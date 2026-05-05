チェルシーは、リアム・ロゼニオールの後任として元バルセロナ監督シャビの正式招聘を検討している。

チェルシーはロゼニオール監督の短期政権を経て、後任探しを進めている。FAカップでは健闘したが、シーズンは低迷した。『インディペンデント』紙によると、オーナー陣はプロジェクトを次の段階へ進める常任監督を求める。就任4年で築いたサッカーのアイデンティティを維持することが最優先だ。

スタンフォード・ブリッジ内部では、トップからアカデミーまで明確な戦術哲学が浸透したと評価されている。チェルシーは次期監督にもその流れを継承してほしいと考えている。