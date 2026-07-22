AFP
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チェルシーは、マンチェスター・ユナイテッドから獲得したアルゼンチン代表アレハンドロ・ガルナチョを、わずか1年でアストン・ヴィラへ移籍させることで合意した。
エメリー監督、ついに狙っていたトップクラスのウインガーを獲得
『The Athletic』によると、アストン・ヴィラはチェルシーからガルナチョを1シーズンの期限付き移籍で獲得することで合意した。契約には条件付き買い取り義務が含まれる。 ガルナチョを以前から評価していたエメリ監督にとっては大きな成果だ。昨年夏、マンチェスター・ユナイテッドを去る際にも獲得を画策したが、本人はチェルシーを選択していた。
ガルナチョのスピードと技術を高く評価するスペイン人監督は、彼の獲得を最優先していた。バーミンガムでのメディカルチェックはすでに終了し、完全移籍の条件が満たされた場合に発効する4年契約も合意済みだ。この迅速な交渉により、ヴィラは来シーズンの国内および欧州の過酷な戦いに備え、移籍市場開幕早々に攻撃陣を強化した。
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アルロンソ体制下で、ガルナチョは不要な選手と見なされている
チェルシーはシャビ・アロンソ監督の下で新体制へ移行中で、監督もこのウイングの移籍を容認した。 ガルナチョはプレシーズン練習を欠席していたが、これはアロンソ監督から退団手続き中の休養を許可されていたためだ。元アトレティコ・マドリード下部出身の彼は、スタメン定着ならず苦戦した首都での日々を経て、新天地での将来確保に集中できた。
ロンドンでの1年間は、移籍金4000万ポンドの価値を示すには不十分だった。スタンフォード・ブリッジでは22試合先発し、うちプレミアリーグ14試合にとどまった。 8得点を奪うなど潜在能力は示したが、大半は控えだった。退団は、戦力再編を進めるチェルシーにとって大きな話題となり、マルク・ククレジャのレアル・マドリード移籍やアンドレイ・サントスのマンチェスター・ユナイテッド移籍に続く動きとなった。
ロジャース氏退任に伴う戦略採用
ガルナチョの加入は、両クラブを巻き込む大型移籍の一環だ。チェルシーは先日、アストン・ヴィラからモーガン・ロジャースをクラブ史上最高額1億1700万ポンドで獲得したと発表した。これは2023年にエンツォ・フェルナンデスを獲得した際の1億600万ポンドを上回る。交渉は別々に行われたが、ガルナチョの加入はロジャース移籍で空いた攻撃の穴を埋める。 ヴィラは契約前にパリ・サンジェルマンのイブラヒム・ムバイやウェストハムのクリセンシオ・サマーヴィルも検討していた。
ヴィラはフライブルクからスイス代表マンザンビもクラブ最高額で獲得済みで、戦力強化を急ぐ。この積極補強は、昨季EL制覇とCL出場権獲得という好結果をさらに伸ばそうとするクラブの野心を示している。 ガルナチョは実績と将来性を兼ね備え、アルゼンチン代表のW杯予備登録55名にも選ばれていた（最終メンバーは逃した）。
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マンチェスター・ユナイテッドでの苦い経験を経て、再出発を図っている。
ガルナチョにとって、この移籍は波乱の時期を経て迎える新たな出発点だ。マンチェスター・ユナイテッドでは5年間で144試合26得点を記録したが、オールド・トラッフォードでの時間は不本意に終わった。アモリム監督との不和が表面化し、昨夏「辛い」退団を余儀なくされた。 退団に際し、彼は「悪いことをした」と苦悩を率直に明かした。
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