーは、過去12ヶ月間でPSGにチャンピオンズリーグから敗退させられた4つ目のプレミアリーグチームとなり、リヴァプール、アストン・ヴィラ、アーセナルと同じ運命をたどった。トッテナムは今シーズン序盤にPSGに2度敗れている（うち1度はPK戦の末）一方、ニューカッスルは引き分けに終わっている。

    エンターテインメントの観点から見れば、今年のプレミアリーグはやや退屈な展開が続いているが、対照的にPSGはエンリケ監督の信条通り、魅力的なサッカーを貫き続けている。チェルシーはセットプレーの際に密集してプレッシャーをかける「ブルリー・ボール」戦術を試みたが、その努力は実を結ばなかった。

    PSGのゴールはどれも異なり、それぞれに独自の美しさがあった。クヴァラツヘリアの先制点は、ゴールキーパーのマトヴェイ・サフォノフが後方から放ったロングキックから生まれた。チェルシーのハイラインを突いたこのプレーは、リーグ・アンのチームが試合開始早々から守備を固める傾向にある中、相手の背後へ抜け出す稀なチャンスを最大限に活かしたものだ。 ブラッドリー・バーコラはガレス・ベイルを思わせるプレーで2点目を追加した。ワンタッチで体勢を整えると、ゴール上隅へ鋭いシュートを叩き込んだ。セニー・マユルのワンタッチシュートは、サンチェスが動く間もなくネットを揺らした。

    攻撃的なサッカーを志向するチームが依然として「倒すべき相手」であり続けていることは、サッカー界にとって喜ばしいことだ。このスポーツの純粋主義者たちにとって、まだ希望はある。

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