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チェルシーは、ボーンマスのアレックス・スコット選手に6400万ポンドの移籍オファーを提示した。スコット選手はヴィタリティ・スタジアムでの新契約を拒否している。
ブルーズがボーンマスの粘りを試す
BBCによると、チェルシーはボーンマスのMFスコットに6400万ポンドのオファーを提示した。 新監督シャビ・アロンソの下で中盤再建を目指すチェルシーは、イングランドU-21代表の同選手獲得を強く希望している。しかしボーンマスはこの初オファーを拒否し、スタンフォード・ブリッジ首脳陣に追加交渉は望まないと伝えた。
クラブは公私ともに強硬な姿勢を崩さず、チームの中心選手を手放すつもりはないと主張している。それでもチェルシーは、ヴィタリティ・スタジアムでの彼の将来が不透明な今こそ、プレミアリーグ屈指の若手選手を獲得する好機と捉え、粘り強く交渉を続けている。
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契約交渉の停滞が不確実性を高めている
ボーンマスにとって重要な局面だ。クラブはスコットに2か月前から提示していた新契約を拒否された。クラブは彼の長期残留を望んでいるが、本人は合意せず、契約はあと2年だ。
今シーズンの成功で財政的余裕があり、売却の必要性は低い。ヨーロッパリーグ出場権獲得と、昨夏ディーン・ホイセン、ミロス・ケルケズ、イリヤ・ザバルニ、ダンゴ・アウトタラの売却で得た収入がクラブの資金を健全に保っている。
イングランドの若手スターをめぐる争い
同レポートによると、スコットの成長を注視しているのはチェルシーだけではない。プレミアリーグの「ビッグ6」複数クラブが以前、獲得の可能性を模索していたという。アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、マンチェスター・シティも移籍市場が開幕した当初にスコットへの関心を示しており、ガーンジー島出身のこのミッドフィルダーがリーグ全体で高く評価されていることがわかる。
スコットは2023年にブリストル・シティから2500万ポンドでボーンマスへ移籍して以来、彗星のごとく台頭。2022-23シーズンにチャンピオンシップ最優秀若手選手に選ばれた22歳のMFは、ボーンマスで89試合6得点を記録し、創造的なプレーでチームを牽引している。
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市場価格は高騰し続けている
チェルシーが提示した6400万ポンドのオファーは、MF移籍金が過去最高を更新するなど異例ずくめの今夏市場での一幕だ。チェルシーはすでにアストン・ヴィラからモーガン・ロジャースを1億1700万ポンドで獲得。マンチェスター・シティもエリオット・アンダーソンに1億1600万ポンドを支払い、正式契約を結んだ。
現時点ではスコットはマルコ・ローズ新監督の構想に入っており、オーストリアでの合宿で新シーズン準備を進めるローズ監督の下、チームに合流している。クラブは欧州戦を戦う戦力を維持するため、強豪からのオファーを退け続けている。
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