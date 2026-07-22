BBCによると、チェルシーはボーンマスのMFスコットに6400万ポンドのオファーを提示した。 新監督シャビ・アロンソの下で中盤再建を目指すチェルシーは、イングランドU-21代表の同選手獲得を強く希望している。しかしボーンマスはこの初オファーを拒否し、スタンフォード・ブリッジ首脳陣に追加交渉は望まないと伝えた。

クラブは公私ともに強硬な姿勢を崩さず、チームの中心選手を手放すつもりはないと主張している。それでもチェルシーは、ヴィタリティ・スタジアムでの彼の将来が不透明な今こそ、プレミアリーグ屈指の若手選手を獲得する好機と捉え、粘り強く交渉を続けている。



