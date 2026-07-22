チェルシーは、マンチェスター・ユナイテッドから獲得したアルゼンチン代表アレハンドロ・ガルナチョを、わずか1年でアストン・ヴィラへ移籍させることで合意した。

チェルシーはシャビ・アロンソ監督の下で新体制へ移行中で、監督もこのウイングの移籍を容認した。 ガルナチョはプレシーズン練習を欠席していたが、これはアロンソ監督から退団手続き中の休養を許可されていたためだ。元アトレティコ・マドリード下部出身の彼は、スタメン定着ならず苦戦した首都での日々を経て、新天地での将来確保に集中できた。

ロンドンでの1年間は、移籍金4000万ポンドの価値を示すには不十分だった。スタンフォード・ブリッジでは22試合先発し、うちプレミアリーグ14試合にとどまった。 8得点を奪うなど潜在能力は示したが、大半は控えだった。退団は、戦力再編を進めるチェルシーにとって大きな話題となり、マルク・ククレジャのレアル・マドリード移籍やアンドレイ・サントスのマンチェスター・ユナイテッド移籍に続く動きとなった。