チェルシーは、ブラジル代表のワールドカップ招集メンバーから外れたわずか数時間後、ジョアン・ペドロを今シーズンの最優秀選手に選んだ。

メンバー発表後、アンチェロッティ監督は、最終的な選出結果に不満を抱く選手も出てくることは避けられないと認めた。

「今年チームにいた選手の中にはこのリストに不満を感じる者もいるだろう。申し訳ないと思いつつ、全員に感謝している」とアンチェロッティ監督は記者団に語った。

代表から外れたジョアン・ペドロはインスタグラムで冷静に心境を明かした。「常にベストを尽くしてきた。W杯に出場できず残念だが、冷静に集中し続ける。 喜びも悔しさもサッカーにはつきものです。これからは現地で戦う皆の健闘を祈ります。私も一ファンとして6度目の優勝を応援しています」