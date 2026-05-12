ロンドンのクラブからの関心が高まっているが、イラオラはボーンマスの今シーズンに集中している。クリスタル・パレスの再オファーについて、このスペイン人監督は「急ぐつもりはない。将来については話さない。選手やサポーターにとって実りある形で今シーズンを終えることに全力を注いでいる」と語った。

パレスはオリバー・グラスナーの後任を探し、すでに2度イラオラに接触したが、彼はオファーを断った。それでもクラブは、彼をセルハースト・パークへ招へいする望みを捨てていない。