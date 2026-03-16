チェルシーは、ロマン・アブラモビッチ氏の所有下にあった時期にプレミアリーグの財務規定に違反したとして、移籍禁止処分と巨額の罰金を科された。

2022年にクラブを買収したチェルシーのオーナー「ブルーコ」は、前経営陣が選手、無免許の代理人、および第三者に対して秘密裏に支払いを行っていたことを発見した。エデン・アザール、サミュエル・エトー、ウィリアンの移籍契約などが調査の対象となった。

月曜日に発表された声明の中で、プレミアリーグは次のように述べた。「プレミアリーグの調査の結果、2011年から2018年にかけて、クラブに関連する第三者から選手、未登録エージェント、その他の第三者に対して、開示されていない支払いがなされていたことが判明した。

「これらの支払いは、当時、プレミアリーグを含むサッカー規制当局に対して開示されていなかった。これらの支払いはチェルシーFCの利益のために行われたものであり、クラブによって行われたものとみなされるべきであった。

「また、クラブは、とりわけ、これらの支払いの実行およびリーグへの開示の怠りが、リーグに対する誠実な行動という要件に違反するものであることを認めた。

「プレミアリーグ理事会は、当該支払いがクラブの過去の財務報告に適切に計上されていたならば、いかなる状況においても、当該期間中にクラブがリーグの収益性・持続可能性規則に違反することはなかったと確信した。

「適切な制裁措置を検討するにあたり、プレミアリーグ理事会は、同クラブによる積極的な自主申告、違反の認諾、および調査全般にわたる並外れた協力姿勢が、重要な情状酌量の要素となったことを指摘した。」