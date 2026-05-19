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チェルシーは、ブラジル代表のワールドカップ招集メンバーから外れたわずか数時間後、ジョアン・ペドロを今シーズンの最優秀選手に選んだ。
ブラジル代表落選のジョアン・ペドロ、賞受賞
チェルシーは、オンライン投票で60％以上の支持を集めたジョアン・ペドロが「シーズン最優秀選手」に選ばれたと発表した。ブラジル人FWは、2位のエンツォ・フェルナンデスと3位のモイセス・カイセドを大きく引き離した。
発表の数時間前、24歳の彼はカルロ・アンチェロッティ監督によりW杯ブラジル代表から外され、大きな失望を味わった。代表監督は、最近負傷したサントスのネイマールを招集した。
デビューシーズンの成績が彼の存在感を示している。
国際的な評価はまだないが、ジョアン・ペドロは昨夏ブライトンから6000万ポンドで移籍して以来、スタンフォード・ブリッジで存在感を示している。彼はチェルシー史上6人目となるデビューシーズン20ゴール関与を達成し、エデン・アザールやディエゴ・コスタ、コール・パーマーに並んだ。リーグ戦残り2試合で15ゴール5アシストを記録している。 全大会では25ゴールとアシストを記録している。
アンチェロッティが判断の理由を説明、ジョアン・ペドロが反応
メンバー発表後、アンチェロッティ監督は、最終的な選出結果に不満を抱く選手も出てくることは避けられないと認めた。
「今年チームにいた選手の中にはこのリストに不満を感じる者もいるだろう。申し訳ないと思いつつ、全員に感謝している」とアンチェロッティ監督は記者団に語った。
代表から外れたジョアン・ペドロはインスタグラムで冷静に心境を明かした。「常にベストを尽くしてきた。W杯に出場できず残念だが、冷静に集中し続ける。 喜びも悔しさもサッカーにはつきものです。これからは現地で戦う皆の健闘を祈ります。私も一ファンとして6度目の優勝を応援しています」
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次は何があるのでしょうか？
チェルシーのサポーターは5月19日、スタンフォード・ブリッジでジョアン・ペドロの功績を祝う。式典はトッテナムとのロンドン・ダービー前に開催される。スパーズ戦後、ブルーズは最終戦のサンダーランド戦に備える。選手たちは来季のヨーロッパリーグ出場権を目指し、奮闘を続けている。