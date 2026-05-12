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チェルシーは、ボーンマス監督がクリスタル・パレスのオファーを断った後、アンドニ・イラオラ氏と会談した。また、シャビ・アロンソ氏とマルコ・シルバ氏の招聘も検討している。
チェルシー、監督探しを本格化
英紙『ザ・サン』によると、チェルシーはボーンマスのイラオラ監督と会談し、新監督選びを急いでいる。エンツォ・マレスカ、リアム・ローゼニオールの解任を受け、正式な後任を決めるためだ。 イラオラ監督はボーンマスを欧州カップ戦目前に導き、その手腕はロンドン西部でも注目されている。今回の会談はチェルシーの関心が大きく高まった証拠で、同クラブはイラオラ、アロンソ両監督のエージェント「IDUB」を通じて交渉に入ったという。
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イラオラ氏が憶測に反応
ロンドンのクラブからの関心が高まっているが、イラオラはボーンマスの今シーズンに集中している。クリスタル・パレスからの再オファーについて、このスペイン人監督は「急ぐつもりはない。自分の将来については話さない。今シーズンを、選手やサポーターにとって実りある形で締めくくることに全力を注いでいる」と語った。
パレスはオリバー・グラスナーの後任を探し、すでに2度イラオラに接触したが、彼はオファーを断った。それでもクラブは、彼をセルハースト・パークへ招へいする望みを捨てていない。
アロンソがオーナー候補でトップ
イラオラも候補だが、チェルシーのオーナーグループ「ブルーコ」では、元レアル・マドリード監督のアロンソが最有力とされている。彼は戦術面でチームを再構築し、若手を引っ張れる人材として内部評価が高い。獲得には、監督の補強権限拡大などクラブ体制改革が必要になる可能性がある。 移籍方針を巡る過去の対立で監督との関係が悪化したことを踏まえ、チェルシーは名監督を獲得できるなら現体制を見直す方針だという。
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候補が絞られ、決定が迫る
チェルシーは現在、4人の候補を軸に新監督選びを進めている。イラオラとアロンソに加え、フルハムのシルバとオリバー・グラスナーも候補に挙げられている。シルバはチェルシーの経営陣から高く評価されているが、フルハムは彼に高額な新契約を提示し残留を打診している。シーズン終盤を迎え、チェルシーは新シーズンに備え早急に新監督を決める必要がある。