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チェルシーは、リアム・ロゼニオールの後任として元バルセロナ監督シャビの正式招聘を検討している。
ロゼニオールの失敗を受け、チェルシーが今後の方向性を再検討
チェルシーはロゼニオール監督の短期政権を経て、後任探しを進めている。FAカップでは健闘したが、シーズンは低迷した。『インディペンデント』紙によると、オーナー陣はプロジェクトを次の段階へ進める常任監督を求める。就任4年で築いたサッカーのアイデンティティを維持することが最優先だ。
スタンフォード・ブリッジ内部では、トップからアカデミーまで明確な戦術哲学が浸透したと評価されている。チェルシーは次期監督にもその流れを継承してほしいと考えている。
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クラブは、戦術的哲学に合う候補者を検討している。
クラブが候補者を検討する中、数名の有力候補が浮上している。同報道によると、元バルセロナ監督のシャビが有力候補として名乗りを上げている。このスペイン人監督は、チェルシーがクラブ全体で確立しようとしている、積極的でポゼッションを重視するスタイルと理念が一致する指導者と見なされている。
レアル・マドリード元監督シャビ・アロンソ、ポルトのフランチェスコ・ファリオリ監督、コモのセスク・ファブレガス監督も候補に挙げられている。
シャビが首位に立つ
シャビは実績十分で、魅力的な候補だ。46歳の彼は2024年まで3年間バルセロナを率い、ラ・リーガ制覇を達成した。
チェルシーの決定には競争状況や候補者の去就が影響する。ファブレガスは現在コモで好調だが、今夏はイタリアに残ると見られる。ボーンマスのイラオラ監督もハイプレスで評価されているが、哲学は若干異なる。
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監督探しが進む中、チェルシーは候補を検討している。
チェルシーの首脳陣は、正式な監督決定に先立ち、候補者の評価を続ける。現在無所属のシャビは、バルセロナ退団後、安定したプロジェクトを求めている。彼のような実績ある監督の獲得は、スタンフォード・ブリッジの基盤をさらに発展させる新たな試みとなる。