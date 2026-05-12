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チェルシーは、ボーンマス監督がクリスタル・パレスのオファーを断った後、アンドニ・イラオラと会談した。また、シャビ・アロンソとマルコ・シルバも候補に挙げている。
チェルシー、監督探しを本格化
英紙『ザ・サン』によると、チェルシーはボーンマスのイラオラ監督と会談し、新監督選びを急いでいる。エンツォ・マレスカ、リアム・ローゼニオールの解任を受け、正式な後任を探している。 イラオラはボーンマスを欧州カップ戦目前に導き、その手腕はロンドン西部でも注目されている。今回の会談はチェルシーの関心が大きく高まった証拠で、同クラブはイラオラとアロンソが所属するエージェントIDUBを通じて交渉に入ったとされる。
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イラオラ氏が憶測に反応
ロンドンのクラブからの関心が高まっているが、イラオラはボーンマスの今シーズンに集中している。クリスタル・パレスの再オファーについて、このスペイン人監督は「急ぐつもりはない。将来については話さない。選手やサポーターにとって実りある形で今シーズンを終えることに全力を注いでいる」と語った。
パレスはオリバー・グラスナーの後任を探し、すでに2度イラオラに接触したが、彼はオファーを断った。それでもクラブは、彼をセルハースト・パークへ招へいする望みを捨てていない。
アロンソがオーナー候補でトップ
イラオラも有力候補だが、チェルシーのオーナーグループ「ブルーコ」は、元レアル・マドリード監督のアロンソを最有力視している。アロンソは戦術面でチームを再構築し、若手を引っ張れる注目の指導者と評価されている。獲得には、監督の補強権限拡大などクラブ体制の見直しが求められる可能性がある。 移籍方針を巡る過去の対立で監督との関係が悪化した経験から、チェルシーは名監督を獲得できるなら現体制を見直す方針だ。
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候補が絞られ、決定が迫る
チェルシーの新監督候補は4人に絞られた。イラオラ、アロンソに加え、フルハムのシルバとグラスナーが残っている。シルバはチェルシー理事会から高く評価されているが、フルハムは高額な新契約で残留を打診している。シーズン終盤を迎え、チェルシーは新シーズンに備え、早急に正式監督を決める必要がある。